Бишкек, , 18:15 — REGNUM Принять участие в референдуме по новой конституции Киргизии смогут чуть больше 54 тысяч киргизстанцев, находящихся сейчас за пределами республики. Об этом сообщили в центризбиркоме.

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Всего за рубежом в день проведения конституционного плебисцита будет открыто 48 участков для голосования.

В ведомстве также отметили, что в список избирателей, имеющих право участвовать в голосовании на референдуме по изменению Основного закона, включили 3 млн 597 тысяч граждан Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что референдум по новой конституции Киргизии назначен на 11 апреля 2021 года. Он пройдет одновременно с выборами депутатов городских парламентов и сельсоветов.

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