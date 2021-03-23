Екатеринбург, , 18:11 — REGNUM В Свердловской области намерены отменить требование о самоизоляции жителей старше 65 лет. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Власти уже прорабатывают решение о снятии ограничения, уточнил Креков. Лицам старше 65 лет «будет рекомендовано сохранять режим изоляции, но если они вакцинированы или у них есть антитела, то они могут из этого режима выйти», сказал чиновник.

Решение пока не принято, но к концу марта 2021 года власти уже могут пойти на такие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 81,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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