Санкт-Петербург, 23 марта, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Министерство культуры России не нашло нарушений в проведении выставки новоиспеченной художницы Евгении Васильевой, больше известной по громкому делу «Оборонсервиса», в Музее академии художеств (МАХ) в Санкт-Петербурге. Об этом 23 марта сообщил педагог мастерской церковно-исторической живописи Академии художеств Дмитрий Селиванов.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Евгении Васильевой «Весна»

Напомним, в 2020 году Евгения Васильева получила статус почетного академика Российской академии художеств. После чего в марте 2021 года ее работы, относящиеся к современному искусству, предстали перед посетителями МАХ, где собраны многочисленные экспонаты классического искусства. Выставка бывшей чиновницы вызвала широкий резонанс в культурной столице. Студенты, педагоги и даже ректор Академии художеств имени Репина выступили против ее проведения в стенах учебного заведения. Они собрали подписи и отправили открытое письмо в Минкультуры.

«Органы государственной власти не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии», — говорится в ответном письме возмущенным художникам.

Заместитель директора Департамента музеев и внешним связей Наталия Чечель в своем ответе также уточнила, что запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом и лишь в случае нарушения законодательства.

«Соответствующие полномочия относятся к компетенции правоохранительных органов», — подытожила чиновница Минкультуры.