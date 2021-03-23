Киев, , 18:06 — REGNUM Правительство Украины расширило перечень ограничений, действующих на территории условных «красных» карантинных зон, где зафиксирована наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом.

Соответствующее решение утверждено сегодня, 23 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в «красной» зоне теперь запрещено пребывание на всех территориях общего пользования (практически все внешнее пространство, включая дороги, парки и даже пляжи и кладбища) без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

За нарушение этого праила можно получить штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от170 до255 грн ($6−9).

Отдельным пунктом кабмин Украины запретил работу подвесных канатных дорог.

Напомним, что по состоянию на 23 марта в «красной» зоне находятся Киев, а также 8 областей страны: Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая, причем количество «красных» регионов увеличивается практически каждый день.