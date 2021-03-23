Тамбов, , 18:06 — REGNUM Тамбовская область вошла в число регионов, где генпрокуратура нашла признаки недобросовестной конкуренции. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова были реализованы мероприятия по противодействию ограничивающим конкуренцию соглашениям — картелям.

Сотрудники прокуратуры пресекли картели в сферах ремонта автомобильных дорог, строительства, жилищно-коммунального хозяйства в Новгородской, Тамбовской и Самарской областях, сообщили в ведомстве.