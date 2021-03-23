Москва, , 18:05 — REGNUM В России 54% нового жилья возводится по программе счетов эскроу, заявил 23 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках подготовки к отчёту правительства РФ.

Он напомнил, что перед министерством стоит задача по ликвидации проблем, которые возникли с обманутыми дольщиками, и завершение соответствующей программу планируется в трёхлетний срок.

«Общая ситуация показывает, что работа по счетам эскроу очень активно пошла, хотя, как вы помните, с разных сторон много критики было, что мы остановим строительство. Но в целом ситуация такова, что 54% сегодня жилья строится по программе счетов эскроу», — отметил Файзуллин.