Нью-Йорк, США, , 18:03 — REGNUM Один постоялец дома престарелых в Спринг-Вэлли (пригород Нью-Йорка, США) погиб и 20 попали в больницу в результате пожара, пишет 23 марта The New York Times.

Кроме того, без вести пропал один из пожарных, который участвовал в борьбе с огнём. По словам координатора пожарной охраны округа Рокленд Криса Кира, возгорание пока не ликвидировано: ведётся локализация пожара.

Отметим, что в тушении пожара участвуют огнеборцы из 23-х пожарных отделений. Пожар охватил всё здание пансионата, в котором проживают более ста человек.

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