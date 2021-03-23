Воронеж, , 18:02 — REGNUM Власти Воронежа отказались от планов по ликвидации магистрального маршрута №49, решение принято по просьбе горожан, сообщили 23 марта в пресс-службе мэрии.

«Он продолжит работу от остановки «Завод ГОО» до остановки «Студгородок ВПИ», исключив следование к улице Антонова-Овсеенко, но с малого и среднего класса, который сейчас работает на направлении, будет полностью переведен на большой», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже внедряют новую маршрутную сеть, в соответствии с которой решено сократить часть автобусных маршрутов, ещё несколько маршрутов изменят схему движения, также появятся новые маршруты.