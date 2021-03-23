Мурманск, , 18:02 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил участников операции по спасению детей из Хибин.

«Благодарю РЖД за организацию поезда, медиков, психологов, и особую благодарность хочу принести спасателям, которые уже почти сутки в горах. Дорога, которую они проложили, чтобы обеспечить эвакуацию детей. Это настоящий подвиг!», — написал глава региона в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера днем в Хибинах под снежный завал попали дети из туристической группы. В результате ЧП погибла девочка 200 года рождения. Из-за плохих погодных условий пробраться к месту трагедии медики смогли только утром. Эвакуацию детей пришлось проводить в условиях ураганного ветра.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.