Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция
Лавины, метели, паводки — конец марта 2021 года в России сопровождается погодными явлениями, которые могут нанести ощутимый вред инфраструктуре и жизни людей.
Над страной проходят сразу четыре циклона и антициклона. По данным МЧС РФ, есть вероятность «происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта».
Дальневосточный федеральный округ столкнулся с мокрым снегом, метелью и гололедицей, Кавказ — с сильными осадками, градом и снежными лавинами. Регионы России готовятся к паводкам, которые после снежной зимы могут стать более масштабными, чем в прошлые годы.
Синоптики обещают, что в целом по России апрель 2021 года будет теплым. Впрочем, это касается не всей территории страны — в Якутию могут вернуться морозы до — 30 °C, похолодание также должно прийти в Республику Коми и на Таймыр.
Все подробности о погоде в России и мире — в трансляции ИА REGNUM.
«В Сочи из-за продолжительных осадков сошел оползень на дом №194/15, расположенный по улице Пластунской. Жертв и пострадавших нет … Как только позволит погода, начнется работа по устранению последствий и наведению порядка», — сообщают «Вести Сочи».
Дорожные службы Ростовской области переведены в режим повышенной готовности. В области ожидается мокрый снег с дождем и порывистый ветер.
В среду, 24 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 24 марта в Москве ожидается до +6 °C
Неблагоприятные погодные условия вынудили дорожные службы Барнаула перейти на особый режим работы. Как сообщает сегодня, 24 марта, пресс-центр городской мэрии, в ночь на 24 марта с дорог Барнаула вывезли 1684 кубометра снега.
Читайте подробнее: Дорожные службы Барнаула перешли на особый режим работы из-за шторма
Алтайский край. Из-за штормового ветра, порывы которого достигают 35 метров в секунду, на въезде в Курью (трасса Поспелиха — Курья) произошло ДТП с участием семи машин. Движение парализовано, о пострадавших пока неизвестно.
Штормовым ветром Барнаул накрыло с раннего утра 24 марта. На пересечении Космонавтов — Ленина в обе стороны останавливалось движение трамваев 1, 9, 10 маршрутов. Упало дерево и оборвало контактную сеть.
Алтайский край. Такая видимость сейчас на трассе при подъезде к Алейску. Цитата из группы «Барнаул22» в «Одноклассниках».
Барнаул. Из-за сильного бокового ветра на новом мосту у фургона перевернулся контейнер.
Среднесибирское УГМС предупреждает о том, что 24−26 марта в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува — лавиноопасно.
Порывы ветра в Барнауле достигают 35 метров в секунду.
Барнаул 24 марта находится во власти мощного ветра, порывы которого превышают 30 метров в секунду. Как сообщает «Вечерний Барнаул», по адресу: площадь Победы, 8-А сорвало часть кровли, пострадали как минимум три автомобиля.
Цитата с сайта barnaul.press.
Читайте также: Ураганный ветер в Барнауле снёс крышу и повредил машины
В Алтайском крае, где порывы ветра 24 марта достигают 32 метров в секунду, временно перекрыли проезд по некоторым трассам регионального значения. По данным дорожных служб, по причине плохой видимости движение ограничено на дороге К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска — на участке от 0-го до 71-го км.) и на К-09 (на участке от 9-го до 169-го км — Змеиногорский, Поспелихинский, Третьяковский, Курьинский районы).
Также известно, что в Рубцовске и в Змеиногорском районе (нулевой километр и 71-й километр автодороги) выставлены два поста ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта.
Подробности в материале: На Алтае экстренно перекрывают дороги из-за снежной бури
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в мероприятиях комплексной тренировки по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае.
24 марта в Тальменском районе проводят смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. Отрабатываются практические навыки по организации спасения людей.
В Республике Алтай 24 марта прогнозируется усиление ветра местами до 25 метров в секунду, а в горах — до 35 метров в секунду.
Читайте также: На Алтай надвигается ураган
Спасатели в Туве предупредили об ухудшении погоды 24 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, местами здесь ожидаются порывы западного ветра до 17−22 метров в секунду.
Читайте также: Жителей Тувы предупредили об усилении ветра
В Алтайском крае, где порывы ветра 24 марта превышают 30 метров в секунду, проводят смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.
В мероприятии, организованном в Тальменском районе, принял участие и губернатор региона Виктор Томенко.
Читайте также: На Алтае в разгар непогоды провели учения МЧС
Тем временем на Алтае из-за сильного ветра и плохой видимости перекрыты краевые дороги в Змаиногорском и Курьинском направлении. Уже произошло несколько серьезных ДТП, в частности, на подъезде к Курье столкнулись, по словам очевидцев, семь машин. В Барнауле слетевшая часть крыши повредила автомобили.
Часть кровли дома по ул. Ярных, 40 в Барнауле упала во время штормового ветра. Цитата vkurse22.
В связи с ухудшением погодных условий у КПП «Верхний Ларс» 23 марта скопилось большое количество большегрузов. Власти города Владикавказа приняли решение обеспечить горячим питанием водителей, оставшихся на территории РФ. Водителям раздали более 700 порций комплексных обедов.
25 марта в южных районах Красноярского края ночью ожидается очень сильный западный ветер, порывы 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.
По данным Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 24 марта с сохранением ночью 25 марта в Хакасии прогнозируется очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с.
Об этом: Сильный ветер надвигается на Хакасию
По данным синоптиков, 25 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель.
В Краснодаре ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся на город: с вечера 23 марта и почти всю ночь 24 марта в столице Кубани шёл снег, температура воздуха опустилась до нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Читайте также: Подтопления и гололёд: на Краснодар обрушился весенний снегопад
В Татарии в 2021 году при подготовке к паводку отремонтировали 47 гидротехнических сооружений; очистили русла рек и провели дноуглубление 296 участков протяжённостью 203,98 км; осуществили берегоукрепительные работы на десяти участках (9,479 км); провели спрямление русел рек на пяти участках (9,1 км); другие мероприятия на 35 участках (12,491 км); установили, отремонтировали и очистили 4704 единицы водопропускных труб. Общая сумма затрат составила свыше 1 млрд 871 млн рублей.
Подробности в материале: В Татарии на подготовку к паводку потратили около 2 млрд рублей
Жителей Алтайского края вновь предупредили о значительном ухудшении погодных условий. По данным МЧС, 25 марта в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, днём — дождя, ночью местами метели. На дорогах гололедица.
Сила ветра будет достигать 17—22 метров в секунду.
Об этом: На Алтае будет штормить ещё сутки
В Алтайском крае из-за сильного бокового ветра произошло уже несколько ДТП. О лежащем поперёк дороги фургоне, который перекрыл движение на Чуйском тракте (участок трассы Бийск — Барнаул в районе Плешково), известил телеграм-канал vkurse22.
По словам очевидцев, ЧП случилось 24 марта примерно в 13:00 местного времени, но движение до сих пор заблокировано — для поднятия пострадавшей техники ждут кран из Бийска. Цитата из видео.
Читайте также: Чуйский тракт на Алтае заблокирован упавшим поперёк фургоном
Прокуратура завершила проверку по информации о сбросе снега в реку Енисей при уборке автодорог на Николаевском мосту в Красноярске.
Читайте подробнее: Красноярских коммунальщиков наказали за сброс снега в Енисей
В Барнауле, где порывы ветра 24 марта достигали 22 метров в секунду, оперативно устранили последствия ряда происшествий. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, убраны деревья, упавшие на проезжую часть и трамвайные пути.
В 12:30 по местному времени восстановлено движение на Новом мосту, где опрокинулся контейнер грузового автомобиля. В усиленном режиме в Барнауле сегодня работают дорожные и аварийно-спасательные службы.
Пригородные РЭС завершают восстановление электроснабжения в пригороде Барнаула. Ремонт поврежденных кровель нескольких зданий остается на контроле.
Читайте также: Барнаул борется со штормовым ветром
Жителей Иркутской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта утром и днем в западных, центральных, южных районах местами ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15−18 метров в секунду, снег и мокрый снег.
Читайте также: Снег и метели идут в Приангарье
Алтайский край. По состоянию на 14:00 (мест.) 24 марта ограничено движение для всех видов транспорта:
К-18 Алейск — Чарышское (на всем протяжении участка: Алейский, Усть-Калманский, Чарышский районы).
В готовности к применению шесть подвижных пункта обогрева, необходимости в развертывании нет, на данном участке работают четыре стационарных пункта обогрева на базе кафе и заправок. Выставлены три поста ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта.
К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское (от г. Алейска до с. Усть-Пристань Усть-Пристанского района) протяженностью от 0 до 56 км.
В готовности к применению 2 подвижных пункта обогрева, необходимости в развертывании нет, на данном участке работают 3 стационарных пункта обогрева на базе кафе и заправок. Выставлены 2 поста ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта.
К-27 Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка (в границах Усть-Калманского района) протяженностью от 0 до 33 км.
Глава Новосибирска Анатолий Локоть во время сессии горсовета 24 марта заявил, что считает неразумным вводить режим ГО и ЧС из-за большого количества снега.
Читайте также: Локоть не видит смысла во введении в Новосибирске режима ЧС из-за снега
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к командованию ЦВО с просьбой помочь в проведении подрывов льда на затороопасных участках рек. Об этом глава региона сообщил 24 марта во время проведения в Тальменском районе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В течение двух дней там проходила комплексная тренировка по оценке готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.
Исключительно редкое погодное явление 24 марта наблюдают в Чите: мокрый снег и гроза. Эпичные видеокадры сняты из окна третьего этажа здания ГТРК «Чита».
Читайте подробнее: В Чите начался снегопад, сопровождаемый грозой
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области 25 марта ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.
Из-за сильного снегопада в Южной Осетии на Транскавказскую автомагистрали (Транскам) сошли снежные лавины. Об этом 24 марта сообщили агентству «Рес» в МЧС республики.
Об этом: В Южной Осетии закрыли Транскавказскую автомагистраль из-за непогоды
В Чувашии водонапорная башня в селе Батырево, которая в морозы деформировалась и вызвала беспокойство у жителей, не сломалась, а была демонтирована. Это не отразилось на водоснабжении в населённом пункте
Читайте подробнее: Аварийную водонапорную башню в Чувашии демонтировали — вице-премьер
На востоке Грузии, в регионе Мцхета-Мтианети, из-за непогоды на участке горной дороги Ошпители-Гудамакари сошел оползень. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Национального агентства окружающей среды.
Об этом: В Грузии из-за оползня оказались отрезанными от внешнего мира 22 села
Стоит отметить, что в Грузии идут обильные осадки. На одном из холмов на окраине Тбилиси образовалась глубокая трещина. Местные жители опасаются схода оползня.
Сложная ситуация с паводком ожидается в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом 24 марта заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Виктор Яцуценко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Наибольшее беспокойство вызывает территория Иркутской области — Киренск, Усть-Кут — там будут работать оперативные группы по составлению уточненных фотопланов», — отметил замглавы МЧС.
Об этом: В МЧС назвали регионы, где ожидаются сильные паводки
Гидрометцентр опубликовал гидрологический обзор по субъектам РФ на 24 марта 2021 года.
Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 52 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия).
Повышение уровня воды (на 20 см) отмечалось на р. Казанка у пгт Арск (Татария).
В связи с образованием затора льда, на Дону ниже г. Серафимович (Волгоградская область) отмечался рост уровня воды на 99 см за сутки. Сохраняется выход воды на пойму р. Сейм у г. Рыльск, р. Псел у г. Обоянь (Курская область).
Повышение уровня воды (на 31−137 см) отмечалось на реках Лаба, Малая Лаба, Пшеха, Пшиш (Краснодарский край), Большая Лаба (Карачаево-Черкесия), Белая, Курджипс (Адыгея), Туапсе, Сочи, Мзымта (черноморское побережье Краснодарского края).
Выход воды на пойму сохранялся на Енисее в районе г. Енисейск (Красноярский край), на р. Илистая в районе с. Халкидон (Приморский край). Подъем уровня воды (на 22−50 см) отмечался на р. Тихая у с. Чернышевка, р. Комиссаровка у с. Ильинка (Приморский край).
Все данные о неблагоприятных и опасных явлениях на реках территории России приведены на сайте ФГБУ «Гидрометцентр России».
Тем временем на Алтае в районе села Плешково на трассе Бийск — Барнаул из-за штормового ветра перевернулась фура.
Большегруз перекрыл дорогу в обе стороны.
В Барнауле на Новом мосту сильный ветер оторвал у фуры контейнер, снёс крыши нескольких домов.
Напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Кемеровской области синоптики ожидают до конца дня 24 марта и ночью 25 марта ветер 25−27 м/с.
В горных районах Чукотского автономного округа 25 марта лавиноопасно, предупреждают синоптики.
Лавиноопасно и на севере Бурятии.
В Санкт-Петербурге в среду, 24 марта 2021 года, установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Предыдущий рекорд для этого дня продержался 83 года.
Подробности в материале: В Петербурге побит рекорд весеннего тепла от 1938 года
А вот в Москве уже завтра, 25 марта, станет по-весеннему тепло. Погода будет солнечной. А днём столбики термометров покажут до +9°.
Согласно информации центра ФОБОС, активный циклон продолжает поливать дождями и засыпать снегом юг РФ. Так, 23 марта на юге Краснодарского края местами выпало трёхдневное количество влаги. В ночь на 24 марта в осадкомер метеостанции Туапсе попало 37 мм осадков (треть месячной нормы), в Горном зафиксировано 35 мм, в Сочи — 34, в Армавире — 21, в Майкопе — 19 мм.
Ненастный циклон уже в ночь на 25 марта обрушит сильные осадки на нижнее течение Волги. По расчётам, в Волгограде за сутки может выпасть около 20 мм осадков, или 2/3 всех мартовских запасов влаги. Причём осадки ожидаются в виде мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья.
Зима в России ещё далеко не везде сдала свои права, но леса уже горят. В этой связи Рослесхоз взял на особый контроль лесопожарную обстановку в Забайкалье, Приморье и Амурской области. Об этом сообщили 24 марта в Минприроды России.
В 2020 году Росгидромет сохранил высокую оправдываемость суточных прогнозов погоды, оправдываемость штормовых предупреждений об опасных явлениях достигла 95,5% — Минприроды РФ.
МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях, которые 25 марта прогнозируются на территории Сибирского федерального округа.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Кемеровской области (усиление ветра до 25−27 м/с), южных районов Красноярского края, Республики Хакасия (очень сильный ветер до 25 м/с, в горах Республики Хакасия до 30 м/с).
В МЧС напоминают, что во время сильного ветра, находясь дома, следует закрыть окна. На улице нельзя приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Также следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
С апреля МЧС России направит оперативные группы в субъекты РФ для координации работ по пропуску паводковых вод.
Достоверные модели развития паводковой ситуации строятся заблаговременно — сегодня специалисты имеют возможность за полмесяца до половодья спрогнозировать его характер, а значит, подготовиться к встрече «большой воды». С учетом этого проводится комплекс превентивных мероприятий по безаварийному пропуску талых вод: на реках определяются затороопасные места, в пределах которых организуются взрывные работы и чернение льда.
На контроле ведомства более 600 затороопасных участков на реках РФ. К реагированию готовы 138 оперативных групп МЧС России, оснащенных беспилотными авиасистемами. С апреля они начнут работать на территории регионов. В период весеннего половодья основное внимание специалисты уделяют рекам Лена, Амур, Печора, Колыма, Северная Двина, контролируя прохождение половодья в их бассейнах.
«Настоящей весной на большей территории страны затоплений населенных пунктов не ожидается. На сегодняшний день на территории Центральной России подтоплены три моста и один участок дороги. При этом жизнедеятельность населения не нарушена. Ухудшения обстановки не прогнозируется», — заявил заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко.
В Забайкалье жители смогли увидеть редкое природное явление — снежную грозу, пишут ТГ-каналы. Как оказалось, жители Читы наблюдали молнии в снегах впервые.
Минприроды России: возмущения геомагнитного поля Земли ожидаются 24, 28—31 марта, 2, 7—12 и 16—19 апреля.
25 марта в Ненецком автономном округе ожидается сильный снег, метель, ветер на побережье до 27 м/с.
Сильные осадки в виде дождя, снега, а местами и мокрого снега синоптики прогнозируют 25 марта в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
25 и 26 марта в горных районах Камчатского края лавиноопасно.
25 марта на севере Бурятии также лавиноопасно, предупреждают синоптики.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главам городских и муниципальных округов лично проверить качество очистки снега во дворах и на крышах домов.
«За последнюю неделю в Кузбассе произошло несколько обрушений кровли и частично стен жилых домов. Как правило, связано это с таянием снега и состоянием зданий — разрушаются ветхие и аварийные постройки», — уточнил глава региона.
Читайте подробнее: В Кузбассе из-за таяния снега рушатся кровли и стены жилых домов
В Новосибирске сегодня, 25 марта, осуждённые к принудительным и обязательным работам расчистят тротуары на ул. Лежена. Как уточнили в мэрии города, это совместный проект муниципального казенного учреждения «Дзержинка» и учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы.
Подробности в материале: В Новосибирске к уборке снега привлекли осуждённых к принудительным работам
Солнечная погода ожидает жителей Москвы 25−26 марта, а также к концу недели — 28 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читайте также: Вильфанд предрек Москве три солнечных дня
В четверг, 25 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки (снег, дождь), гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 25 марта в Красноярске ожидается до +4 °C, дождь, порывистый ветер
В Новосибирской области на региональные и межмуниципальные трассы за прошедшие сутки для уборки снега было выведено 823 единицы техники. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в последние дни выпадает мокрый снег, что негативно влияет на дорожную обстановку.
Об этом: В Новосибирской области снег с страсс убирают более 800 единиц техники
По данным Гидрометцентра России, 27 марта в Бурятии ожидается сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с, местами до 24 м/с, понижение температуры на 10° и более, налипание мокрого снега, гололедица, снежные заносы.
В Санкт-Петербурге в четверг, 25 марта, сохранится относительно тёплая погода, однако рекордных температур, как это было днём ранее, сегодня не ожидается. Причиной станут облака, которые помешают солнечному прогреву земной поверхности.
Об этом: Облачная погода не даст разгуляться весне в Петербурге
На протяжении ближайших пяти дней на всей европейской части России значения температуры воздуха будут примерно одинаковыми. Об этом 25 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Об этом: Синоптик рассказал о погодной «уравниловке» в европейской части России
В Барнауле устранили последствия сильного ветра, который 24 марта ломал деревья, повреждал крыши, выводил из строя светофоры. Скорость воздушных потоков достигала в городе 22 м/с.
С опозданием в четыре дня в столицу России пришла метеорологическая весна. Об этом 25 марта сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Об этом: Синоптик объявил о приходе метеорологической весны в Москву
В Пензе после травмирования мужчины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбудили уголовное дело.
Читайте также: В Пензе из-за схода наледи с крыши возбуждено уголовное дело
Северная половина Европейской России оказалась во власти мощного атлантического циклона, который забрасывает тёплые атлантические воздушные массы, рассказали 25 марта в Центре погоды «Фобос».
«Сегодня потепление усилится — после полудня на западе и северо-западе Русской равнины будет снова выше +5…+10°, — прогнозируют синоптики. — Однако в южной части региона будет заметно прохладнее — здесь дневная температура превысит +5° только кое-где в Крыму, на Кубани и на побережье Каспия. В эту часть страны вернулась зима». При этом в Нижнем Поволжье ожидаются интенсивные осадки с ветром.
«А вот в центре России продолжится улучшение. В Москве сегодня наступит метеорологическая весна — среднесуточная температура окончательно станет положительной. Днём термометры покажут до +8°, завтра станет чуть прохладнее: +6°, но в последующие дни потеплеет до +8… +10°», — отмечают в «Фобосе».
По данным Гидрометцентра России, опасность схода снежных лавин будет сохраняться 25−27 марта в горах Республики Алтай, 26 марта — в горных районах Чукотского автономного округа, 26−27 марта — в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана.
В Дагестане за последние несколько дней сошли 13 лавин в разных районах республики. Объем снежных масс настолько велик в связи с небывало снежной зимой, что на некоторых участках дорог, которые оказались заваленными снегом, расчистка до сих пор продолжается. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства субъекта.
Подробности в материале: В Дагестане устраняют снежные завалы на месте схода 13 лавин
Непогода обрушилась на Волгоград 25 марта. На 13 улицах города из-за тумана и снегопада затруднено движение автотранспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Волгоград засыпает мокрым снегом
В крае Шида Картли в Грузии из-за обильных дождей возле деревни Квахверели вышла из берегов река Кура и образовался остров, на котором застряли шесть пастухов со стадом из коз и овец. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Читайте подробнее: В центральной Грузии из-за ливней началось наводнение
В Южной Осетии второй день подряд не осуществляется подача электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом 25 марта сообщает агентство «Рес».
Читайте также: Жители Южной Осетии остались без света из-за снегопада
Жителей Забайкальского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным Читинского гидрометцентра, с 26 по 28 марта в Чите ожидается небольшой снег, а 28 марта порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
Читайте также: В Забайкалье ухудшается погода
По данным «Яндекса», температура воздуха в Москве прогрелась до +9. В столице весь день светит солнце.
В последний день марта в Москве ожидается сильный ливень, сообщили РИА Новости в центре «Фобос».
В Ульяновской области на территории Сурского района в преддверии паводка проведены подрывные работы.
Читайте также: На Суре в Ульяновской области прошли подрывные работы
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что в Подмосковье на деревьях начали набухать почки из-за резкого потепления.
В пятницу, 26 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 26 марта в Красноярске ожидается до +4 °C, снег, порывистый ветер
В Туве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды 26 и 27 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в эти дни ветер усилится местами до 25−28 метров в секунду.
Читайте также: В Туве объявлено штормовое предупреждение
Минувшая зима в Горно-Алтайске признана рекордной по количеству выпавшего снега. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, высота снежного покрова составила 85 см, что превышает норму за последние 30 лет.
Читайте также: За зиму в Горно-Алтайске выпало рекордное количество снега
На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в горах также сохраняется повышенный риск схода лавин.
Подробности в материале: В Бурятию надвигается шторм со снегом
Зимний сезон на Байкале, по сути, завершен. Многие гиды объявили об окончании туров и экскурсий, ГУ МЧС по Иркутской области 26 марта 2021 года сообщило об начале разрушения льда.
Многочисленные разрывы льда зафиксированы по всей акватории в Ольхонском районе. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 15×20 м. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, её ширина достигает двух метров.
В Иркутской области из-за резкого потепления начался активный процесс разрушения льда. Как сообщил 26 марта начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов, талая вода образовалась на поверхности водоемов, лёд стремительно тает, становится пористым, рыхлым, его прочность ослабевает независимо от толщины. А на реках течение воды подо льдом подтачивает его снизу.
Подробности в материале: На водоёмах Приангарья стремительно тает лёд
Опасность схода лавин в период с 27 по 29 марта прогнузируется в четырёх районах Сахалинской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.
Подробности в материале: В МЧС предупредили о возможности схода лавин на Сахалине
В грузинском крае Самегрело — Верхняя Сванетия произошел обвал горной породы, который засыпал участок дороги внутригосударственного значения Зугдиди — Джвари — Местия — Ласдили. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Об этом: В Грузии перекрыт участок дороги из-за обвала горной породы
В Чувашии начинается потепление. 26 марта в Чебоксарах температура поднимется до +5 градусов, в отдельных районах достигнет +10 градусов.
Подробности в материале: В Чувашии потеплеет до +15 градусов
Жителей Иркутской области 26 марта предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в предстоящие сутки прогнозируется усиление ветра и возможный сход снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья.
По данным синоптиков, 27 марта в центральных и южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 16−21 м/с, ночью и утром в южных районах местами сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, метели, налипание мокрого снега. На дорогах снежный накат, гололедица.
Читайте также: Сильный ветер с мокрым снегом идут в Приангарье
Жителей города Новосибирска предупредили о надвигающейся непогоде.
Об этом: Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Новосибирске
Формирование смерчей возможно 26 марта над Чёрным морем у побережья Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.
Подробности в материале: В Сочи над Чёрным морем прогнозируют смерчи
До конца дня 26 марта возникновение смерчей на участке Магри-Веселое (Краснодарский край) сохранится, сообщает Гидрометцентр России.
26−27 марта в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно.
26 марта местами в Ростовской области сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
26 марта в Мурманской области сильная гололедица.
26 марта в Волгоградской области, в горных районах Сочи (Краснодарский край), Крыму сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег), налипание мокрого снега, ветер 15−20 м/с.
26−27 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1500 м лавиноопасно.
26−28 марта в горах республик Северного Кавказа выше 1500 м лавиноопасно.
26 марта в Кабардино-Балкарии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег), ветер 23−28 м/с.
28 марта в Северной Осетии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег).
26 марта в Ямало-Ненецком автономном округе снег, метель, ветер 15−20 м/с.
26−27 марта в горных районах Чукотского автономного округа лавиноопасно.
27 марта в Бурятии сильный снег, метель, ветер до 24 м/с, налипание мокрого снега.
27−28 марта в Забайкальском крае снег, мокрый снег, ветер 15−20 м/с (28 марта на юге 25−28 м/с), метель, на дорогах снежные накаты, гололедица, понижение дневных температур на 10° и более.
27−29 марта на Курильских островах ветер до 24 м/с.
28 марта в Камчатском крае снег (на юге сильный), метель, ветер 15−20 м/с (на восточном побережье 25−30 м/с).
В Приморском крае 27 марта на севере, 28 марта на юге сильный дождь, 29 марта сильные осадки (дождь со снегом), ветер 15−20 м/с.
29 марта в Амурской области сильные осадки (снег, мокрый снег), отложение мокрого снега. На юге Хабаровского края сильные осадки, преимущественно в виде дождя. На юге Якутии сильный снег.
В Чебоксарах многие дворовые площадки, которые были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды», зимой стали недоступны для прогулок, игр и занятий физкультурой.
Читайте подробнее: В Чебоксарах детские площадки утонули в снегу
27 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края снег, метель, ветер до 22 м/с.
В Туве 2 марта снег, мокрый снег, метель, ветер 25−28 м/с.
В Иркутской области сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), метель, ветер 16−21 м/с.
В Республике Алтай 26 марта снег, мокрый снег, метель, ветер до 20 м/с (в горах до 28 м/с), 26−28 марта лавиноопасно.
Повышение уровня воды (на 25−30 см) отмечалось на р. Тосна у ст. Тосно, р. Тигода у ст. Любань (Ленинградская область), говорится в гидрологическом обзоре Гидрометцентра 26 марта.
Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 86 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия).
Подъем уровня воды (на 40 см) наблюдался на р. Мелля у с. Михайловка в Татарии.
Рост уровня воды (на 21−24 см) из-за прохождения половодья наблюдался на р. Бузулук, р. Терса; на р. Иловля ниже с. Александровка образовался затор льда, отмечался подъем уровня воды на 81 см (Волгоградская область), сообщается в гидрологическом обзоре Гидрометцентра 26 марта.
Сохраняется выход воды на пойму р. Сейм у г. Рыльск; р. Псел у г. Обоянь вошла в свои берега (Курская область).
Повышение уровня воды (на 52−60 см), связанное со сбросами ГЭС, отмечалось на Енисее у п. Никитино (Красноярский край) и у с. Подсинее (Хакасия). Выход воды на пойму сохранялся на Енисее в районе г. Енисейск (Красноярский край), на р. Илистая в районе с. Халкидон (Приморский край).
Гидрологическом обзоре Гидрометцентра России на 26 марта
Рост уровня воды (на 39−54 см) наблюдался на р. Лаба у х. Догужиев, р. Убинка (Краснодарский край), р. Пшиш у п. Габукай, р. Марта (Адыгея).
В Европейском центре НИЦ «Планета» 24 марта 2021 г. построены первые карты облачности и водяного пара в ИК-диапазоне с МСУ-ГС/ВЭ КА «Арктика-М» №1, которые позволяют уточнить гидрометеорологические условия в приполярной зоне европейской территории России от 60° с.ш. до Северного полюса.
Погоду в приполярной зоне определял Атлантический циклон с центром над Норвежским морем и система его атмосферных фронтов. Отчетливо прослеживается облачность в центральной части циклона, а также холодного атмосферного фронта, протянувшегося до территории Великобритании. Плотная облачность над Кольским полуостровом соответствует точке окклюдирования теплого и холодного атмосферных фронтов. В районе архипелага Шпицберген, в зоне влияния циклона, на границе открытой воды и ледяного покрова наблюдается облачность. На западе архипелага Новая Земля при катабатических (стоковых) ветрах также отмечается формирование облачности.
Влияние Атлантического циклона с центром над Норвежским морем распространяется на территорию Урала и Западной Сибири, что выражено в хаотически ориентированных скоплениях облаков. На севере Восточной Сибири, включая юг Таймырского полуострова, влияние Атлантического циклона сменяется прохождением верхнего теплого атмосферного фронта южного циклона с центром над центральными районами Красноярского края. Влияние теплого атмосферного фронта подтверждается только по спутниковым данным и по соответствующей конфигурации облачности. У охотского побережья Магаданской области, над Камчатским краем и над Беринговым проливом прослеживается облачность атмосферных фронтов заполняющихся циклонов, сообщает Гидрометцентр России 26 марта.
Первые спутниковые карты облачности и водяного пара с космического аппарата «Арктика-М» №1
В Поволжье, куда продвигается антициклон, 26 марта становится немного теплее, чем в середине недели. На севере Поволжья днём от +2 до +8°. В отдельных районах небольшие осадки, днём с дождём из-за атмосферного фронта, который приблизится с севера. Моросящие осадки возможны в Саратовской и Оренбургской областях, местами ветер до 15 м/с, днём от +1 до +6°.
В центральных областях накануне, 25 марта, температура впервые за эту весну преодолела десятиградусный рубеж! 26 марта преобладающая температура ночью −5…−2°, на юго-востоке местами до — 9°, днём 4…11°. В антициклоне преимущественно без осадков. Ночью и утром над заснеженной поверхностью может образовываться туман.
Прошедший 2020 год оказался экстремально теплым как в нашей стране, так и на планете в целом. Cреднегодовая аномалия температуры воздуха,
В докладе приводится ряд выявленных тенденций изменения климатических условий. Так, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару и на отрезке 1976−2020 годов составляет 0.51°С за десятилетие. Отмечается стабильный тренд на сокращение ледового покрова Арктики: с 1980-х годов в районе Северного морского пути уменьшение составило 5−7 раз, в отдельные годы трасса к концу лета почти освобождается ото льда. В 2020 году площадь ледового покрова к сентябрю сократилась до рекордно низкого уровня — 26 тыс. кв. км.
В последнее десятилетие преимущественно в ранние сроки наблюдается вскрытие большинства рек ото льда, в то время как ледостав происходит позже обычного. Растет мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты. На юге Европейской части России в летний период на фоне быстрого роста средних температур сокращается влагообеспеченность, возрастает риск засухи.
«Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации» является официальным ежегодным изданием Росгидромета. Это источник надежной информации о состоянии и тенденциях изменения климата на территории РФ, обобщающий результаты оперативного климатического мониторинга и климатических исследований, проводимых НИУ Росгидромета. Доклад является существенной частью научного обеспечения разработки и реализации политики в области климата, предусмотренной Климатической доктриной Российской Федерации. Материалы доклада основаны на апробированных многолетних рядах данных государственной наблюдательной сети Росгидромета и утвержденных методиках обработки и анализа климатических данных. В настоящем выпуске доклада представлены данные о состоянии климата и важнейших климатических аномалиях на территории России в прошедшем 2020 г., а также обновленные оценки наблюдаемых тенденций изменения климата.
В целом для суши земного шара (по данным ФГБУ «ИГКЭ» и CRU UEA — Группы исследований климата Университета Восточной Англии) 2020 год оказался самым теплым, а глобальная температура с учетом температуры у поверхности океана была второй в истории (данные Центра Хэдли) и первой в Северном полушарии. Скорость глобального потепления в период с 1976 г. по 2020 г. составляет, по данным Центра Хэдли метеослужбы Соединенного Королевства, 0.18°С за десятилетие, и только за этот период глобальная температура выросла на 0.8°С.
По оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару и составляет для того же периода 1976−2020 гг. 0.51°С за десятилетие.
Хотя в целом по России наблюдается рост количества осадков, в южной половине европейской части России в летний период отмечается важная негативная тенденция: на фоне быстрого роста средних температур происходит уменьшение влагообеспеченности, что приводит к увеличению риска засухи.
О потеплении свидетельствуют также изменения целого ряда других климатических переменных. Согласованные с потеплением у поверхности Земли изменения происходят в температуре тропосферы; в нижней стратосфере наблюдается, в соответствии с теорией, похолодание. Отмечается стабильный тренд на уменьшение ледового покрова Арктики: с 1980-х годов в районе Северного морского пути это уменьшение составило 5−7 раз; в отдельные годы трасса к концу лета почти освобождается ото льда. Во многих регионах уменьшается продолжительность залегания снежного покрова. В последнее десятилетие преимущественно в значительно более ранние сроки наблюдается вскрытие большинства рек, в то время как ледообразование происходит позже обычного. Растет мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты.
По данным Росгидромета, в 2020 г. на территории Российской Федерации отмечалась 1000 опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ), включая агрометеорологические и гидрологические. Это на 97 явлений больше, чем в 2019 г., когда их было 903. Мониторинг общего числа ОЯ ведется с 2008 г. Из всех 1000 ОЯ, наблюдавшихся в 2020 г., 372 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения (в 2019 г. было соответственно 903 и 346 ОЯ).
С продолжающимся потеплением связаны изменения состояния вечной мерзлоты, деградация которой может иметь многочисленные негативные эффекты для природных и техногенных систем. На всех площадках для измерения мощности сезонно-талого слоя вечной мерзлоты в ЕЧР и Западной Сибири наблюдалось существенное увеличение мощности СТС. В некоторых пунктах европейского севера мощность СТС достигла рекордных значений с начала наблюдений. В целом отмечается устойчивая тенденция увеличения глубины оттаивания вечной мерзлоты в XXI веке. Минимальная за год температура почвы на глубинах до 320 см растет с преобладающими скоростями менее 0.4°С/10 лет; максимум роста наблюдается на севере Сибири.
Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2020 год, Гидрометцентр России
Целевая группа Всемирной метеорологической организации выпустила свой первый доклад о метеорологических факторах и факторах качества воздуха, влияющих на пандемию COVID‑19. В нем содержится предостережение о том, что погодные и климатические условия, в том числе повышение температуры весной в Северном полушарии, не должны служить поводом для ослабления мер по остановке распространения вируса.
По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID‑19 в 2020 году и в начале 2021 года, судя по всему, была обусловлена в первую очередь правительственными мерами, такими, как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым движущим факторам относятся изменения в поведении и демографических характеристиках пострадавшего населения, а в последнее время — мутации вируса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
На территорию Приволжского федерального округа продвигается антициклон, постепенно становится значительно теплее, чем в середине уходящей рабочей недели. Температура воздуха днём в северных регионах округа поднимается до +2…+8°С. Однако в ночные часы по-прежнему температура находится в минусовом диапазоне: от — 1 °C до — 5 °C.
Читайте также: Антициклон удерживает тепло в Поволжье
В Забайкалье прошла снежная гроза, а в Калининграде будет выше 15°. В Москве в эти дни, по данным многолетних наблюдений, наступает метеорологическая весна. Что это означает и насколько текущая и ожидаемая погода соответствует этому, а также о прогнозе в других регионах России, рассказалаЛюдмила Паршина.
По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 27 марта 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Дальневосточном ФО на территории Бурятии (снег, местами сильный, усиление ветра 15−20 м/с, порывы до 24 м/с, метель, резкие перепады температуры воздуха на 8−10 градусов); в Сибирском ФО на территории Тывы (сильный ветер, порывы 15−20 м/с, местами 25−28м/с, снег, метель, в течение суток на дорогах гололедица), сообщает МЧС России.
В Удмуртии в предстоящие выходные дни, 27 и 28 марта, сохранится температура воздуха выше климатических норм на 2−4°С. В начале следующей недели погода существенно не изменится, сохранится температурный фон, как и в выходные дни. На дорогах ночью и утром ожидается гололедица.
Об этом: Температура воздуха в Удмуртии превышает климатические нормы
27−28 марта в Северной Осетии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег).
Ряд регионов в Центральной России, а также в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в ближайшие несколько дней столкнутся с аномально теплой погодой. Об этом 26 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в Центральной России температурные значения будут выше нормы на 2−5 градусов, а в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — на 6−7 градусов.
При этом в других регионах отклонение составит 7−12 градусов. Максимальное превышение нормы будет наблюдаться в Якутии.
Читайте подробнее: В Гидрометцентре сообщили об аномальном тепле в ряде регионов в России
В субботу, 27 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 27 марта в Красноярске ожидается до +4 °C
В субботу, 27 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 27 марта в Москве ожидается до +8 °C
28 марта. В Карачаево-Черкесии дождь, в горах со снегом, гололед. В Алтайском крае осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В горах Республики Алтай лавиноопасно. В южной половине Забайкальского края мокрый снег, ветер 25−28 м/с. На северо-западе Амурской области сильные осадки (дождь со снегом), ночью гололедные явления. На севере Курильской гряды ветер 25−30 м/с. В горных районах Чукотского автономного округа лавиноопасно.
28−29 марта. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно. На юге Приморского края сильный дождь (29 марта с мокрым снегом), на побережье ветер 15−20 м/с (28 марта до 23 м/с).
Днём 29 марта в Новосибирске сохраняется мокрый снег. При осадках — ухудшение видимости до 500 метров.
Подробности в материале: Непогода привела к ухудшению видимости в Новосибирске
Глобальное потепление идет в России быстрее, чем на других территориях Северного полушария, и это грозит катастрофическими изменениями климата, считает руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.
По его словам, такая информация содержится в недавно выпущенном докладе Росгидромета о климатической ситуации в 2020 году. «Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», — уточнил он.
Специалист отметил, что негативные последствия потепления россияне могут почувствовать и в этом году.
В Сибирь пришла весна — и вот как обстоят дела в Искитиме Новосибирской области. «Хуже только в Новосибирске», — резюмировала автор фото в соцсетях.
Цитата из группы «Подслушано в Искитиме», («ВКонтакте»).
Алтайский край. После резкого потепления сугробы превратились в лужи. Вот так школьники отправились за знаниями после каникул в Новоалтайске.
Цитата vkurse22.
Резкое потепление в Алтайском крае. Кадры из Алейска (моногород).
«Невозможно пройти с коляской, тротуар не чищен, на дороге просто озеро! Собирают деньги за то, чтоб прочистить территорию около дома, а в итоге дорогу перед домом расчистили для машин только, а жители у которых маленькие дети и коляски каким образом должны ходить?!» — пишет читатель канала aleysk_news.
Потепление до +14 градусов тепла прогнозируют синоптики в Воронежской области 1 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометцентра.
В американском штате Теннесси прошел сильный шторм, который повлек за собой наводнение, в результате которого погибло по меньшей мере четыре человека, сообщает полиция.
Сейчас службы быстрого реагирования совместно с Красным Крестом обследуют наиболее пострадавшие области.
Цитата из видео.
Таганрог — это маленькая Венеция. Местные организовали лодочную переправу через лужу.
Цитата канала regdurdom.
В Новосибирске после резкого потепления возобновился ямочный ремонт дорог, асфальтом засыпали лужу.
Новосибирцы в социальных сетях разместили видеозапись, на которой запечатлено, как дорожники приводят в порядок дорожное полотно после зимы.
Цитата канала Podslushano_novosti_nsk.
Потепление до 12 градусов выше нуля ожидается 29 марта в Москве, сообщает центр «Фобос».
Подробности в материале: В Москве потеплеет до 12 градусов
На минувшей неделе восемь населённых пунктов в Туве численностью населения почти 4,5 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, общая длительность отключения составила более 5,2 часов.
Читайте также: Восемь поселений в Туве остались без света из-за ветра
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за неделю с 22 по 28 марта 2021 года лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 28 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 36 567 га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Лесные пожары ликвидированы на территории Дальневосточного федерального округа — в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.
Причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор.
По ситуации на начало текущих суток (на 00:00 мск 29.03.2021) действующих лесных пожаров на территории Российской Федерации нет.
Пожароопасный сезон открыт в 10 субъектах России: на всей территории Калининградской области, Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Астраханской области, Краснодарского края, в 14 лесничествах Хабаровского края, в трех районах Еврейской АО, в 20 районах Приморского края, в 15 районах Амурской области.
Режим ЧС не введен.
Введен особый противопожарный режим в трех субъектах Российской Федерации: в одном муниципальном районе Краснодарского края, в одном муниципальном районе Забайкальского края, в 15 муниципальных районах Амурской области.
За зимний период с улиц в столице Татарии вывезли 950 тыс. тонн снега или около 190 тыс. самосвалов, что больше прошлогоднего показателя на 35%. На казанских снегоплавильных пунктах переработали за сезон 550 тыс. тонн или 58% от всего собранного снега. Оставшуюся часть утилизируют на 16 временных местах складирования, которые впоследствии очистят от мусора и грязи.
Читайте также: С улиц Казани за зиму вывезли 950 тыс. тонн снега
Предстоящая неделя началась с ухудшения погодных условий в Хабаровском крае. Активный западный циклон 29−30 марта несет с собой осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон в условиях плотной облачности существенно понизится: после полудня не выше +3…+8 °С. Ветер усилится, местами по долинам рек и на побережье не исключены порывы до 15−20 м/с.
С приходом весны и установлением плюсовых температур ледовый массив в Японском море начал активно разрушаться. Структура льда меняется, лед становится рыхлым.
В понедельник, 29 марта, в столице России будет наблюдаться малооблачная погода, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом 29 марта рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Читайте подробнее: В Москве 29 марта ожидается до +12 °C
Подтопление низководных мостов вероятно в трёх районах Орловской области, сообщили 29 марта в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Читайте также: В трёх районах Орловской области прогнозируют подтопление мостов
В Татарии в прошедший зимний сезон были открыты четыре ледовые переправы. Из-за установившейся погоды, разрушения съездов и образовавшейся колеи сегодня, 29 марта, закрываются две из продолжающих работать переправ через реку Волга. 22 и 23 марта завершили работу переправы через Каму. По данным республиканского Гидрометцентра, дневная температура воздуха в регионе достигает отметки в плюс 10 градусов, по ночам температура опускается до минус 13 градусов.
Подробности в материале: В Татарии завершают работу все ледовые переправы
В Нижнем Новгороде мужчина поплавал в луже на надувном матрасе. Заодно и грязевые ванны принял.
Цитата из видео regdurdom.
Песчаная буря снова обрушилась на Пекин.
28 марта столицу Китайской Народной Республики Пекин накрыла песчаная буря. Под ударом стихии оказалась не только столица, но и часть регионов на севере и северо-западе страны. Эта буря стала второй за месяц, первая буря произошла 15 марта.
Буря затронула Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также г. Пекин и г. Тяньцзинь. По информации Центральной метеорологической службы Китая, загрязнение воздуха достигло опасного для здоровья уровня с превышением ПДК в 10 раз.
Цитата planet.iitp.ru.
В большинстве районов столицы Китая под влиянием холодного воздуха наблюдался сильный северный ветер. Минимальная видимость составила около 1000 метров. В Пекине буря продлилась более 12 часов.
Пыль и песок принесли ветры из Монголии и северо-западных частей Китая, переживающих засуху. В результате усиления ветра на территории Монголии возникла мощная песчаная буря, которая хорошо прослеживается на спутниковом изображении с КА Himawari-8.
Для обнаружения облаков пыли или песка используются сочетания определенных каналов спутника в диапазонах длин волн, чувствительных к тем или иным фракциям, в данном случае к частицам пыли (песка). На изображениях пыль и песок окрашиваются в ярко-розовые и малиновые тона.
Цитатаplanet.iitp.ru.
По прогнозам специалистов, песчаные бури на территории, включающей Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также г. Пекин и г. Тяньцзинь. продлятся до конца апреля 2021 года.
В связи с резким потеплением в южных, центральных, западных районах Иркутской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев. Об этом 29 марта предупреждает региональное ГУ МЧС РФ.
Фото 38.mchs.gov.ru.
Читайте также: Приангарье готовиться «поплыть»
Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 30 марта. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, утром и днём местами в западных, северо-западных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, мокрый снег.
Об этом: Приангарье накроет снежным штормом
В Ульяновской области на Волге в районе Ульяновска толщина льда составляет 68 см при среднемноголетней толщине на этот период в 60 см, на Свияге возле посёлка Вырыпаевка — 34 см при среднемноголетнем уровне в 48 см, на Суре в рабочем посёлке Сурском — 43 см при среднемноголетнем показателе в 46 см.
Читайте подробнее: Ульяновские спасатели оценили гидрологическую обстановку
В Алтайском крае в связи с потеплением продолжается серия подготовительных мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий предстоящего половодья.
На днях проведена комплексная тренировка с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья с практическим этапом в Тальменском районе.
На специальном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности службам системы предупреждения и ликвидации ЧС, главам муниципалитетов поставлены задачи, решение которых будет способствовать безопасности населения и территорий.
Свыше 360 объектов пострадало от ветра 14−15 марта в Забайкалье. Среди них 167 социально значимых, 183 жилых дома, 12 объектов инфраструктуры. На устранение повреждений необходимо 108, 4 миллиона рублей. Об этом 29 марта на оперативном совещании сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.
«Всего в 17 районах края есть пострадавшие объекты. Больше всего объектов пострадало в Борзинском районе — 145. Но наибольшая сумма, необходимая на ремонт, в Балейском районе — свыше 32 миллионов рублей. Будем изыскивать средства для проведения работ», — сказал вице-премьер.
Режим повышенной готовности ввели в Иркутском районе из-за подтоплений. Особо сложная ситуация в связи с паводком отмечается в семи муниципальных образованиях: Уриковском, Дзержинском, Оёкском, Карлукском, Мамонском, Голоустненском, Хомутовском.
На этих территориях оказались подтоплены приусадебные участки и дома, сообщает администрация района. Особо сложная ситуация в связи с паводком отмечается в семи муниципальных образованиях: Уриковском, Дзержинском, Оёкском, Карлукском, Мамонском, Голоустненском, Хомутовском. На этих территориях оказались подтоплены приусадебные участки и дома, сообщает администрация района.
Над центром Красноярского края 29 марта расположится обширный циклон. По данным синоптиков, в его тылу над Западной Сибирью в атмосфере сформируются северные потоки и начнёт поступать холодный воздух из Арктики. В Алтайском крае продолжит идти снег, сохранится облачная погода, которая приостановит похолодание. Днём облачно с прояснениями, временами снег, слабые метели. Ветер западный 3−8 м/с, днём порывы 10−15 м/с. Температура днём +2…-3 °С, сообщают «Вести-Алтай».
Опубликован гидрологический обзор Министерства природных ресурсов и экологии РФ за 29 марта 2021 года.
26−28 марта подъем уровня воды (на 22−63 см за сутки) отмечался на р. Обша у г. Белый (Тверская область), р. Плюсса у с. Плюсса (Псковская область), р. Полисть у г. Старая Русса (Новгородская область), р. Тосна у ст. Тосно, р. Тигода у ст. Любань (Ленинградская область). Из-за затора льда повышение уровня воды (на 21−52 см за сутки) наблюдалось на р. Луга у г. Кингисепп (Ленинградская область).
Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 68 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск.
30 марта — 2 апреля уровень воды на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия) будет находиться выше неблагоприятной отметки.
Повышение уровня воды (на 20−95 см за сутки) в связи с прохождением половодья отмечалось на р. Зуша, Оке у д. Костомарово (Орловская область), г. Белев (Тульская область), г. Калуга, на р. Лама, р. Дубна (Московская область); 29 марта вода вышла на пойму Оки у д. Костомарово (Орловская область).
Сохранялось затопление поймы р. Нерская у г. Куровское (Московская область).
Рисунок предоставлен пресс-службой Минприроды РФ
Рост уровня воды (на 22−100 см за сутки) наблюдался на Дону у пгт Епифань (Тульская область), у г. Лиски (Воронежская область), р. Битюг, р. Цна (Тамбовская область), р. Бузулук, р. Иловля (Волгоградская область), Чир (Ростовская область), Днепр у с. Большево, р. Вопь, р. Сож, р. Хмара (Смоленская область). Затор льда образовался на Дону выше х. Хованский. Повышение уровня воды (на 37−68 см за сутки), связанное с образованием затора льда, отмечалось на Дону у ст-цы Новогригорьевская (Волгоградская область), на р. Сосна у г. Елец (Липецкая область).
Повышение уровня воды (на 30−108 см за сутки) за прошедший период наблюдалось на р. Пшиш, р. Марта (Адыгея), р. Афипс (Краснодарский край).
По данным Минприроды РФ (гидрологический обзор), очистилась ото льда р. Томь у г. Новокузнецк (Кемеровская область).
Повышение уровня воды (на 26−40 см за сутки), связанное со сбросами ГЭС, продолжалось на Енисее у п. Никитино (Красноярский край) и у с. Подсинее (Хакасия).
На Енисее у г. Енисейск (Красноярский край) река вошла в берега.
Рост уровня воды (на 21−74 см за сутки), связанный с прохождением половодья, отмечался на Уссури на участке пгт Кировский — с. Графское, р. Муравейка у п. Гордеково, р. Крыловка у с. Крыловка, р. Илистая у с. Ивановка, р. Осиновка у с. Осиновка, р. Большая Уссурка на участке п. Вагутон — г. Дальнереченск, р. Наумовка у с. Новопокровка, р. Малиновка на участке с. Ракитное — с. Веденка, р. Артемовка у с. Штыково, р. Раздольная на участке г. Уссурийск — с. Тереховка (Приморский край).
Выход воды на пойму отмечается на р. Илистая у с. Халкидон, р. Абрамовка у с. Абрамовка.
Рисунок предоставлен пресс-службой Минприроды РФ
На территории Амурской области сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта. МЧС России рекомендует выполнять общие меры безопасного поведения.
В Москве уже пятый день средняя суточная температура превышает 0 °C. Как отмечают синоптики, погода в столице немного опережает календарь.
По прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 1 апреля, и в Москве, и по области — до +14 °C.
Москва. Красный октябрь. 29 марта 2021 года. Фото Ярослава Чингаева
По информации MetOffice, 30 марта температура в центральных и южных графствах Великобритании достигнет значений +18…+20°, а к середине недели местами будет теплее, чем в Испании: +24…+26°.
К пасхальным выходным температура понизится до +8…+10°, сообщает издание Mirror.
В воскресенье, 28 марта, жители Ростовской области радовались первой грозе, а ведь по статистике так рано она в регионе случается лишь раз в полвека — центр «Фобос».
В Ижевске на прошедшей неделе были обновлены два температурных рекорда. 25 марта был побит рекорд 1981 года. 26 марта был обновлен рекорд 1939 года.
Читайте также: В Ижевске побиты два температурных рекорда
Гидрометцентр о погоде в европейской части РФ: 30 марта во многих центральных регионах в области повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Хотя днем на северо-западе и севере под влиянием атмосферного фронта пройдут осадки (преимущественно дождь), ветер будет усиливаться до 12−17 м/с. Ночью и утром местами туман. Преобладающая температура воздуха ночью −7…−0°, на северо-востоке до — 12°, днем 4…11°.
Влияние циклона проявится на севере Европейской части. Так, 30 марта в Мурманской области местами пройдет снег и мокрый снег, ожидается порывистый ветер до 15−17 м/с, отложение мокрого снега, однако дневная температура пока держится устойчиво положительной, до 0…+5°. В Ненецком округе, куда дойдет «теплое» дыхание циклона, днем до +4°, будет идти снег, мокрый снег, днем с дождем, а ветер местами усилится на побережье до 22 м/с. Совсем не весенняя погода только на северо-востоке Ненецкого округа, −4…−9°, и на крайнем северо-востоке Коми, где днём небольшой мороз, до — 5°. В Вологодской области местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег, днем в основном дождь, температура до +4…+9°.
В Поволжье, куда продвинется антициклон, становится немного теплее, чем в начале недели. На севере Поволжья днём от +5 до +11°. И без осадков. Небольшие осадки возможны в Саратовской и Оренбургской областях, местами изморозь, днём от +4 до +9°.
На северо-западе Европейской территории температура снова может приблизиться к рекордной отметке. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях от +7 до +12°, местами пройдёт дождь или небольшой дождь. В Калининградской области от +10 до +15°, утром туман с видимостью 500−1000 м, ночью дождь.
30 марта погода без осадков ожидается в Калмыкии и Астраханской области, ветер в регионе местами 15−18 м/с. В Калмыкии гололед, в Краснодарском крае гроза. Днём 30 марта в Крыму от +6 до +11°, кратковременный дождь, горах со снегом. На Северном Кавказе и в Краснодарском крае от +3 до +8°, в районе Туапсе-Сочи до 15°. В Дагестане до +18°.
Аномалии температуры. Гидрометцентр России
США оказались во власти непогоды. Сильный шторм накрыл город Нэшвилл. Ливни заставили жителей остаться в домах.
А в Индиане пронесся мощный торнадо. От поваленного дерева скончался мужчина, ещё несколько человек обратились за медицинской помощью.
Синоптики предупреждают москвичей, что убирать далеко теплые вещи ещё рано. Уже к концу первой недели апреля погоду в столице испортят проливные дожди и порывистый ветер. Не исключена и метель.
В Вологде тоже обещают ухудшение погоды. Уже 30 марта в регион придут ветер и осадки.
Во вторник, 30 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте подробнее: 30 марта в Красноярске ожидается до +2 °C
Во вторник, 30 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте подробнее: 30 марта в Москве ожидается до +9 °C, дождь
В середине весны губернатор Алтайского края Виктор Томенко обрушился с критикой на глав муниципалитетов за ненадлежащую уборку снега. Подробности с совещания, которое 29 марта провёл глава региона, сообщает официальный сайт краевого правительства.
Виктор Томенко заявил, в частности, что самолично и целенаправленно прошелся по Барнаулу, и признался: из-за образовавшихся водных преград заглянуть во дворы ему «страшно» было.
«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда», — заявил губернатор.
На фото (цитата канала vkurse22): аномальное тепло на Алтае: лужи превратились в озера, через них добираются в школу дети из Новоалтайска.
Читайте подробнее: Только по весне алтайских чиновников пропесочили за снег, неубранный зимой
Весна. Фото Андрея Дьячкова
Песчаная буря с сильным ветром, которая прошла в Китае, вызвала «рыжий» дождь в Приморье, сообщает Примгидромет.
На предстоящей неделе (29 марта — 4 апреля) в Красноярске ожидается переменчивая погода. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Читайте подробнее: Синоптики предупредили о «переменчивой погоде» в Красноярске
До Приморья дошли отголоски мощной песчаной бури из Китая — сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы, и плотное облако пыли принесло из страдающей от засухи Монголии.
Читайте подробнее: Приморье накрыли отголоски мощной песчаной бури из Китая
В Чувашии в селе Батырево, где ранее общественный резонанс вызвала ситуация с водонапорной башней, произошло новое ЧП. Из-за падения снега с крыши вблизи одного из многоквартирных домов обрушилась труба газопровода.
Об этом: В Чувашии в многоквартирном доме из-за снега рухнула газопроводная труба
Настоящее весеннее тепло в Санкт-Петербург, уставший от затянувшейся в этом году зимы, придет лишь во второй половине апреля.
Подробности в материале: Петербургу предсказали погоду на весну и лето
Напряжённая паводковая обстановка сложилось 30 марта в Иркутске. Как сообщает сайт городской мэрии, из-за таяния снега подтопило несколько садоводств в районе Плишкинского тракта, по территории которых протекает река Солянка.
Кроме того, в СНТ «Светлый» подтоплено 42 участка, в СНТ «Текстильщик» — 29. На месте происшествий работают «Иркутскавтодор» и МКУ «Безопасный город».
Читайте подробнее: В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за таяния снега
Алтайский край. С приходом весны улица Декабристов в Бийске превратилась в море. Мальчик на видео, как утверждает автор, переходил дорогу по пешеходному переходу.
Песчаная буря, обрушившаяся на Китай в марте 2021 года. Цитата из видео.
На Москву надвигаются дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Москве. Предупреждение действует до утра 31 марта.
В настоящее время паводковые явления наблюдаются в Иркутске, Иркутском и Усольском районах. Подтоплено 28 приусадебных участков и два дачных дома. Угрозы для жизни людей нет.
Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко добавил, что на Плишкинском тракте в Иркутске, где речка Солянка вышла из русла на низменные участки местности, силами МУП «Иркутскавтодор» проведены работы по расчистке русла.
В Хомутово, Грановщине и Урике Иркутского района, а также в населенных пунктах Большая Елань и Большежилкино Усольского района в устранении паводковых явлений задействована инженерная техника. Пожарно-насосные станции МЧС России производят откачку воды с подтопленных приусадебных участков.
В период с 30 по 31 марта в столице России ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.
Читайте подробнее: МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве
Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие два дня.
Как сообщает 30 марта региональное ГУ МЧС РФ, С 31 марта по 2 апреля порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит восемь — 13 °C.
Об этом: Забайкальские спасатели предупредили о сильном ветре
В Курской области 30 марта зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 33 тыс. 919 заражённых коронавирусом.
Подробности в материале: В Курской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом
В Подмосковье ожидается сильный ветер с дождем. По этой причине министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало сообщение, в котором призывало участников дорожного движения соблюдать осторожность.
По прогнозам синоптиков с 30 марта и до утра 31 марта в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12−17 метров в секунду и небольшой дождь.
Подробности в материале: Водителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды
Во второй половине дня 30 марта и ночью 31 марта в Хакасии ожидается очень сильный западный ветер.
Об этом: В Хакасии ожидается сильный ветер
Весна в Суздале. Фото Андрея Дьячкова
В центре европейской части территории России на смену солнечной погоде уже вечером 30 марта придут дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Это связано с приходом циклона.
В ночь на 31 марта в Москве может выпасть до 25% месячной нормы осадков.
Пыльная буря, пришедшая из пустынь северного Китая и Монголии, второй день подряд накрывает практически всю территорию Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.
По данным метеорологов, утром 30 марта плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM 10) в некоторых районах страны достигала 973 микрограммов на кубометр.
Отметим, что концентрацию частиц PM 10 от нуля до 30 микрограммов на кубометр считают «хорошей», от 31 до 80 — «нормальной», от 81 до 150 — «плохой» и более 151 — «очень плохой».
31 марта — 1 апреля на черноморском побережье Краснодарского края (район Анапа-Геленджик) ветер до 20 м/с.
31 марта в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 20−25 м/с, в горных районах лавиноопасно. В Магаданской области сильный снег, метель, ветер 17−22 м/с.
1 апреля на юге Камчатского края сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15−20 м/с.
В период с 18 часов 30 марта до 18 часов 2 апреля в горах Краснодарского края (исключая город-курорт Сочи) и Адыгеи выше 2000 м лавиноопасно.
Весна. Фото Андрея Дьячкова
Синоптики прогнозируют потепление в Петербурге до плюс 17 градусов. До этой отметки столбик термометра поднимется ко второй половине апреля.
В начале месяца город ждет похолодание, ночью температура может опускаться ниже нуля. Днем температура будет колебаться в районе 5−7 градусов.
В Чувашии 31 марта резко ухудшилась погода, республику накрыл штормовой ветер.
Магадан оказался во власти снежного циклона — минувшей ночью 31 марта город засыпало, затруднено движение общественного транспорта. Городские службы заняты расчисткой.
Читайте подробнее: Магадан засыпало снегом
В Чувашии сегодня, 31 марта, причиной шквалистого ветра стал североатлантический циклон Рама.
Подробности в материале: Из-за сильного ветра в Чувашии ощущаемая температура упадёт до — 10 градусов
В горных районах Красноярского края с 31 марта по 2 апреля сохраняется возможность схода лавин.
Об этом: В Красноярском крае сохраняется опасность схода лавин
В будущие выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C. Об этом 31 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читайте также: Вильфанд рассказал о весенних заморозках в Европейской части России
Аномально теплая погода сохраняется на большей территории Якутии. Среднесуточные температуры превышают климатическую норму на 4−10 градусов. На большей территории пройдет небольшой снег, исключение составят только северо-восточные районы.
По материаламДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»и ФГБУ «Приморское УГМС».
В Иркутской области из-за сильного потепления начались подтопления талыми водами. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на 31 марта вода зашла на 155 участков шести населенных пунктов региона.
Но подтопленных домов в селе Хомутово, деревне Грановщине, селе Урик, деревне Столбово Иркутского района, в селе Большая Елань и деревне Большежилкино Усольского района, а также двух садоводствах города Иркутска, нет, отмечают спасатели. По их словам, эвакуация населения не потребовалась.
Паводок в Иркутской области. Фото МЧС РФ.
Читайте также: Приангарье заливает талыми водами
Землетрясение, произошедшее 31 марта на территории Монголии в районе озера Хубсугул, ощущалось на территории восьми муниципальных образований Иркутской области, где расположены 285 населенных пунктов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
По словам спасателей, наиболее ощутимыми (до 3−4 баллов) подземные толчки были в городе Иркутске, а также — Иркутском, Слюдянском, Шелеховском, Ангарском и Усольском районах.
По информации, полученной при взаимодействии с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, пострадавших и разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.
Читайте подробнее: Монгольское землетрясение ощутили в восьми районах Приангарья
Ситуацию с весенним половодьем в 2021 году в Горном Алтае спасатели назвали непростой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, глубина промерзания почвы, толщина льда на реках, количество снегозапасов значительно превышают среднегодовые значения.
Читайте также: 39 поселений на Алтае находятся под угрозой подтопления
На сегодняшний день специалисты оценивают паводковую обстановку в Сибири как неоднородную. На реках сохраняется ледостав с промоинами, неполный ледостав. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и текущей поверх льда водой, разлив малых рек и ручьев.
Читайте также: Сибирь готовится к паводку
Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 1 апреля днём в северных районах местами ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра 15−18 метров в секунду.
В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья созданы условия для схода снежных лавин, отмечают спасатели.
Об этом: Приангарье накроет сильным ветром
На Сахалине в отношении директора управляющей компании в городе Долинске возбуждено уголовное дело после схода с крыши наледи на 35-летнего местного жителя.
Читайте также: На Сахалине попавший под сошедшую с крыши наледь мужчина сломал позвоночник
Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что по области объявлен желтый уровень опасности. Порывы ветра до 20 метров в секунду могут сохраняться 1 апреля 2021 года.
Подробности в материале: В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Порывы ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что 1 апреля в республике ожидается снег и дождь, в ночное и утреннее время может произойти отложение мокрого снега на деревья и провода.
Об этом: В Башкирии ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду — МЧС
В Татарии в первые два дня апреля под влиянием атмосферных фронтов прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом, возможна кратковременная метель. Сохранится сильный ветер до 20 м/с. Ночная температура воздуха составить от минус 2 до + 3 градусов, днем — +4…+9.
Республика Бурятия, Забайкальский, Хабаровский, Краснодарский и Ставропольский края, Амурская, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Астраханская и Ростовская области вошли в число регионов, где прогнозируется повышенный риск возникновения природных пожаров.
В Пермском крае ожидаются мощные снегопады. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, они начнутся вечером 31 марта и на юге региона будут продолжаться около трех суток — до утра 3 апреля. За это время может выпасть до 25 мм осадков, что превышает половину месячной нормы апреля.
Около пяти тысяч населённых пунктов в России могут быть затоплены в период весенних паводков, в зоне потенциального риска находятся 1,5 миллиона человек, заявил президент Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин заявил о риске подтопления пяти тысяч населённых пунктов в России
За прошедшие сутки рост уровня воды (на 21−141 см), связанный с прохождением половодья, наблюдался на реках Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Смоленской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Тульской, Калужской, Московской, Ярославской областей, Пермского края, сообщает Гидрометцентр России 31 марта.
Толщина льда на замерзших водных объектах европейской территории России составляет от 22 до 96 см, на р. Нугуш (Башкирия) до 110 см.
Из-за затора льда продолжился рост уровня воды (на 46 см) на Днепре в районе с. Большево (Смоленская область).
Из-за ветровых сгонов на устьевом участке Дона от г. Аксай (Ростовская область) до г. Ростов-на-Дону уровень воды понизился до опасных отметок, лимитирующих судоходство.
Сохранялся разлив воды по поймам рек Ипуть (Брянская область), Сейм (Курская область), Ока у д. Костомарово (Орловская область), Нерская; вышла на пойму р. Пахра у д. Стрелково (Московская область).
Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 29 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия).
Повышение уровня воды (на 37 см) из-за нагонов отмечалось на р. Неман у г. Советск (Калининградская область).
Фото Андрея Дьячкова
По данным на 31 марта, повышение уровня воды (на 31−47 см) отмечалось на р. Селенга (Бурятия), р. Аргунь (Забайкальский край), р. Большая Бира (Еврейская автономная область).
Сохраняется разлив воды по поймам р. Откосная, р. Тихая, р. Крыловка, р. Илистая, р. Абрамовка. Вода вышла на пойму р. Комиссаровка, р. Наумовка, р. Ореховка (Приморский край).
Рост уровня воды (на 22−48 см), связанный с прохождением половодья, продолжался на реках Уссури (Хабаровский, Приморский каря), Бикин (Хабаровский край), Павловка, Муравейка, Тихая, Крыловка, Комиссаровка, Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка.
Толщина ледяного покрова на Оби, Енисее и замерзших реках их бассейнов составляет от 22 до 110 см, на устьевом участке — до 183 см.
Толщина льда на Лене и ее притоках, Оленьке, Яне, Индигирке, Колыме составляет от 71 до 152 см, на устьевом участке Лены — до 197 см.
На замерзших участках Амура и реках его бассейна толщина льда колеблется от 45 до 136 см.
Из-за погодных условий на Камчатке перенесли заезд спортсменов в дисциплине «слалом-гигант» на Чемпионате и Кубке России по горнолыжному спорту.
Подробности в материале: Непогода сорвала заезд Чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту
В четверг, 1 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 1 апреля в Красноярске ожидается до +2 °C
Апрель в Чувашии после холодного марта ожидается в пределах климатической нормы и, может быть, даже теплее.
Читайте также: Апрель в Чувашии будет дождливым, но тёплым: прогноз
В четверг, 1 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 1 апреля в Москве ожидается до +10 °C, небольшой дождь
1 апреля в горах Северного Кавказа будет лавиноопасно, сообщил Гидрометцентр России.
В Тюменской области 1 апреля объявлено штормовое предупреждение. Региональное управление МЧС сообщает об усилении ветра с дождём и снегом.
Читайте также: На Тюменскую область обрушится штормовой ветер с дождём
В Оренбургской области для обеспечения безопасности в паводковый период 1 апреля с 14:00 по местному времени (12:00 мск) закрывается движение по низководному затопляемому мосту через реку Урал у села Нижнеозерное Илекского района, а также по дороге, ведущей к этому мосту.
Читайте также: Из-за паводка в Оренбуржье закрывают мост через Урал
В Иркутской области обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 1 апреля телеграм-канал «Иркутск №1», талая вода уже топит жилые дома в селе Мамоны Иркутского района.
В доказательство опубликовано видео, из которого можно понять, что люди в доме ходят по паркету, примерно по щиколотку залитому водой, а вокруг плавает домашняя утварь.
Подробности в материале: В Приангарье талая вода зашла в жилые дома
В Красноперекопском районе Ярославля на улицах Гудованцева, Соловьёва, Новое Творогово и Софьи Перовской случился потоп. Проблема подтоплений в целом актуальна для Ярославля этой весной. Снег с улиц города вывозился недостаточно, сейчас он тает и вода затапливает дороги.
Читайте также: В Ярославле затопило несколько улиц в частном секторе
На Алтае в ближайшие дни установится «летняя» погода. Как передают синоптики, уже к 5 апреля температура воздуха в отдельных предгорных районах поднимется до +18 °C.
Учитывая внушительный снежный запас, не исключено, что в ближайшие дни таяние снега и льда на реках Алтайского края только ускорится.
Читайте также: На Алтае будет тепло, как летом
Пять гидропостов на водохранилищах и 13 гидропостов на малых реках организовано в Самарской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону. В области сформирована рабочая группа оперативного штаба, которая будет в текущем году контролировать паводковую обстановку в регионе.
Читайте также: В Самарской области создали рабочую группу по контролю за паводком
В апреле Пермский край окажется на периферии зоны с крупной положительной аномалией температуры воздуха, которая сформируется над севером Западной Сибири и Урала. Средняя температура месяца в регионе прогнозируется выше нормы на 3−4°С, а местами на северо-востоке на 5 °C, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального университета.
Апрель в Прикамье может стать самым теплым с 2012 года и занять второе место по средней температуре в XXI веке.
Во второй декаде месяца ожидается сухая и очень теплая погода до +20°С. При поступлении тропического воздуха из Средней Азии (15−20 апреля) в Пермском крае возможен стремительный сход снежного покрова, формирование пиков половодья на две недели раньше средних сроков.
Читайте также: Аномально тёплый апрель ожидается в Прикамье
В преддверии паводка, который в Алтайском крае может быть достаточно сильным, в регионе начали подрывать лёд. Как сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС РФ, на сегодняшний день организованы профилактические подрывы ледяного покрова на двух участках реки Бия, в Красногорском и Бийском районах.
В числе прочего за период подготовки к паводку в регионе проведена распиловка льда на участках протяженностью более 3300 метров, чернение льда на площади 2400 квадратных метров. На сегодняшний день ситуация в крае стабильная, подтоплений нет, информируют спасатели.
Читайте подробнее: Алтайские реки подверглись «бомбардировке»
Во второй и третьей декаде апреля в южных регионах Казахстана ожидается повышение температуры до 20−30 градусов тепла. Вместе с тем синоптики не исключают и существенного понижения температуры.
Читайте также: В апреле в Казахстане ожидают до 30 градусов тепла
Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте также: В Башкирии ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Средняя температура марта в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составила — 1,3°, за месяц суммарно выпало 36 мм осадков. Максимальная высота снежного покрова отмечалась в конец первой декады марта — 48 см, к концу месяца она уменьшилась до 17 см.
Жителей столичного региона, по данным Гидрометцентра, ждет переменчивая погода с колебаниями температуры, в выходные и начале следующей недели с небольшим ночным минусом и местами с гололедицей.
Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, каким будет апрель. В ближайшие три дня в городе и в Ленинградской области будет прохладно, местами пройдет снег. Начиная с понедельника, 5 апреля воздух начнет прогреваться не только днем, но и ночью, пояснил 1 апреля Александр Колесов.
Подробности в материале: Главный синоптик Петербурга объявил, каким будет апрель
В Ленинградской области из-за паводка, при наихудшем сценарии, могут попасть в зону подтопления 95 населённых пунктов с 9,6 тыс. жителями. Зима 2020−2021 года была такой же, а по некоторым показателям хуже той, что была в 2013 году, после которой весной была подтоплена часть Ленобласти.
Об этом: В Ленобласти из-за паводка может подтопить 95 населенных пунктов
Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на ближайшие сутки из-за мокрого снега с дождём.
Об этом: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе
По данным Чувашского ЦГМС, вечером 1 апреля и ночью 2 апреля 2021 года по Чувашской Республике ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Будьте внимательны и осторожны, предупредило жителей региона МЧС по смс.
В пятницу, 2 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 2 апреля в Красноярске ожидается до +8 °C
В Красноярском крае есть все необходимые силы и средства для безаварийного прохождения сезона паводков, заверил начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Читайте также: В Красноярском крае сформирован «красный» паводковый список
В Чувашии после штормового ветра со снегом выпущено очередное предупреждение об ухудшении погодных условий.
Об этом: В Чувашии объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В пятницу, 2 апреля, в Москве будет облачно, дождь, мокрый снег. Температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 2 апреля в Москве ожидается до +7 °C, снег с дождём
С 3 по 6 апреля в Хакасии ожидается аномально тёплая погода.
Читайте подробнее: В Хакасию идёт аномальная жара
Весна. Фото Андрея Дьячкова
Влияние циклона, который перемещается вдоль побережья Баренцева моря, проявляется в северной половине европейской территории. Там прошли дожди, усиливался ветер, ночью и утром отмечался туман. Еще один циклон продлит период пасмурной погоды с осадками, сообщает Гидрометцентр России.
2 апреля под его влиянием на большей части территории центральных областей будут продолжаться осадки (дождь, мокрый снег), местами ветер до 17 м/с, туман. Преобладающая температура воздуха ночью 0… 7°, на севере до — 5°; днем 3… 10°, на юге до 17°.
Погода в Москве будет соответствовать календарю.
В пятницу, 2 апреля, прогнозируется дождь и мокрый снег. В начале следующей недели дни будут солнечными и станут теплее. И все это нормально для начала апреля.
Неблагоприятных явлений по мере продвижения циклона вдоль фронтальной зоны на европейской части не ожидается.
В северных областях примерно так же, как и в Центре России, днем в Архангельской и Вологодской областях +2… +7°, в Коми +3… +8°, в Ненецком округе и на северо-востоке Коми до — 4°.
В районах Поволжья 2 апреля пройдут осадки, дождь с мокрым снегом, на севере Поволжья днём от +2 до +9°. Небольшие осадки в виде дождя возможны в Пензенской области, местами туман, ночью ветер до 17 м/с, температура повышается, днём от +6 до +1°, местами до 16°.
На северо-западе европейской территории температура достигнет значений 4…9°, и это небольшое похолодание, осадков будет немного. В Калининградской области от +5 до +10°.
На юге европейской территории 2 апреля местами пройдет дождь, в горах со снегом, на Черноморском побережье в районе Сочи отдельные сильные осадки, в Краснодарском крае ветер 17−19 м/с, днем +8… +13°, местами до +16°.
В Крыму ожидается существенное потепление, от +13 до +18°, днем ветер усилится до 15 м/с. На Северном Кавказе порывы ветра 15−18 м/с, днем + 7… + 12°, местами до +16°.
В пятницу, 2 апреля, с прохождением по территории Московской области фронтальной волны, прогнозируется дождь, мокрый снег. Ночью в Москве 2…4°, по области 0…5°. Из-за умеренного северного ветра днем в Москве 5…7°, по области 2…7°.
На Чукотку вернулась зима — сильный ветер с метелью нарушили жизнедеятельность округа.
Подробности в материале: На Чукотке снежный циклон парализовал жизнь округа
В Москве сегодня, 2 апреля, будет дождь и мокрый снег, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Читайте также: Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся мокрый снег и дождь
В субботу, 3 апреля, в тылу циклона в облачном покрове появятся прояснения, в Москве осадков уже не ожидается, а по области местами пройдут небольшие осадки. Станет холоднее: ночью в Москве −2… −0°, по области −4… −1°, днем в Москве +6… +8°, по области +3… +8°. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
В воскресенье, 4 апреля, ночью переменная облачность, без осадков, в Москве −2… −0°, по области −5…−0°. Местами гололедица. Днем местами небольшой дождь, в Москве +6… +8°, по области +4… +9°. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
Повышение уровня воды (на 20−178 см), связанное с прохождением половодья, наблюдалось на реках Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской, Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской областей, Мордовии, говорится в гидрологическом обзоре Гидрометцентра России от 1 апреля 2021 г.
Разлив воды по пойме отмечался на р. Днепр у г. Дорогобуж, р. Хмара у с. Красиловка (Смоленская область), р. Сейм у г. Рыльск (Курская область), р. Пахра у д. Стрелково, р. Лусянка у д. Черники, р. Нерская у г. Куровское, (Московская область), р. Цна у с. Кузьмино-Гать (Тамбовская область). В берега вошла р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия). Прекратился разлив воды по пойме Оки у д. Костомарово (Орловская область).
Рост уровня воды (на 83 см) отмечался на р. Увелька у Карсинского зерносовхоза (Челябинская область).
В первой половине апреля, в связи с интенсивным снеготаянием и формированием склонового стока, в Иркутской области возможны затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев.
Повышение уровня воды (на 21 см) отмечалось на р. Чарыш у с. Белоглазово (Алтайский край). Наблюдается разлив воды по пойме Енисея у г. Енисейск (Красноярский край).
Подъем уровня воды (на 26−41 см), связанный с прохождение половодья, отмечался на Уссури у с. Верхняя Бреевка, пгт Кировский, на участке с. Графское (Приморский край) — с. Новосоветское, р. Бикин, р. Хор (Хабаровский край), р. Откосная, р. Комиссаровка, р. Большая Уссурка, р. Наумовка, р. Маревка. Сохраняется выход воды на пойму р. Тихая у с. Чернышевка, р. Крыловка у с. Крыловка, р. Илистая у с. Халкидон, р. Абрамовка у с. Абрамовка, р. Комиссаровка у с. Ильинка, р. Наумовка у с. Новопокровка, р. Ореховка у п. Поляны. Вышла на пойму р. Уссури у пгт Кировский, р. Малиновка у с. Веденка (Приморский край).
2−4 апреля в Приморском крае ожидается достижение уровнем воды неблагоприятных отметок на р. Уссури у пос. Кировский, р. Малиновка у с. Веденка, Илистая у с. Халкидон. Возникает угроза подтопления пониженных участков местности, сельхозугодий, участков дорог.
Рост уровня воды (на 26 см), связанный с развитием весенних процессов, отмечался на р. Лютога у п. Огоньки (Сахалин).
О погоде, которая ожидает жителей столицы России и Подмосковья в течение ближайших нескольких дней, рассказала 2 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Подробности в материале: Синоптик допустила возможность выпадения снега в Москве до середины апреля
Начало второго месяца весны не порадует жителей Северного Кавказа устойчивой хорошей погодой — по крайней мере, в первые недели апреля. В ряде субъектов округа будут идти сильные дожди, прогремят первые в 2021 году грозы, при этом в этих же субъектах будет сохраняться лавинная опасность в горах, а ветер в отдельных районах будет достигать 20 м/с.
Читайте также: Циклон из Ирака, грозы и лавины: апрель пришел на Кавказ с сюрпризами
2 апреля в горах Северного Кавказа выше 2000 м лавиноопасно.
В столице Чувашии с началом апреля не прекращаются дожди. Над городом повис густой туман. По данным Чувашского ЦГМС, с вечера 1 апреля и 2 апреля 2021 года по республике ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
2 апреля в Чувашии синоптиками прогнозируется облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Дует юго-западный ветер со скоростью до 12 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3°, днём +4…+9°. В ночные часы на дорогах местами гололедица. Установившийся густой туман в столице республики понемногу рассеивается.
2−4 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно.
Снегопад в Нижнем Новгороде. 2 апреля 2021 года
Фото Андрея Дьячкова
В Приангарье объявлено о значительном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 3 апреля утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−17 м/с, мокрый снег и снег.
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью в регионе составит — 1… — 6 °C, при прояснении — 11… — 16 °C, днём +5… +10°C, местами +2… — 3 °C, в западных и южных районах при уменьшении облачности +10… +15ºC. В Катангском районе ночью — 10… — 15ºС, в пониженных формах рельефа —20… — 25ºС.
Подробности в материале: В Приангарье возвращается «зима»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил подготовить проектное решение инженерной защиты от талых вод села Хомутово, где в результате весеннего половодья подтоплены 176 участков.
«Кобзев поручил подготовить проектное решение инженерной защиты села Хомутово по отводу талых вод», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора 2 апреля.
Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 2 апреля 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением пяти циклонов, четырех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.
В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского АО на побережье Берингова моря (усиление ветра до 30 м/с, метель);
в Уральском федеральном округе на территории Челябинской области (ветер с порывами до 20 м/с);
в Приволжском федеральном округе на территории Башкирии (порывы ветра до 20 м/с);
в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесии, Северной Осетии (сильные осадки в виде дождя и мокрого снега).
Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, схода оползней, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
В Иркутской области больше всего пострадало село Хомутово: там подтопило 176 земельных участков, вода стоит в подвалах 48 жилых домов.
В зоне подтопления оказались порядка 500 жителей, из них 145 — дети. Местные жалуются, что остались без мебели и техники. В ситуации лично разбирался губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Читайте подробнее: В Приангарье вода зашла в десятки жилых домов
Сохраняется лавинная опасность в горных районах Дальневосточного (Камчатский край, Сахалинская область), Сибирского (Красноярский край, республики Алтай, Хакасия, Тува, Иркутская и Кемеровская области), Южного (Адыгея, Краснодарский край (в горах города-курорта Сочи) и Северо-Кавказского (Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия) федеральных округов. Информация подготовлена на основании данных Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождливые выходные, следует из информации Гидрометцентра РФ.
Подробности в материале: Жителям Ростовской области пообещали дождливые выходные
3 апреля через Чувашию будет проходить холодный фронт, который принесёт осадки в виде мокрого снега. При этом возможно ухудшение видимости до 100 метров. Всего за двое суток в Чебоксарах может выпасть половина месячной нормы влаги.
В Красноярске 3 апреля ожидается западный ветер с порывами 15−18 м/с. В центральных районах Красноярского края 3−6 апреля прогнозируется аномально тёплая погода.
Об этом: Сильный ветер и резкое потепление ожидаются в Красноярске
Согласно статистике, снег в начале апреля является частым событием для Москвы. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«С первого марта календарная весна наступает, и сразу вопрос: откуда может быть снег в апреле? На самом деле, статистика показывает, что в первой декаде апреля, в шести-семи годах из десяти бывает снег. Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает», — сказал Вильфанд.
Читайте также: Синоптик объяснил апрельский снег в Москве
С 3 по 5 апреля в Новосибирске прогнозируется значительное повышение температуры воздуха до +10 °С. Об этом сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС.
Об этом: В Новосибирск идёт потепление
В период с 18 часов 2 апреля до 18 часов 5 апреля в горах Краснодарского края (исключая город-курорт Сочи) и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.
На реке Обша у г. Белый Бельского района Тверской области в ближайшие сутки ожидается достижение отметки опасного явления (оя) высокое половодье 800 см (181, 92 м бс), при достижении уровнем воды отметки оя высокое половодье начнется затопление пойм и пониженных участков рельефа, а также расположенных в них построек, сообщает Гидрометцентр России.
2−4 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно.
В Астраханской области произошёл пожар в дельте реки Волги. В частности, огонь охватил территорию вокруг Астраханского государственного заповедника. Его распространение на территорию заповедника удалось предотвратить.
Читайте также: Астраханский заповедник окружил огонь
На черноморском побережье Краснодарского края 2 апреля в районе Сочи сильные осадки (дождь, мокрый снег), 3 апреля в районе Новороссийска ветер до 22 м/с.
2 апреля в горах Краснодарского края, Адыгеи выше 2000 м лавиноопасно. 3−4 апреля — в Крыму,
4 апреля в Краснодарском крае сильный дождь.
2 апреля в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии сильные осадки (дождь, мокрый снег). 2 апреля в горах Северного Кавказа, 2−3 апреля в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.
2 апреля в Алтайском крае сильная гололедица.
2−4 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно.
3 апреля в Хакасии ветер до 24 м/с.
3 апреля в Амурской области осадки (мокрый снег, дождь), ветер 19−24 м/с.
На побережье Чукотского автономного округа снег, метель, ветер 22−27 м/с.
На севере Хабаровского края сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, отложение мокрого снега, ветер на побережье 23−28 м/с.
4 апреля на побережье Магаданской области метель при ветер 25−30 м/с.
На севере Сахалина снег, ветер на побережье 20−25 м/с.
На севере Курильской гряды ветер 18−23 м/с.
В Камчатском крае 4 апреля на юге осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель, ветер 17−22 м/с, 5 апреля на севере ветер 25−30 м/с.
В Нижнем Новгороде ожидается потепление до +5 °С в выходные дни. Уже в субботу, 3 апреля, прогнозируется прекращение осадков и потепление до +3 °С днем. Порывы северо-западного ветра будут снижаться с 2,5 м/с до 1,6 м/с.
Повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие выходные 3 и 4 апреля из-за гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.
Как уточняется, предупреждение действует на период с 21:00 2 апреля до 09:00 3 апреля, а также с 21:00 3 апреля до 09:00 4 апреля.
Удмуртия в предстоящие выходные дни, 3 и 4 апреля, будет находиться под влиянием частного циклона. В ночь на 3 апреля на большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Об этом: В Удмуртии в выходные ожидается мокрый снег с дождём
На 56-м км автодороги Рузаевка — Ковылкино — Торбеево Ковылкинского района Мордовии произошло подтопление проезжей части талыми водами. Движение на данным отрезке автодороги ограничено. В настоящее время организован объезд указанного участка через Краснослободск.
Читайте также: В Мордовии талыми водами затопило автодорогу
3 и 4 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом. По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в горах возможны сильные снегопады, местами очень сильные осадки.
Иркутская область. Жители села Хомутово приспосабливаются к жизни в условиях паводка. Несмотря на предостережения МЧС, многие хомутчане не покидают затопленное село, потому что боятся за своё имущество.
Цитата из видео.
В Калужской области из-за резкого таяния снега вода в реке Луже, притоке реки Протвы, стала прибывать по одному сантиметру в час. 3 апреля утром под водой оказался напланой мост и участок дороги, которая ведет к трём населенным пунктам Малооярославецкого района — Игнатьевскому, Бородухино и Дубровке. На данном участке выставлен временный водомерный пост, организована лодочная переправа.
Читайте также: В Калужской области паводок подтопил мосты и дороги
В городе Данкове Липецкой области во время паводка затопило смотровую площадку на новой набережной. По словам главы района, новым конструкциям природное бедствие не должно повредить, а при необходимости подрядчик организует ремонт. Ранее Дон затопил временный пешеходный мост, возведённый на время реконструкции городского моста в Данкове.
Читайте подробнее: В Липецкой области утонула новая набережная за 80 млн рублей
В Калужской области активное снеготаяние вызвало подъем воды в реке Угре 4 апреля и перелив участка автодороги в Дзержинском районе, в результате чего населённый пункт Староскаковское был отрезан от внешнего мира, сообщает Главное управление МЧС России по региону. В настоящее время с деревней отсутствует дорожное сообщение. Путей объезда нет. По мнению спасателей, эвакуация не требуется. У населения имеется запас продуктов питания и воды. Ситуация находится на контроле у главы администрации Дзержинского района.
Читайте также: В Калужской области ещё одна деревня отрезана паводком от внешнего мира
В Ростове-на-Дону в течение двух дней будут лить дожди. Об этом предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Читайте также: На Ростов-на-Дону обрушится проливной дождь
В Республике Калмыкия в ближайшие дни ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильные дожди с градом и ураганным ветром, передаёт ИА REGNUM.
Подробности в материале: Калмыкию накроет дождь с градом и ураганным ветром
Индекс ультрафиолетового излучения в России примерно в мае начнет достигать опасных показателей, а на юге страны — уже в середине-конце апреля, и с этого момента Гидрометцентр РФ начнет предупреждать об «опасном солнце». Об этом 5 апреля рассказал научный руководитель научно-исследовательского учреждения Роман Вильфанд.
Читайте также: Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в мае
По данным Среднесибирского УГМС, 6 апреля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ночью ожидается очень сильный юго-восточный ветер, порывы 20−25 м/с, местами сильный снег, метель.
В Лаганском районе Республики Калмыкия введён режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.
Подробности в материале: В Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Сильные дожди, град, шквалистый ветер прогнозируются в Сочи 5 апреля — с утра и до конца суток, сообщили в пресс-службе администрации города. Предупреждение об ухудшении погоды распространил Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.
Читайте подробнее: Сочи накроют ливни, град и шквалистый ветер
В воскресенье, 4 апреля, в Базарно-Карабулакском районе произошло подтопление семи частных домов и четырех придворовых участков. Сообщения об инциденте поступили в 15:20 (мск). По данным регионального ГУ МЧС России, предположительно произошел размыв насыпи сельскохозяйственного пруда. Эвакуировано два взрослых человека, пострадавших нет.
Подвижки грунта, вызванные погодными условиями, стали причиной крупной коммунальной аварии в Чебоксарах.
Читайте также: В Чебоксарах произошла крупная коммунальная авария
По данным Обь-Иртышского УГМС, в марте среднемесячная температура воздуха в Омской области составила −7…−9 °С, что около и выше нормы на 1−2 °С. Однако омичам этот март показался холодным.
Более 11 тысяч жилых домов могут оказаться в зоне подтопления в период весеннего половодья в Башкирии. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Марат Латыпов на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тысяч жилых домов, более 30 тысяч человек», — сообщил он.
Читайте подробнее: В Башкирии в зоне паводка могут оказаться более 200 населенных пунктов
Синоптики предупредили жителей Красноярского края, Хакасии и Тувы об опасности схода лавин в горных районах 6−9 апреля.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа среднемесячная температура воздуха в марте составила −14… −20 °С, а в северо-восточных районах — 23 °C, что на 1−3 °С ниже климатической нормы, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что ночью и утром 6 апреля в республике ожидается туман, видимость менее 500 метров, на некоторых дорогах — гололедица.
Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются порывы ветра и туман
За неделю, с 29 марта по 4 апреля, лесопожарные силы ликвидировали 38 лесных пожаров на общей площади 1266 га в восьми регионах России, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
Лесные пожары ликвидированы:
— в Южном федеральном округе — в Астраханской области;
— в Сибирском федеральном округе — в Республике Хакасия;
— в Дальневосточном федеральном округе — в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.
Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор.
По ситуации на 00:00 мск 5 апреля работы по тушению лесных пожаров проводились в шести субъектах Российской Федерации, на площади, пройденной огнем, 522 га, в том числе в Бурятии, в Амурской области, Еврейской автономной области, в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. На тушении задействовано 304 человека и 68 единиц техники.
В Новосибирске с 6 по 8 апреля днём сохранится устойчивая положительная температура воздуха до +8 °С.
Читайте также: Весеннее тепло пришло в Новосибирск
В Алтайском крае в связи с резким потеплением полным ходом идут мероприятия по отработке комплекса действий, направленных на недопущение возможных негативных последствий весеннего паводка. Как сообщает территориальное управление МЧС РФ, на сегодняшний день ситуация в крае стабильная, подтоплений нет. Тем не менее спасателями организована работа трёх оперативных групп по мониторингу паводковой обстановки с использованием беспилотных авиационных систем.
Читайте также: Бороться с паводком Алтаю помогают специалисты Центрального аппарата МЧС РФ
В Иркутской области по состоянию на 5 апреля талые воды зашли на 159 участков, расположенных в шести населенных пунктах региона. Как сообщает пресс-служба территориального МЧС РФ, также подтоплены четыре садоводства в Иркутске, на которых расположены 153 дома, в которых проживают 398 человек.
Подтопленных жилых домов нет. За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков.
Читайте подробнее: Талая вода наступает в Приангарье: подтоплены десятки участков
Напомним, Сибирь атаковали весенние потопы. В Иркутской области больше всего пострадало село Хомутово: там подтопило 176 земельных участков, вода стояла в подвалах 48 жилых домов. В зоне подтопления оказались порядка около 500 жителей, из них 145 детей.
Весна в Обнинске (Калужская область). Здесь разлилась река Протва, вода поднялась на четыре метра. Цитата из видео НТВ.
В Тюмени 6 апреля ожидаются мокрый снег, дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. Температура воздуха днём, по прогнозу синоптиков, ожидается +5…+10°С, ночью −3…+2°С.
Ураганный ветер в Забайкальском крае 14−15 марта повредил 391 здание, на ремонт которых требуется 117 миллионов рублей, из которых региону не хватает 105 миллионов рублей, сообщил 5 апреля на оперативном совещании зампред правительства Забайкалья по инфраструктуре Сергей Гордеев.
В дневное время 5 апреля в большинстве районов Сибири ожидается преобладание положительной температуры воздуха +5…+10°С, местами в юго-восточных районах воздух прогреется до +15…+18°С.
По материаламCЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Облачная с прояснениями погода и температура воздуха до +12°C ожидаются в столице России во вторник, 6 апреля. Об этом 5 апреля сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: В Москве ожидается потепление до +12°C
Утром и днем 6 апреля местами по Саратовской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Жителей региона предупреждают об усилении северо-восточного ветра порывами до 20 м/с. Возможна метель с ухудшением видимости 500 метров и менее. Температура воздуха во вторник днем составит около +4 градусов, ночью — минус 1. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся вплоть до конца рабочей недели.
Читайте подробнее: Метель с ухудщением видимости ожидается в Саратовской области
По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье. Сложившаяся гидрометеорологическая обстановка обусловила его сравнительно позднее начало (примерно на неделю позже среднемноголетних сроков). В 2020 году половодье зафиксировали на месяц раньше — 4 марта.
Погода в Москве начнёт портиться днём 7 апреля, сообщает сайт «Метеоновости».
»Глубокий атлантический циклон вернет в столицу и снег, и морозец», — рассказали синоптики.
Читайте также: В Москву вернутся морозец и снег
В Чувашии на неделю позже среднемноголетних сроков началось половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища.
Об этом: В бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье
Погода в Москве испортится с 7 апреля. Метеорологи обещают ветер и мокрый снег. Середина недели (7−9 апреля) может выдаться весьма насыщенной — в столице России может выпасть около половины месячной нормы осадков.
Во вторник, 6 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +14…+17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 6 апреля в Красноярске ожидается до +17 °C, сильный ветер
Во вторник, 6 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, на западе области местами небольшой дождь. Температура воздуха +10…+12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 6 апреля в Москве ожидается до +12 °C
Как предупредили синоптики, на 6 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина — сильный ветер.
Барнаул. Вот такая полоса препятствий на улице Эмилии Алексеевой, 5/1.
Цитата из видео vkurse22.
6−8 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно.
Утром 6 апреля в горных районах Северной Осетии ожидается юго-западный ветер 30−32 м/с — экстренная информация Гидрометцентра.
Мокрый снег с дождем прогнозируется в Алтайском крае на ближайшие дни. Ночные температуры воздуха будут опускаться ниже — 3 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого будут достигать 13−14 м/с.
6−7 апреля в горах Краснодарского края и Адыгеи, выше 2000 м лавиноопасно.
В Саратовской области 6 апреля сильные осадки (мокрый снег, дождь), ветер 15−20 м/с.
В Петербурге в ночь на вторник, 6 апреля, в первый раз за текущий месяц прошел снег. По данным ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, за ночь в регионе выпало порядка 5−6 мм осадков, что составляет около 15% от месячной нормы.
Читайте также: За ночь в Петербурге выпало 15% месячной нормы осадков
Температура воздуха в Москве 6 апреля окажется выше климатической нормы, сообщает 6 апреля центр «Фобос».
Об этом: В Москве потеплеет до 12 градусов
6 апреля в Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии ветер до 25 м/с.
Жители города Набережные Челны недовольны благоустройством улиц, которые во время весенних дождей и активного таяния снега буквально заливает, тротуары превращаются в большую лужу. Городская прокуратура после проверки установила, что на большей части Набережных Челнов при таянии снега или выпадении осадков ливневая канализация с объемом воды не справляется, из-за чего происходит подтопление. Причины — ненадлежащее состояние и содержание дождеприемников.
Подробности в материале: В Набережных Челнах подтоплены улицы
В республиках Северного Кавказа 6 апреля также ветер до 25 м/с (в Кабардино-Балкарии до 30 м/с, Ингушетии и Чеченской Республике 30−32 м/с).
На Алтае, где уже по-весеннему тепло, опасаются ранней активности и высокой численности клещей. Как сообщают «Вести-Алтай», пока случаев присасывания не зафиксировано, однако в Сибири первый случай уже есть.
Житель Новосибирской области, который приехал на отдых в Горный Алтай, снял с себя опасное насекомое.
Напомним, в дневное время 5 апреля 2021 года в большинстве районов Сибири было отмечено преобладание положительной температуры воздуха +5…+10°С, местами в юго-восточных районах воздух прогревался до +15…+18°С.
В Санкт-Петербурге 6 апреля, как передаёт Центр ФОБОС, пройдёт мокрый снег с дождем, возможна снежная крупа. Местами будет гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.
В Пензе регистрируется рост аварийных ситуаций на сетях водоотведения. Этому способствует паводок. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40−50%.
Об этом: В Пензе паводок привёл к росту аварий на сетях водоотведения
Раннее потепление в Алтайском крае грозит не только мощным паводком, но и ранним началом пожароопасного сезона. Об этом в ходе совещания заявил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Его слова 6 апреля цитирует пресс-служба территориального управления ведомства:
Подробности в материале: В Алтайском крае готовятся пережить и огонь, и воду
Дальний Восток готовится к резкому похолоданию, сообщает 6 апреля Центр ФОБОС.
На регион наступает сибирский циклон. В каком-то смысле это даже хорошая новость, ведь в Приморье только за понедельник, 5 апреля, было зафиксировано более десятка природных пожаров и еще 150 термических аномалий. С каждым днём их всё больше в Хабаровском крае.
На территории Саратовской области зарегистрированы три новых случая подтопления мостов. Так, от паводка пострадали низководные автомобильные мосты в районных поселках Лысые Горы, вблизи деревни Нестеровка и рядом с хутором Ободной Ртищевского района. Об этом 6 апреля сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Подробности в материале: В Саратовской области подтопило три моста
Дальний Восток России активно разгорается, а виновата во всём аномальная погода. С марта температурный режим в этой части страны превышает нормальный уровень на 3−5°.
Причина аномалии — вынос воздуха из тропического и субтропического поясов планеты. И этот процесс сказывается не только на России. Так, в Японии сейчас тоже слишком тепло — необычно рано зацвела сакура.
Сейчас Дальний Восток накрывают облачные поля циклона. Вихрь перемещается из Сибири, поэтому осадков несёт немного, только кое-где на севере Приамурья и Сахалина может выпасть около четверти месячного объёма. Но в его тылу распространяется холодный воздух из Якутии, так что севернее линии Биробиджан — Комсомольск-на-Амуре дожди станут переходить в снег.
Похолодание выйдет на пик 7 апреля. На большей части Приамурья даже днем будет наблюдаться отрицательная температура. Это замедлит снеготаяние и развитие паводковых процессов.
В Хабаровске 7−8 апреля ожидаются снежные заряды и не выше +2…+4° на термометрах.
До Владивостока похолодание доберётся в ослабленном виде. Снег в Приморье продолжит активно таять. По прогнозам местного управления МЧС, уровень воды в бассейне Уссури, например, может подняться ещё на 80 см.
В Дагестане перевели на особый режим работы сотрудников «Дагэнерго». Причина — сильный ветер, порывы которого достигают 25 м/с, из-за чего происходят нарушения энергоснабжения в ряде районов, сообщили 6 апреля в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».
Об этом: В Дагестане энергетики переведены на особый режим работы из-за ветра
В Буинском районе Татарии из-за обильного таяния снега произошло подтопление низководных мостов у населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы. Установлено, что уровень воды над дорогой поднялся на 45 см. Также частично затоплена грунтовая дорога в селе Качелино Арского района. Уровень перелива достиг 10 см. Для людей открыто движение по пешеходному мосту.
Читайте подробнее: В Татарии паводковые воды подтопили дорогу и два моста
Женщина получила смертельные травмы из-за упавшего на неё дерева 6 апреля в Красноармейском районе Волгограда. В региональном Следственном комитете организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Читайте также: В Волгограде упавшее дерево убило женщину
Иркутская область продолжает борьбу с талыми водами, которые по состоянию на утро 6 апреля подтопили 137 участков в пяти населённых пунктах.
На пострадавших от паводка 99 участках постоянно проживают 364 человека. Подтопленных жилых домов нет.
Подробности в материале: В Приангарье талые воды подтопили более 100 участков
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня провел выездное совещание с представителями регионального МЧС и администрации Иркутского района по вопросу ликвидации последствий подтопления подворий в селе Хомутово. Напомним, с 30 марта в районе действует режим чрезвычайной ситуации.
«Объемы воды уменьшились, сегодня продолжаются восстановительные работы. Пик чрезвычайной ситуации пройден. Режим ЧС может быть снят к концу недели. Сейчас главная задача — завершить работы по откачке воды из подвалов и продолжить оказание адресной помощи жителям», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Туман и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в ночное и вечернее время 7 апреля в республике ожидается отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. На некоторых дорогах ожидается туман и видимость до 1000 метров, гололедица.
Читайте также: В Башкирии предупредили о тумане и порывах ветра
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра, в понедельник, 12 апреля, в Москве ожидается +14.+19°. Вот такой подарок природы.
Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 7 апреля. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Читайте подробнее: В Воронежской области прогнозируют сильный ветер
В Астраханской области из-за сильного ветра 6 апреля была нарушена работа паромной переправы села Замьяны в Енотаевском районе. Около 14:00 по местному времени у паромной переправы через Волгу оборвался трос. Паром отнесло на пять километров ниже по течению.
Подробности в материале: В Астраханской области ветром унесло паром с машинами
Согласно прогнозам ряда метеорологических служб, во второй половине недели (8 апреля) Москву и Подмосковье накроет циклон. Ожидаются холодные дожди, возможно, со снегом. Температура воздуха упадёт до +5−6 градусов. Однако к выходным тёплая погода должна вернуться.
В Чувашии в связи с паводком жители ряда населённых пунктов получат социальные выплаты и пенсии досрочно.
Читайте подробнее: Жители Чувашии из-за паводка получают соцвыплаты досрочно
Солнечной весенней погоды в апреле ждать не приходится, утверждает издание «Эксперт». В Москве второй месяц весны будет дождливым и пасмурным, Санкт-Петербург, согласно изданию, вообще можно будет переименовать в «Город дождей», и даже в Крыму «ничего хорошего ждать не стоит».
Дома местных жителей не пострадали, и в эвакуации нет необходимости. Подтопление переправ создало некоторые трудности для жителей. Некоторым из них придется ехать в объезд, пока уровень воды не снизится.
Подробности в материале: Семь мостов ушли под воду во время паводков в Нижегородской области
В Приморье весенний паводок из-за таяния снега ограничил движение на некоторых дорогах.
Читайте также: В Приморье паводок разрушил мосты и затопил дороги
В среду, 7 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +9…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 7 апреля в Москве ожидается до +11 °C, небольшой дождь
7−9 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно, сообщает Среднесибирское УГМС.
Резкое потепление спровоцировало активный процесс снеготаяния в Алтайском крае. О том, что в сложившейся ситуации талые воды могут подтопить низменные места на территории муниципальных образований, 7 апреля предупреждает региональное ГУ МЧС РФ.
Получен прогноз о том, что в период с 7 по 8 апреля на реке Алей в районе села Старо-Алейское продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки и подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.
Читайте также: Жителей Алтайского края предупредили о начале подтоплений
В связи с резким потеплением, паводковая обстановка обострилась в селе Староалейское (Алтайский край). Как сообщает 7 апреля региональное ГУ МЧС РФ, из-за обильного снеготаяния и повышения уровня талых вод произошёл промыв дорожного полотна водами с полей. В результате отрезаны пять жилых домов. К родственникам эвакуированы трое человек.
Об этом: На Алтае талые воды размыли дорогу, отрезав пути к пяти жилым домам
В условиях установления по-настоящему весенней погоды скоплениие талых вод произошло в райцентре Краснощёково (Алтайский край). Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, сегодня, 7 апреля, туда направлены восемь сотрудников аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Читайте подробнее: В Алтайском крае талые воды подтопили райцентр
Весной в Барнауле оттаяли не только ямы на дорогах, но и аварийные дома: каждый из них вот-вот обрушится. Тут обвалился фасад, там рухнула балка, а вот квартира, в потолок которой прорастает дерево. Цитата ИД «Алтапресс».
Ночью 7 апреля в Красноярске подтопило несколько домов на реке Бугач. Об этом сообщили в мэрии города.
Из-за резкого таяния снега переполнилось озеро «Парк Октябрьский». Излишек воды через автоматический водосток был сброшен в реку Бугач.
Читайте подробнее: В Красноярске подтопило несколько домов
В Иркутской области на неделю раньше обычного вскрылись реки, а уровень воды во время весеннего половодья будет на 20−35 см выше. Такие данные обнародовали 7 апреля в территориальном управлении МЧС России.
Читайте подробнее: В Приангарье раньше обычного оттаяли реки
Из-за сильной метели и снега Далмация казалась отрезанной от внутренних районов Хорватии.
Об этом: Сильный снегопад отрезал Далмацию от остальной Хорватии
В Москве 7 апреля ожидается облачная погода с дождём, сообщает центр «Фобос».
Читайте также: Ненастье в Москве не ослабит весеннее тепло
Облачная и хмурая погода в четверг, 8 апреля, и солнечная погода в выходные дни ожидается в центре европейской части России. Об этом 7 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читайте также: Синоптик рассказал о погоде в центре европейской части России
В Саратовской области по состоянию на 10:00 (местное время) 7 апреля подтоплены шесть низководных мостов в трех районах — Аткарский, Лысогорский и Ртищевский. Погибших и пострадавших нет, угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Везде имеются объездные пути (от 3 до 75 км). Лодочную переправу организовали в Аткарском районе, где спасатели перевозят желающих по расписанию.
Об этом: Паводковые воды в Саратовской области подтопили шесть мостов
Ученые Лимнологического института СО РАН обнародовали видео, которое даёт представление о том, насколько разрослись на дне Байкала нитчатые водоросли Ulothrix zonata и Spirogyra. Как сообщает сайт вуза, исследование дна на глубине 3−5 м провели в районе поселка Листвянка 5 апреля 2021 года. На кадрах видно сплошное зелёное дно.
«Ulothrix zonata — спирогира, нитчатая водоросль, произрастающая на глубинах 0−1,5 м. По многолетним наблюдениям, в других районах Байкала она массово начинает свое развитие в конце апреля — начале мая. Водоросли полностью меняют подводный ландшафт, делая его не типичным для Байкала. В километре от этого места подо льдом на глубинах 10−18 м массово развиваются харовые водоросли и все та же спирогира», — пояснили учёные.
Подробности в материале: На Байкале раньше обычного массово разрослись нитчатые водоросли
Власти Барнаула 7 апреля известили об ещё одном обрушении: на этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54, проведена эвакуация 23 жителей. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, инцидент произошёл в 13:20 местного времени.
Читайте также: В Барнауле вместе со снегом «растаяли» два аварийных дома
В Красноярске идёт прочистка ливневой канализации и откачка талых вод. Техника работает по всему городу, сообщили 7 апреля в мэрии. Бригады открывают решётки колодцев, чистят сливные трубы от мусора и льда.
«Погода пока не способствует хорошей пропускной способности ливневой сети. Днём трубы заполняются, а ночью вода в них замерзает из-за холодного грунта, поэтому лёд приходится растапливать горячей водой», — говорится в сообщении мэрии.
С каждым днем в связи с таянием снега и повышением температуры воздуха на природных территориях нарастает пожарная опасность и увеличиваются риски возникновения лесных пожаров. В весеннее время всплеск природных пожаров происходит из-за поджогов сухой травы на полях, в степях, вдоль дорог, в результате которых огонь переходит на лесные территории, а также по причине нарушения населением правил пожарной безопасности в лесах, сообщает Федеральная Авиалесоохрана.
С начала текущего года, по ситуации на 7 апреля, лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 168 лесных пожаров, из которых почти четверть возникли в результате выжигания травы и перехода в лес огня с сопредельных территорий. Лесные пожары ликвидированы в Амурской области, Хабаровском, Забайкальском, Приморском, Краснодарском краях, Еврейской автономной области, республиках Крым, Ингушетия, г. Севастополь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2020 года, количество возникших лесных пожаров в этом году сократилось практически в 4,5 раза.
В настоящее время, по ситуациина 7 апреля, особый противопожарный режим введен в 15 муниципальных районах Амурской области, 27 муниципальных районах Забайкальского края и в одном муниципальном районе Краснодарского края.
Пожароопасный сезон открыт в 25 субъектах Российской Федерации: на всей территории Калининградской, Псковской, Рязанской, Астраханской, Воронежской, Волгоградской областей, Чеченской, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, республик Ингушетия, Алтай, Крым, Калмыкия, Хакасия, Дагестан, Северная Осетия — Алания, Тува, Краснодарского, Ставропольского краев, в трех лесничествах Забайкальского края, в 20 районах Приморского края, в 15 районах Амурской области, в 22 лесничествах Хабаровского края, в двух лесничествах Республики Бурятия, в четырех районах Еврейской АО.
В Пензенской области 99 домовладений пострадали от сильного града, выпавшего летом 2020 года. На оказание помощи жителям направят более 1,4 млн рублей. Соответствующее поручение дал врио губернатора области Олег Мельниченко.
Об этом: Пострадавшим от урагана и града пензенцам выплатят компенсации
По данным Среднесибирского УГМС, 7 апреля кромка льда на Енисее, в нижнем бьефе Красноярской ГЭС, находится на расстоянии 37−39 км ниже пгт Стрелка.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 7 апреля во второй половине дня осадков не ожидается. Ветер юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха +5… +7 градусов.
Сухая и солнечная весенняя погода ожидается в ближайшие выходные в Москве, потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщил 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: Синоптик сообщил о приходе «супервесны» в Москву
Экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Крым объявлено на 8 апреля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.
Об этом: В Крыму объявлено экстренное предупреждение о непогоде
Обь-Иртышское УГМС: в Омской области 8 апреля местами прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ночью в отдельных районах туман.
Красноярские спасатели и представители краевого управления МЧС отправились на юг региона для борьбы с паводками. По мере вскрытия рек группировка будет продвигаться в центральные и северные районы.
Подробности в материале: На юг Красноярского края отправилась группировка для борьбы с паводками
Самолёт Новосибирск — Сочи приземлился только со второго круга, потому что лайнер снесло сильным порывом ветра. Борт S7 вчера буквально унесло с посадочной полосы, пилотам пришлось начинать всё по новой. Самолёт кружил два круга, ветер не прекращался.
Цитата mash_siberia.
Алтайский край. В селе Антоньевка (Петропавловской район) в связи с притоком талой воды проведен обход дворов, находящихся в зоне риска, в ходе которого гражданам предложено заблаговременно разместится у родственников. Помощь в доставке желающих оказывают бойцы 47 пожарно-спасательной части.
Остаётся на контроле ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы 5 жилых домов. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь гражданам.
В райцентр Краснощёково, где также есть скопления талой воды, направлены сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю с комплектом водоналивных дамб.
Подтопленных жилых домов в Алтайском крае на данный момент нет.
При неблагоприятном развитии ситуации в зонах возможных подтоплений в Красноярском крае могут оказаться 130 населенных пунктов — это более 23 тысяч человек. В этом году в противопаводковых мероприятиях в регионе будут задействованы около 20 тысяч человек и почти 4,5 тысячи единиц техники, подчеркнул заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.
В Чувашии 8 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Об этом: Чувашские спасатели предупреждают о шквалистом ветре
В Москве в течение ближайших 30 минут ожидается дождь. На 8 апреля синоптики также обещают дождь и температуру воздуха до +5.
Обильные осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Москве в ближайшие сутки, в связи с чем ожидается восстановление снежного покрова высотой до двух сантиметров. По прогнозу синоптиков, снег пролежит до утра пятницы, 9 апреля.
Подробности в материале: Синоптики предупредили о снегопаде в Москве
Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге, который может пройти в ночь на четверг, 8 апреля, на востоке Ленинградской области. Об этом 7 апреля предупреждает ГУ МЧС по Ленобласти.
Читайте также: На востоке Ленобласти ночью ожидается сильный мокрый снег
Телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы призвал жителей города не парковать автомобили у деревьев и не укрываться под ними из-за сильного ветра.
Согласно сервису Яндекс. Погода, дождь в Москве не прекратится в ближайшие два часа.
Согласно карте прогнозов сервиса «Яндекс.Погода», осадки в ближайшие часы выпадут не только в Москве, но и в Череповце, Ярославле, Владимире, Рязани, Нижнем Новгороде, Курске, Брянске, Тамбове и Саранске.
В Забайкальском крае на территории сельского поселения Мензинское (Красночикойский район) введен режим ЧС. Как сообщает пресс-служба правительства региона, там произошло подтопление автомобильной дороги Коротково — Менза на 155−157 километре в районе «прижима», затруднён проезд транспортных средств.
«В результате выхода наледневых вод реки Менза подтоплен участок дороги регионального значения Коротково — Менза. Оценить ущерб и начать восстановительные работы возможно будет после спада воды», — пояснил глава регионального минстроя Денис Удод. По его словам, с поселком Менза обеспечено авиасообщение.
В Татарии, по данным республиканского Гидрометцентра, весь день, 8 апреля, ожидается сильный южный ветер порывами до 18 м/с, в Казани — до 15 м/с. Облачная погода с прояснениями, небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя сохранится до конца текущей недели. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до + 3. Днем воздух прогреется до +11 градусов. На дорогах утром и ночью гололедица.
Об этом: В Татарии ожидаются сильный ветер, мокрый снег и дождь
Ливень и мокрый снег ожидаются в Москве 8 апреля, сообщает центр «Фобос».
Согласно прогнозу, ситуацию в Московском регионе определит прохождение холодного атмосферного фронта балканского циклона.
Читайте также: В Москве похолодает, ожидаются мокрый снег и ветер
8 апреля на севере Приволжского федерального округа дождь, ветер 16−21 м/с.
Весна. Фото Андрея Дьячкова
Коммунальщики Новосибирска не могут справиться с огромной лужей, возникшей на улице Петухова. Как пишет НГС, из-за ширины и глубины местные автомобилисты называли её «океаном» и с трудом пробирались на работу через этот искусственный водоем 7 апреля.
Спустя несколько часов чиновники отчитались, что воду на Петухова откачали. Однако не прошло и часа, как вода вновь стала накапливаться. Заместитель главы Кировского района Михаил Кузнецов пообещал, что 8 апреля воду вновь будут откачивать помпой.
Цитата с сайта НГС.
Читайте подробнее: Новосибирск не может справиться с огромной лужей
В восьми районах Алтайского края (Чарышский, Краснощековский, Локтевский, Петропавловский, Курьинский, Усть-Калманский, Шипуновский, Третьяковский) введен режим повышенной готовности ввиду возможного ухудшения паводковой обстановки. Об этом 8 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона.
По данным чиновников, в настоящее время случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано. Превентивные меры связаны с активным снеготаянием, подтоплением территорий талыми водами, прогнозами синоптиков о возможном осложнении ситуации в связи с ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня в реке Алей. На контроле спасателей ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы пять жилых домов, организовано оказание помощи гражданам.
Подробности в материале: На Алтае вводят режимы повышенной готовности из-за паводка
Паводок в Алтайском крае. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что днем 8 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и небольшой дождь.
Подробности в материале: В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Спасатели в Бурятии объявили штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, погода испортится 9−10 апреля в связи со смещением циклона.
Читайте подробнее: В Бурятии ожидают резкого похолодания и снегопадов
В соединениях, частях и на кораблях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, дислоцированных на Камчатке, в связи с приближением снежного циклона ввели режим повышенной штормовой готовности. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.
Об этом: Силы ТОФ на Камчатке приведены в повышенную готовность из-за циклона
На Алтае вновь наблюдается ранняя весна, и активное снеготаяние несёт огромную угрозу аварийному жилому фонду. В Барнауле в ночь на 6 апреля пришлось экстренно эвакуировать более 50 жильцов дома по ул.1-я Западная, 51: произошло обрушение несущих конструкций.
7 апреля рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. Проведена эвакуация всех 23 находившихся в тот момент в квартирах людей.
В обоих случаях СКР возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Об этом: Обрушение домов в Барнауле стало поводом для возбуждения уголовных дел
Ситуацию с участившимися по весне обрушениями аварийных зданий в регионах России прокомментировала в своем телеграм-канале руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.
Читайте подробнее: Игры со смертью: почему в регионах не торопятся признавать дома аварийными
Прокуратура Октябрьского района Красноярска организовала проверку по информации о подтоплении жилых домов в районе реки Бугач.
Подробности в материале: Информацию о подтоплении домов в Красноярске проверяет прокуратура
В Индонезии продолжается извержение вулкана Мерапи, сообщает СNN Indonesia.
Мерапи выбросил горячие облака. С вулкана сошли пять лавин с расстоянием скольжения до 900 метров.
Извержение вулканического материала может достигнуть радиуса трех километров от вершины горы.
По данным Ростовского гидрометцентра, в течение дня в области вероятен небольшой и умеренный дождь, вечером возможна гроза.
В горных районах Республики Алтай сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер, предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС 8 апреля.
В предстоящие сутки 9 апреля в Саратовской области ухудшатся погодные условия. По данным синоптиков, ночью и днем местами по региону ожидаются сильные осадки в виде дождя, по северу области с мокрым снегом до 15 мм и более, утром и днём усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью будет около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +7.
Об этом: В Саратовской области ожидается сильный дождь с мокрым снегом
В 8 апреля в Туле прогнозируют понижение температуры до 6−8 градусов выше нуля и снег, переходящий в дождь. Ветер поднимется до 9 м/с. К выходным станет теплее — воздух вновь начнет прогреваться. К воскресенью столбики термометров поднимутся до +15 градусов.
Глобальное потепление и стремительное исчезновение видов фауны и флоры беспокоят 67% населения планеты. Об этом сообщила пресс-служба ООН. Такие данные были получены по итогам опроса ЮНЕСКО «Мир в 2030 году». В исследовании приняли участие 15 000 человек.
После прохождения циклона через центральные области и мокрого снега, в конце недели в центре европейской части России ожидается прекращение осадков и потепление, сообщает Гидрометцентр.
9 апреля на северо-западе европейской территории температура немного повысится, днём +5… +10 °C, а осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут днём преимущественно в западных районах, кроме того, в Ленинградской и Новгородской областях ветер усилится до 15−17 м/с. В Калининградской области без осадков, температура тоже приблизится к отметке +10 °C.
В северных областях, куда переместится циклон, пройдут осадки и будет ветрено. В Коми днём порывы 19−24 м/с. Днём осадки небольшие, а фон температуры несколько снизится, до +5… +10 °C.
В Ненецком автономном округе осадки (дождь, снег, мокрый снег), ветер 17−22 м/с, днём на побережье до 27 м/с, температура +2… +7 °C. В Архангельской области дождь, ветер 15−20 м/с, днём +3… +8 °C. В Вологодской области осадки (дождь, мокрый снег) и порывы ветра до 15 м/с, температура днём +4… +9 °C. В Мурманской области мокрый снег будет сопровождаться порывами ветра до 17 м/с, днём +1… +6 °C, местами гололедица.
В Крыму ожидаются местами небольшой дождь, ночью и утром гололёд, ветер до 17 м/с, температура повысится, днём до +11°.
В остальных южных регионах тоже ветрено, порывы до 20 м/с, в Новороссийске до 23 м/с, пройдут и осадки, в Волгоградской области и Краснодарском крае сильные осадки, температура днём в пределах от +5 до +10 °C, местами до +18… +25 °C.
До 18.00 9 апреля в горах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии сохраняется опасность схода лавин.
В Москве с самого утра идёт снег. Температура держится на отметке около нуля градусов.
Тем временем в регионах готовятся к паводку.
Из-за непогоды ограничено движение автобусов на дорогах в Хабаровском крае.
А в Коми из-за ветра объявлено штормовое предупреждение.
По данным ставропольского Гидрометцентра, 9 апреля на территории края опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Однако днем в южной части региона местами будет гроза, в западной части местами туман.
В МЧС напомнили, что при тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, что с 18:40 (по сахалинскому времени) 8 апреля паромная переправа Ванино-Холмск закрыта, в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий.
По данным Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: 9−11 апреля по республике ожидается ухудшение погоды, местами осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра до 15−20 м/с, резкое понижение температурного фона.
Ухудшение погоды в Бурятии может продлиться три дня.
В пятницу, 9 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, утром туман, температура воздуха +6…+8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте подробнее: 9 апреля в Красноярске ожидается до +8 °C
В школах Петропавловска-Камчатского 9 апреля из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия как в первую, так и во вторую смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Камчатского края.
Об этом: В школах Петропавловска-Камчатского из-за непогоды отменили занятия
В пятницу, 9 апреля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +9…+11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 9 апреля в Москве ожидается до +11 °C
С 10 апреля по 10 мая в Хакасии будет действовать особый противопожарный режим. Правительство региона приняло такое решение в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности в республике.
На Камчатке сегодня ветрено.
Цитата из видео @sibmbkmedia.
Паводковая обстановка обострилась в Приангарье. Как сообщает 9 апреля ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в райцентре Залари вышла из берегов река Заларинка, подтоплены семь домов и 24 приусадебных участка.
Уровень реки составляет 190 см при критическом значении 180 см. В зоне подтопления проживают 64 человека, в том числе 18 детей. Жители подтопленных домов в настоящее время размещаются у родственников.
Читайте также: В Приангарье вышедшая из берегов река Заларинка подтопила дома
В связи с резким потеплением в Алтайском крае обострилась паводковая обстановка. Как сообщает региональное министерство транспорта, талые воды затопили несколько трасс, их пришлось перекрыть.
В частности, закрыто движение для легкового автотранспорта на автодороге Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и на подъезде к селу Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе. Это связано с резким подъемом уровня воды в реках Ануй и Озернуха. Также закрыта дорога Алейск — Безголосово. До села Безголосово можно доехать по трассе К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.
Читайте также: На Алтае закрывают дороги из-за талых вод
Алтайский край, Белокуриха, 8 апреля 2021 года. Бурный сход воды с гор в речку Белокуриху, очевидцу удалось заснять самое начало: реку словно прорвало, бурный поток воды и снега с крутящимися в нем бревнами устремился в сторону города.
Цитата vkurse22.
Алтайский край вступил в активную фазу половодья, заявил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров по итогам визуального мониторинга, осуществленного 8 апреля на вертолёте МИ-8. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.
Участники авиаразведки уделили внимание окрестностям населённого пункта Карпово-2. С учетом предполагаемых на ближайшие дни погодных условий (ожидаются осадки) возможно вскрытие реки Чарыш ниже села Карпово-2 в районе села Белоглазово Шипуновского района, а также продолжение вскрытия рек Алей и Ануй на отдельных участках. На данной территории есть риск образования заторов льда и связанных с этим резких подъемов уровней воды.
В воскресенье, 11 апреля, в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России придет майская погода, при которой дневная температура воздуха составит +15… +18 °C. Об этом 9 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читайте подробнее: Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет майская погода
Заметное потепление придет в Центральную Россию уже на эти выходные. В воскресенье дневная температура достигнет +15°… +18°С.
Это, как рассказали в Гидрометцентре, уже больше похоже на поздний май или даже раннее лето. Ночью же в эти дни температура может опускаться до — 5 °C.
Такая погода продержится до середины следующей недели. Затем будет немного прохладнее.
Санкт-Петербург и Ленинградская область в пятницу, 9 апреля, окажутся под влиянием циклона «Винсент», приближающегося с запада.
Читайте также: Погоду в Петербургском регионе сформирует циклон «Винсент»
Зампред правительства Бурятии выехал в посёлок Кома Прибайкальского района, где талыми водами было подтоплено три придомовых территории.
Читайте также: Посёлок в Бурятии топит талыми водами
В столице России в пятницу, 9 апреля, ожидается скачок атмосферного давления на 15−18 мм рт. столба по сравнению 8 апреля. Об этом 9 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читайте подробнее: Вильфанд предупредил о скачке атмосферного давления в Москве
Авиалесоохрана: на 9 апреля 2021 года число регионов, в которых введён особый противопожарный режим, выросло с трёх до шести.
Теперь он действуе на всей территории Еврейской автономии, в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края, в четырёх районах Республики Алтай, в 15 районах Амурской области и в одном районе Хабаровского края.
В западной половине Якутии погодные условия определяет циклон, сместившийся из Красноярского края. Ожидается небольшой и умеренный снег, на юге — с дождем, порывистый ветер, в отдельных районах метель. Температура воздуха днем −3… +2 °С, местами +5… +10 °С.
Ураган прошелся по Петропавловску-Камчатскому. Порывы ветра доходили до 30 м/с.
В городе пострадали фасады и кровли зданий, были оборваны провода электропередачи, снесены заборы и поломаны деревья. Занятия в школах там отменили.
Цитата канала tv360.
Река затопила федеральную трассу в Иркутской области. Из-за повышения уровня воды в реке Заларинка оказался подтопленным участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на низменности между селом Владимир и поселком Залари. Был залит водой участок протяженностью несколько десятков метров. Сотрудники ДПС регулировали движение транспорта в ручном режиме. Сейчас дорога от воды свободна.
9 апреля в Саратовской области сильные осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с.
Жителей Ленинградской области предупредили о надвигающемся шторме с порывами ветра до 15−20 м/с. Непогода разыграется к обеду 9 апреля.
Подробности в материале: Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре
Прокурор Калужской области Константин Жиляков провёл в Боровском районе личный приём жителей деревни Аграфенино, пострадавших от паводка. В результате разлива местной реки Исьма был подтоплен наплавной мост, и населённый пункт был отрезан от внешнего мира. Связь была налажена с помощью лодочной переправы.
Читайте также: Калужские прокуроры встретятся с жителями каждой подтопленной деревни
В Омске 9 апреля ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с.
В период сезонной аллергии жителям России, страдающим от поллиноза, следует наблюдать за концентрацией пыльцы-аллергена через интернет или на время сменить место жительства. Эти и другие рекомендации опубликованы 9 апреля на сайте Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор выпустил рекомендации на период весенней аллергии
В Таштыпском районе Хакасии потушили лесной пожар. Возгорание произошло вечером 8 апреля в Таштыпском лесничестве на площади 0,3 га.
Читайте также: В Хакасии потушили пожар в лесничестве