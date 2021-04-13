Лавины, метели, паводки — конец марта 2021 года в России сопровождается погодными явлениями, которые могут нанести ощутимый вред инфраструктуре и жизни людей. Над страной проходят сразу четыре циклона и антициклона. По данным МЧС РФ, есть вероятность «происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта». Дальневосточный федеральный округ столкнулся с мокрым снегом, метелью и гололедицей, Кавказ — с сильными осадками, градом и снежными лавинами. Регионы России готовятся к паводкам, которые после снежной зимы могут стать более масштабными, чем в прошлые годы. Синоптики обещают, что в целом по России апрель 2021 года будет теплым. Впрочем, это касается не всей территории страны — в Якутию могут вернуться морозы до — 30 °C, похолодание также должно прийти в Республику Коми и на Таймыр. Все подробности о погоде в России и мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Переменчивая погода

18:44 23.03.2021 Уборка снега. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

20:35 23.03.2021 «В Сочи из-за продолжительных осадков сошел оползень на дом №194/15, расположенный по улице Пластунской. Жертв и пострадавших нет … Как только позволит погода, начнется работа по устранению последствий и наведению порядка», — сообщают «Вести Сочи».

20:37 23.03.2021 Дорожные службы Ростовской области переведены в режим повышенной готовности. В области ожидается мокрый снег с дождем и порывистый ветер.

21:21 23.03.2021 Уборка снега. Пётр Данилов © ИА Красная Весна

22:18 23.03.2021 Метель. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

05:28 24.03.2021 В среду, 24 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 24 марта в Москве ожидается до +6 °C

06:12 24.03.2021 Неблагоприятные погодные условия вынудили дорожные службы Барнаула перейти на особый режим работы. Как сообщает сегодня, 24 марта, пресс-центр городской мэрии, в ночь на 24 марта с дорог Барнаула вывезли 1684 кубометра снега. Читайте подробнее: Дорожные службы Барнаула перешли на особый режим работы из-за шторма

06:16 24.03.2021 Алтайский край. Из-за штормового ветра, порывы которого достигают 35 метров в секунду, на въезде в Курью (трасса Поспелиха — Курья) произошло ДТП с участием семи машин. Движение парализовано, о пострадавших пока неизвестно.

06:18 24.03.2021 Штормовым ветром Барнаул накрыло с раннего утра 24 марта. На пересечении Космонавтов — Ленина в обе стороны останавливалось движение трамваев 1, 9, 10 маршрутов. Упало дерево и оборвало контактную сеть.

06:21 24.03.2021 Алтайский край. Такая видимость сейчас на трассе при подъезде к Алейску. Цитата из группы «Барнаул22» в «Одноклассниках».

06:43 24.03.2021 Барнаул. Из-за сильного бокового ветра на новом мосту у фургона перевернулся контейнер.

07:20 24.03.2021 Среднесибирское УГМС предупреждает о том, что 24−26 марта в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува — лавиноопасно.

07:29 24.03.2021 Порывы ветра в Барнауле достигают 35 метров в секунду.

07:48 24.03.2021 Барнаул 24 марта находится во власти мощного ветра, порывы которого превышают 30 метров в секунду. Как сообщает «Вечерний Барнаул», по адресу: площадь Победы, 8-А сорвало часть кровли, пострадали как минимум три автомобиля. Цитата с сайта barnaul.press. Читайте также: Ураганный ветер в Барнауле снёс крышу и повредил машины

07:58 24.03.2021 В Алтайском крае, где порывы ветра 24 марта достигают 32 метров в секунду, временно перекрыли проезд по некоторым трассам регионального значения. По данным дорожных служб, по причине плохой видимости движение ограничено на дороге К-03 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска — на участке от 0-го до 71-го км.) и на К-09 (на участке от 9-го до 169-го км — Змеиногорский, Поспелихинский, Третьяковский, Курьинский районы). Также известно, что в Рубцовске и в Змеиногорском районе (нулевой километр и 71-й километр автодороги) выставлены два поста ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта. Подробности в материале: На Алтае экстренно перекрывают дороги из-за снежной бури

08:00 24.03.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в мероприятиях комплексной тренировки по предупреждению и ликвидации последствий паводка в Алтайском крае. 24 марта в Тальменском районе проводят смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. Отрабатываются практические навыки по организации спасения людей.

08:08 24.03.2021 В Республике Алтай 24 марта прогнозируется усиление ветра местами до 25 метров в секунду, а в горах — до 35 метров в секунду. Читайте также: На Алтай надвигается ураган

08:15 24.03.2021 Спасатели в Туве предупредили об ухудшении погоды 24 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, местами здесь ожидаются порывы западного ветра до 17−22 метров в секунду. Читайте также: Жителей Тувы предупредили об усилении ветра

08:26 24.03.2021 В Алтайском крае, где порывы ветра 24 марта превышают 30 метров в секунду, проводят смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. В мероприятии, организованном в Тальменском районе, принял участие и губернатор региона Виктор Томенко. Читайте также: На Алтае в разгар непогоды провели учения МЧС

08:28 24.03.2021 Тем временем на Алтае из-за сильного ветра и плохой видимости перекрыты краевые дороги в Змаиногорском и Курьинском направлении. Уже произошло несколько серьезных ДТП, в частности, на подъезде к Курье столкнулись, по словам очевидцев, семь машин. В Барнауле слетевшая часть крыши повредила автомобили. Часть кровли дома по ул. Ярных, 40 в Барнауле упала во время штормового ветра. Цитата vkurse22.

08:39 24.03.2021 В связи с ухудшением погодных условий у КПП «Верхний Ларс» 23 марта скопилось большое количество большегрузов. Власти города Владикавказа приняли решение обеспечить горячим питанием водителей, оставшихся на территории РФ. Водителям раздали более 700 порций комплексных обедов. Непогода застала врасплох водителей большегрузов. Источник: vladikavkaz-osetia.ru

08:55 24.03.2021 25 марта в южных районах Красноярского края ночью ожидается очень сильный западный ветер, порывы 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

09:05 24.03.2021 По данным Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 24 марта с сохранением ночью 25 марта в Хакасии прогнозируется очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с. Об этом: Сильный ветер надвигается на Хакасию

09:35 24.03.2021 По данным синоптиков, 25 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель.

09:56 24.03.2021 В Краснодаре ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся на город: с вечера 23 марта и почти всю ночь 24 марта в столице Кубани шёл снег, температура воздуха опустилась до нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Читайте также: Подтопления и гололёд: на Краснодар обрушился весенний снегопад

10:16 24.03.2021 В Татарии в 2021 году при подготовке к паводку отремонтировали 47 гидротехнических сооружений; очистили русла рек и провели дноуглубление 296 участков протяжённостью 203,98 км; осуществили берегоукрепительные работы на десяти участках (9,479 км); провели спрямление русел рек на пяти участках (9,1 км); другие мероприятия на 35 участках (12,491 км); установили, отремонтировали и очистили 4704 единицы водопропускных труб. Общая сумма затрат составила свыше 1 млрд 871 млн рублей. Подробности в материале: В Татарии на подготовку к паводку потратили около 2 млрд рублей

10:25 24.03.2021 Жителей Алтайского края вновь предупредили о значительном ухудшении погодных условий. По данным МЧС, 25 марта в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, днём — дождя, ночью местами метели. На дорогах гололедица. Сила ветра будет достигать 17—22 метров в секунду. Об этом: На Алтае будет штормить ещё сутки

10:38 24.03.2021 Барнаул. Фото с веб-камеры

10:54 24.03.2021 В Алтайском крае из-за сильного бокового ветра произошло уже несколько ДТП. О лежащем поперёк дороги фургоне, который перекрыл движение на Чуйском тракте (участок трассы Бийск — Барнаул в районе Плешково), известил телеграм-канал vkurse22. По словам очевидцев, ЧП случилось 24 марта примерно в 13:00 местного времени, но движение до сих пор заблокировано — для поднятия пострадавшей техники ждут кран из Бийска. Цитата из видео. Читайте также: Чуйский тракт на Алтае заблокирован упавшим поперёк фургоном

11:04 24.03.2021 Прокуратура завершила проверку по информации о сбросе снега в реку Енисей при уборке автодорог на Николаевском мосту в Красноярске. Читайте подробнее: Красноярских коммунальщиков наказали за сброс снега в Енисей

11:11 24.03.2021 В Барнауле, где порывы ветра 24 марта достигали 22 метров в секунду, оперативно устранили последствия ряда происшествий. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, убраны деревья, упавшие на проезжую часть и трамвайные пути. В 12:30 по местному времени восстановлено движение на Новом мосту, где опрокинулся контейнер грузового автомобиля. В усиленном режиме в Барнауле сегодня работают дорожные и аварийно-спасательные службы. Пригородные РЭС завершают восстановление электроснабжения в пригороде Барнаула. Ремонт поврежденных кровель нескольких зданий остается на контроле. Читайте также: Барнаул борется со штормовым ветром

11:17 24.03.2021 Жителей Иркутской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта утром и днем в западных, центральных, южных районах местами ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15−18 метров в секунду, снег и мокрый снег. Читайте также: Снег и метели идут в Приангарье

11:23 24.03.2021 Алтайский край. По состоянию на 14:00 (мест.) 24 марта ограничено движение для всех видов транспорта: К-18 Алейск — Чарышское (на всем протяжении участка: Алейский, Усть-Калманский, Чарышский районы). В готовности к применению шесть подвижных пункта обогрева, необходимости в развертывании нет, на данном участке работают четыре стационарных пункта обогрева на базе кафе и заправок. Выставлены три поста ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта. К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское (от г. Алейска до с. Усть-Пристань Усть-Пристанского района) протяженностью от 0 до 56 км. В готовности к применению 2 подвижных пункта обогрева, необходимости в развертывании нет, на данном участке работают 3 стационарных пункта обогрева на базе кафе и заправок. Выставлены 2 поста ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта. К-27 Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка (в границах Усть-Калманского района) протяженностью от 0 до 33 км.

11:37 24.03.2021 Глава Новосибирска Анатолий Локоть во время сессии горсовета 24 марта заявил, что считает неразумным вводить режим ГО и ЧС из-за большого количества снега. Читайте также: Локоть не видит смысла во введении в Новосибирске режима ЧС из-за снега

11:41 24.03.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к командованию ЦВО с просьбой помочь в проведении подрывов льда на затороопасных участках рек. Об этом глава региона сообщил 24 марта во время проведения в Тальменском районе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. В течение двух дней там проходила комплексная тренировка по оценке готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.

12:14 24.03.2021 Исключительно редкое погодное явление 24 марта наблюдают в Чите: мокрый снег и гроза. Эпичные видеокадры сняты из окна третьего этажа здания ГТРК «Чита». Читайте подробнее: В Чите начался снегопад, сопровождаемый грозой

12:26 24.03.2021 Подготовка к паводкоопасному периоду в Краснодарском крае. 23.mchs.gov.ru

13:03 24.03.2021 По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области 25 марта ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.

13:07 24.03.2021 Из-за сильного снегопада в Южной Осетии на Транскавказскую автомагистрали (Транскам) сошли снежные лавины. Об этом 24 марта сообщили агентству «Рес» в МЧС республики. Об этом: В Южной Осетии закрыли Транскавказскую автомагистраль из-за непогоды

13:22 24.03.2021 В Чувашии водонапорная башня в селе Батырево, которая в морозы деформировалась и вызвала беспокойство у жителей, не сломалась, а была демонтирована. Это не отразилось на водоснабжении в населённом пункте Читайте подробнее: Аварийную водонапорную башню в Чувашии демонтировали — вице-премьер

13:53 24.03.2021 На Алтае закрыта дорога из-за плохих погодных условий [04.mchs.gov.ru]

14:08 24.03.2021 На востоке Грузии, в регионе Мцхета-Мтианети, из-за непогоды на участке горной дороги Ошпители-Гудамакари сошел оползень. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Национального агентства окружающей среды. Об этом: В Грузии из-за оползня оказались отрезанными от внешнего мира 22 села

14:24 24.03.2021 Стоит отметить, что в Грузии идут обильные осадки. На одном из холмов на окраине Тбилиси образовалась глубокая трещина. Местные жители опасаются схода оползня.

14:43 24.03.2021 Сложная ситуация с паводком ожидается в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом 24 марта заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Виктор Яцуценко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Наибольшее беспокойство вызывает территория Иркутской области — Киренск, Усть-Кут — там будут работать оперативные группы по составлению уточненных фотопланов», — отметил замглавы МЧС. Об этом: В МЧС назвали регионы, где ожидаются сильные паводки

15:17 24.03.2021 Гидрометцентр опубликовал гидрологический обзор по субъектам РФ на 24 марта 2021 года.

15:18 24.03.2021 Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 52 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия). Повышение уровня воды (на 20 см) отмечалось на р. Казанка у пгт Арск (Татария).

15:18 24.03.2021 В связи с образованием затора льда, на Дону ниже г. Серафимович (Волгоградская область) отмечался рост уровня воды на 99 см за сутки. Сохраняется выход воды на пойму р. Сейм у г. Рыльск, р. Псел у г. Обоянь (Курская область).

15:19 24.03.2021 Повышение уровня воды (на 31−137 см) отмечалось на реках Лаба, Малая Лаба, Пшеха, Пшиш (Краснодарский край), Большая Лаба (Карачаево-Черкесия), Белая, Курджипс (Адыгея), Туапсе, Сочи, Мзымта (черноморское побережье Краснодарского края).

15:19 24.03.2021 Выход воды на пойму сохранялся на Енисее в районе г. Енисейск (Красноярский край), на р. Илистая в районе с. Халкидон (Приморский край). Подъем уровня воды (на 22−50 см) отмечался на р. Тихая у с. Чернышевка, р. Комиссаровка у с. Ильинка (Приморский край).

15:21 24.03.2021 Все данные о неблагоприятных и опасных явлениях на реках территории России приведены на сайте ФГБУ «Гидрометцентр России».

15:22 24.03.2021 Тем временем на Алтае в районе села Плешково на трассе Бийск — Барнаул из-за штормового ветра перевернулась фура.

15:22 24.03.2021 Большегруз перекрыл дорогу в обе стороны.

15:23 24.03.2021 В Барнауле на Новом мосту сильный ветер оторвал у фуры контейнер, снёс крыши нескольких домов.

15:23 24.03.2021 Напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение.

15:24 24.03.2021 В Кемеровской области синоптики ожидают до конца дня 24 марта и ночью 25 марта ветер 25−27 м/с.

15:25 24.03.2021 В горных районах Чукотского автономного округа 25 марта лавиноопасно, предупреждают синоптики.

15:26 24.03.2021 Лавиноопасно и на севере Бурятии.

15:31 24.03.2021 В Санкт-Петербурге в среду, 24 марта 2021 года, установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Предыдущий рекорд для этого дня продержался 83 года. Подробности в материале: В Петербурге побит рекорд весеннего тепла от 1938 года

16:13 24.03.2021 Обработка дорог от гололедицы в Краснодаре. krd.ru

16:29 24.03.2021 А вот в Москве уже завтра, 25 марта, станет по-весеннему тепло. Погода будет солнечной. А днём столбики термометров покажут до +9°.

16:31 24.03.2021 Согласно информации центра ФОБОС, активный циклон продолжает поливать дождями и засыпать снегом юг РФ. Так, 23 марта на юге Краснодарского края местами выпало трёхдневное количество влаги. В ночь на 24 марта в осадкомер метеостанции Туапсе попало 37 мм осадков (треть месячной нормы), в Горном зафиксировано 35 мм, в Сочи — 34, в Армавире — 21, в Майкопе — 19 мм.

16:37 24.03.2021 Ненастный циклон уже в ночь на 25 марта обрушит сильные осадки на нижнее течение Волги. По расчётам, в Волгограде за сутки может выпасть около 20 мм осадков, или 2/3 всех мартовских запасов влаги. Причём осадки ожидаются в виде мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья.

17:18 24.03.2021 Зима в России ещё далеко не везде сдала свои права, но леса уже горят. В этой связи Рослесхоз взял на особый контроль лесопожарную обстановку в Забайкалье, Приморье и Амурской области. Об этом сообщили 24 марта в Минприроды России.

17:20 24.03.2021 В 2020 году Росгидромет сохранил высокую оправдываемость суточных прогнозов погоды, оправдываемость штормовых предупреждений об опасных явлениях достигла 95,5% — Минприроды РФ.

18:18 24.03.2021 МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях, которые 25 марта прогнозируются на территории Сибирского федерального округа.

18:19 24.03.2021 Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Кемеровской области (усиление ветра до 25−27 м/с), южных районов Красноярского края, Республики Хакасия (очень сильный ветер до 25 м/с, в горах Республики Хакасия до 30 м/с).

18:21 24.03.2021 В МЧС напоминают, что во время сильного ветра, находясь дома, следует закрыть окна. На улице нельзя приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Также следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

18:38 24.03.2021 С апреля МЧС России направит оперативные группы в субъекты РФ для координации работ по пропуску паводковых вод.

18:39 24.03.2021 Достоверные модели развития паводковой ситуации строятся заблаговременно — сегодня специалисты имеют возможность за полмесяца до половодья спрогнозировать его характер, а значит, подготовиться к встрече «большой воды». С учетом этого проводится комплекс превентивных мероприятий по безаварийному пропуску талых вод: на реках определяются затороопасные места, в пределах которых организуются взрывные работы и чернение льда.

18:40 24.03.2021 На контроле ведомства более 600 затороопасных участков на реках РФ. К реагированию готовы 138 оперативных групп МЧС России, оснащенных беспилотными авиасистемами. С апреля они начнут работать на территории регионов. В период весеннего половодья основное внимание специалисты уделяют рекам Лена, Амур, Печора, Колыма, Северная Двина, контролируя прохождение половодья в их бассейнах.

18:41 24.03.2021 «Настоящей весной на большей территории страны затоплений населенных пунктов не ожидается. На сегодняшний день на территории Центральной России подтоплены три моста и один участок дороги. При этом жизнедеятельность населения не нарушена. Ухудшения обстановки не прогнозируется», — заявил заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко.

18:54 24.03.2021 В Забайкалье жители смогли увидеть редкое природное явление — снежную грозу, пишут ТГ-каналы. Как оказалось, жители Читы наблюдали молнии в снегах впервые.

19:23 24.03.2021 Минприроды России: возмущения геомагнитного поля Земли ожидаются 24, 28—31 марта, 2, 7—12 и 16—19 апреля.

20:09 24.03.2021 На территории Хабаровского края закрыты 4 ледовые переправы. 27.mchs.gov.ru

21:05 24.03.2021 25 марта в Ненецком автономном округе ожидается сильный снег, метель, ветер на побережье до 27 м/с.

21:15 24.03.2021 Сильные осадки в виде дождя, снега, а местами и мокрого снега синоптики прогнозируют 25 марта в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

21:56 24.03.2021 Пурга [22.mchs.gov.ru]

21:57 24.03.2021 25 и 26 марта в горных районах Камчатского края лавиноопасно.

21:57 24.03.2021 25 марта на севере Бурятии также лавиноопасно, предупреждают синоптики.

22:47 24.03.2021 Гололед и снег [22.mchs.gov.ru]

05:29 25.03.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главам городских и муниципальных округов лично проверить качество очистки снега во дворах и на крышах домов. «За последнюю неделю в Кузбассе произошло несколько обрушений кровли и частично стен жилых домов. Как правило, связано это с таянием снега и состоянием зданий — разрушаются ветхие и аварийные постройки», — уточнил глава региона. Читайте подробнее: В Кузбассе из-за таяния снега рушатся кровли и стены жилых домов

05:38 25.03.2021 В Новосибирске сегодня, 25 марта, осуждённые к принудительным и обязательным работам расчистят тротуары на ул. Лежена. Как уточнили в мэрии города, это совместный проект муниципального казенного учреждения «Дзержинка» и учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания, не связанные с лишением свободы. Подробности в материале: В Новосибирске к уборке снега привлекли осуждённых к принудительным работам

07:10 25.03.2021 Солнечная погода ожидает жителей Москвы 25−26 марта, а также к концу недели — 28 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте также: Вильфанд предрек Москве три солнечных дня

07:11 25.03.2021 В четверг, 25 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки (снег, дождь), гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 25 марта в Красноярске ожидается до +4 °C, дождь, порывистый ветер

07:42 25.03.2021 В Новосибирской области на региональные и межмуниципальные трассы за прошедшие сутки для уборки снега было выведено 823 единицы техники. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в последние дни выпадает мокрый снег, что негативно влияет на дорожную обстановку. Об этом: В Новосибирской области снег с страсс убирают более 800 единиц техники

07:49 25.03.2021 По данным Гидрометцентра России, 27 марта в Бурятии ожидается сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с, местами до 24 м/с, понижение температуры на 10° и более, налипание мокрого снега, гололедица, снежные заносы.

08:10 25.03.2021 В Санкт-Петербурге в четверг, 25 марта, сохранится относительно тёплая погода, однако рекордных температур, как это было днём ранее, сегодня не ожидается. Причиной станут облака, которые помешают солнечному прогреву земной поверхности. Об этом: Облачная погода не даст разгуляться весне в Петербурге

08:50 25.03.2021 На протяжении ближайших пяти дней на всей европейской части России значения температуры воздуха будут примерно одинаковыми. Об этом 25 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Синоптик рассказал о погодной «уравниловке» в европейской части России

09:17 25.03.2021 Уборка снега в Екатеринбурге. екатеринбург. рф

09:31 25.03.2021 В Барнауле устранили последствия сильного ветра, который 24 марта ломал деревья, повреждал крыши, выводил из строя светофоры. Скорость воздушных потоков достигала в городе 22 м/с.

09:45 25.03.2021 С опозданием в четыре дня в столицу России пришла метеорологическая весна. Об этом 25 марта сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Синоптик объявил о приходе метеорологической весны в Москву

10:23 25.03.2021 В Пензе после травмирования мужчины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбудили уголовное дело. Читайте также: В Пензе из-за схода наледи с крыши возбуждено уголовное дело

10:29 25.03.2021 Северная половина Европейской России оказалась во власти мощного атлантического циклона, который забрасывает тёплые атлантические воздушные массы, рассказали 25 марта в Центре погоды «Фобос». «Сегодня потепление усилится — после полудня на западе и северо-западе Русской равнины будет снова выше +5…+10°, — прогнозируют синоптики. — Однако в южной части региона будет заметно прохладнее — здесь дневная температура превысит +5° только кое-где в Крыму, на Кубани и на побережье Каспия. В эту часть страны вернулась зима». При этом в Нижнем Поволжье ожидаются интенсивные осадки с ветром. «А вот в центре России продолжится улучшение. В Москве сегодня наступит метеорологическая весна — среднесуточная температура окончательно станет положительной. Днём термометры покажут до +8°, завтра станет чуть прохладнее: +6°, но в последующие дни потеплеет до +8… +10°», — отмечают в «Фобосе».

10:32 25.03.2021 По данным Гидрометцентра России, опасность схода снежных лавин будет сохраняться 25−27 марта в горах Республики Алтай, 26 марта — в горных районах Чукотского автономного округа, 26−27 марта — в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана.

10:56 25.03.2021 В Дагестане за последние несколько дней сошли 13 лавин в разных районах республики. Объем снежных масс настолько велик в связи с небывало снежной зимой, что на некоторых участках дорог, которые оказались заваленными снегом, расчистка до сих пор продолжается. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства субъекта. Подробности в материале: В Дагестане устраняют снежные завалы на месте схода 13 лавин

11:30 25.03.2021 Непогода обрушилась на Волгоград 25 марта. На 13 улицах города из-за тумана и снегопада затруднено движение автотранспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Волгоград засыпает мокрым снегом

11:31 25.03.2021 Снег в Волгограде. volgadmin.ru

12:28 25.03.2021 В крае Шида Картли в Грузии из-за обильных дождей возле деревни Квахверели вышла из берегов река Кура и образовался остров, на котором застряли шесть пастухов со стадом из коз и овец. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Читайте подробнее: В центральной Грузии из-за ливней началось наводнение

12:35 25.03.2021 Оползень в муниципалитете Цагери (Грузия). nea.gov.ge

12:35 25.03.2021 В Южной Осетии второй день подряд не осуществляется подача электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом 25 марта сообщает агентство «Рес». Читайте также: Жители Южной Осетии остались без света из-за снегопада

13:11 25.03.2021 Жителей Забайкальского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным Читинского гидрометцентра, с 26 по 28 марта в Чите ожидается небольшой снег, а 28 марта порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Читайте также: В Забайкалье ухудшается погода

15:01 25.03.2021 Наледь и снег на крыше. Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

15:55 25.03.2021 По данным «Яндекса», температура воздуха в Москве прогрелась до +9. В столице весь день светит солнце.

16:24 25.03.2021 В последний день марта в Москве ожидается сильный ливень, сообщили РИА Новости в центре «Фобос».

17:10 25.03.2021 Сосульки. Фото: Антон Привальский © ИА Красная Весна

17:39 25.03.2021 В Ульяновской области на территории Сурского района в преддверии паводка проведены подрывные работы. Читайте также: На Суре в Ульяновской области прошли подрывные работы

17:46 25.03.2021 Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что в Подмосковье на деревьях начали набухать почки из-за резкого потепления.

19:08 25.03.2021 Лесной пожар. Фото: mchs.gov.ru

03:36 26.03.2021 В пятницу, 26 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 26 марта в Красноярске ожидается до +4 °C, снег, порывистый ветер

07:14 26.03.2021 В горах. Николай Тасоев © ИА Красная Весна

08:03 26.03.2021 В Туве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды 26 и 27 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в эти дни ветер усилится местами до 25−28 метров в секунду. Читайте также: В Туве объявлено штормовое предупреждение

08:23 26.03.2021 Минувшая зима в Горно-Алтайске признана рекордной по количеству выпавшего снега. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра, высота снежного покрова составила 85 см, что превышает норму за последние 30 лет. Читайте также: За зиму в Горно-Алтайске выпало рекордное количество снега

08:48 26.03.2021 Подготовка к паводку в Свердловской области. Источник:66.mchs.gov.ru

08:48 26.03.2021 На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в горах также сохраняется повышенный риск схода лавин. Подробности в материале: В Бурятию надвигается шторм со снегом

09:06 26.03.2021 Гололед. Дарья Драй © ИА REGNUM

09:17 26.03.2021 Зимний сезон на Байкале, по сути, завершен. Многие гиды объявили об окончании туров и экскурсий, ГУ МЧС по Иркутской области 26 марта 2021 года сообщило об начале разрушения льда. Многочисленные разрывы льда зафиксированы по всей акватории в Ольхонском районе. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 15×20 м. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, её ширина достигает двух метров.

09:39 26.03.2021 В Иркутской области из-за резкого потепления начался активный процесс разрушения льда. Как сообщил 26 марта начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов, талая вода образовалась на поверхности водоемов, лёд стремительно тает, становится пористым, рыхлым, его прочность ослабевает независимо от толщины. А на реках течение воды подо льдом подтачивает его снизу. Подробности в материале: На водоёмах Приангарья стремительно тает лёд

09:54 26.03.2021 Опасность схода лавин в период с 27 по 29 марта прогнузируется в четырёх районах Сахалинской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС. Подробности в материале: В МЧС предупредили о возможности схода лавин на Сахалине

09:59 26.03.2021 В грузинском крае Самегрело — Верхняя Сванетия произошел обвал горной породы, который засыпал участок дороги внутригосударственного значения Зугдиди — Джвари — Местия — Ласдили. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Об этом: В Грузии перекрыт участок дороги из-за обвала горной породы

10:41 26.03.2021 Ограничено движение на дорогах федерального и регионального значения. Алтайский край. Источник: 22.mchs.gov.ru

11:25 26.03.2021 В Чувашии начинается потепление. 26 марта в Чебоксарах температура поднимется до +5 градусов, в отдельных районах достигнет +10 градусов. Подробности в материале: В Чувашии потеплеет до +15 градусов

11:37 26.03.2021 Жителей Иркутской области 26 марта предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в предстоящие сутки прогнозируется усиление ветра и возможный сход снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. По данным синоптиков, 27 марта в центральных и южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 16−21 м/с, ночью и утром в южных районах местами сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, метели, налипание мокрого снега. На дорогах снежный накат, гололедица. Читайте также: Сильный ветер с мокрым снегом идут в Приангарье

12:28 26.03.2021 На водоемах Иркутской области началось активное разрушение льда. Источник: 38.mchs.gov.ru

13:14 26.03.2021 Жителей города Новосибирска предупредили о надвигающейся непогоде. Об этом: Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Новосибирске

13:24 26.03.2021 Формирование смерчей возможно 26 марта над Чёрным морем у побережья Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи. Подробности в материале: В Сочи над Чёрным морем прогнозируют смерчи

14:03 26.03.2021 Гололед в Костромской области. Источник: 44.mchs.gov.ru

14:34 26.03.2021 Красноярск. Фото с веб-камеры

15:16 26.03.2021 До конца дня 26 марта возникновение смерчей на участке Магри-Веселое (Краснодарский край) сохранится, сообщает Гидрометцентр России.

15:28 26.03.2021 26−27 марта в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно.

15:30 26.03.2021 26 марта местами в Ростовской области сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

15:30 26.03.2021 Гололед [Дарья Драй © ИА REGNUM]

15:31 26.03.2021 26 марта в Мурманской области сильная гололедица.

15:31 26.03.2021 26 марта в Волгоградской области, в горных районах Сочи (Краснодарский край), Крыму сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег), налипание мокрого снега, ветер 15−20 м/с.

15:32 26.03.2021 26−27 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1500 м лавиноопасно.

15:33 26.03.2021 26−28 марта в горах республик Северного Кавказа выше 1500 м лавиноопасно.

15:33 26.03.2021 26 марта в Кабардино-Балкарии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег), ветер 23−28 м/с.

15:34 26.03.2021 Снег и гололедица в Алтайском крае [22.mchs.gov.ru]

15:34 26.03.2021 28 марта в Северной Осетии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег).

15:35 26.03.2021 26 марта в Ямало-Ненецком автономном округе снег, метель, ветер 15−20 м/с.

15:39 26.03.2021 26−27 марта в горных районах Чукотского автономного округа лавиноопасно.

15:39 26.03.2021 27 марта в Бурятии сильный снег, метель, ветер до 24 м/с, налипание мокрого снега.

15:39 26.03.2021 27−28 марта в Забайкальском крае снег, мокрый снег, ветер 15−20 м/с (28 марта на юге 25−28 м/с), метель, на дорогах снежные накаты, гололедица, понижение дневных температур на 10° и более.

15:39 26.03.2021 27−29 марта на Курильских островах ветер до 24 м/с.

15:40 26.03.2021 28 марта в Камчатском крае снег (на юге сильный), метель, ветер 15−20 м/с (на восточном побережье 25−30 м/с).

15:40 26.03.2021 В Приморском крае 27 марта на севере, 28 марта на юге сильный дождь, 29 марта сильные осадки (дождь со снегом), ветер 15−20 м/с.

15:40 26.03.2021 29 марта в Амурской области сильные осадки (снег, мокрый снег), отложение мокрого снега. На юге Хабаровского края сильные осадки, преимущественно в виде дождя. На юге Якутии сильный снег.

16:38 26.03.2021 В Чебоксарах многие дворовые площадки, которые были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды», зимой стали недоступны для прогулок, игр и занятий физкультурой. Читайте подробнее: В Чебоксарах детские площадки утонули в снегу

16:43 26.03.2021 Ульяновская область. 73.mchs.gov.ru

17:01 26.03.2021 27 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края снег, метель, ветер до 22 м/с.

17:02 26.03.2021 В Туве 2 марта снег, мокрый снег, метель, ветер 25−28 м/с.

17:02 26.03.2021 В Иркутской области сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), метель, ветер 16−21 м/с.

17:02 26.03.2021 В Республике Алтай 26 марта снег, мокрый снег, метель, ветер до 20 м/с (в горах до 28 м/с), 26−28 марта лавиноопасно.

17:03 26.03.2021 Повышение уровня воды (на 25−30 см) отмечалось на р. Тосна у ст. Тосно, р. Тигода у ст. Любань (Ленинградская область), говорится в гидрологическом обзоре Гидрометцентра 26 марта.

17:03 26.03.2021 Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 86 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия).

17:04 26.03.2021 Подъем уровня воды (на 40 см) наблюдался на р. Мелля у с. Михайловка в Татарии.

17:04 26.03.2021 Подрыв льда на реке Сура 73.mchs.gov.ru

17:05 26.03.2021 Рост уровня воды (на 21−24 см) из-за прохождения половодья наблюдался на р. Бузулук, р. Терса; на р. Иловля ниже с. Александровка образовался затор льда, отмечался подъем уровня воды на 81 см (Волгоградская область), сообщается в гидрологическом обзоре Гидрометцентра 26 марта.

17:05 26.03.2021 Сохраняется выход воды на пойму р. Сейм у г. Рыльск; р. Псел у г. Обоянь вошла в свои берега (Курская область).

17:06 26.03.2021 Повышение уровня воды (на 52−60 см), связанное со сбросами ГЭС, отмечалось на Енисее у п. Никитино (Красноярский край) и у с. Подсинее (Хакасия). Выход воды на пойму сохранялся на Енисее в районе г. Енисейск (Красноярский край), на р. Илистая в районе с. Халкидон (Приморский край). Гидрологическом обзоре Гидрометцентра России на 26 марта

17:06 26.03.2021 Рост уровня воды (на 39−54 см) наблюдался на р. Лаба у х. Догужиев, р. Убинка (Краснодарский край), р. Пшиш у п. Габукай, р. Марта (Адыгея).

17:07 26.03.2021 В Ульяновской области на территории Сурского района были проведены превентивные противопаводковые мероприятия. 73.mchs.gov.ru

17:07 26.03.2021 В Европейском центре НИЦ «Планета» 24 марта 2021 г. построены первые карты облачности и водяного пара в ИК-диапазоне с МСУ-ГС/ВЭ КА «Арктика-М» №1, которые позволяют уточнить гидрометеорологические условия в приполярной зоне европейской территории России от 60° с.ш. до Северного полюса.

17:09 26.03.2021 Погоду в приполярной зоне определял Атлантический циклон с центром над Норвежским морем и система его атмосферных фронтов. Отчетливо прослеживается облачность в центральной части циклона, а также холодного атмосферного фронта, протянувшегося до территории Великобритании. Плотная облачность над Кольским полуостровом соответствует точке окклюдирования теплого и холодного атмосферных фронтов. В районе архипелага Шпицберген, в зоне влияния циклона, на границе открытой воды и ледяного покрова наблюдается облачность. На западе архипелага Новая Земля при катабатических (стоковых) ветрах также отмечается формирование облачности. Влияние Атлантического циклона с центром над Норвежским морем распространяется на территорию Урала и Западной Сибири, что выражено в хаотически ориентированных скоплениях облаков. На севере Восточной Сибири, включая юг Таймырского полуострова, влияние Атлантического циклона сменяется прохождением верхнего теплого атмосферного фронта южного циклона с центром над центральными районами Красноярского края. Влияние теплого атмосферного фронта подтверждается только по спутниковым данным и по соответствующей конфигурации облачности. У охотского побережья Магаданской области, над Камчатским краем и над Беринговым проливом прослеживается облачность атмосферных фронтов заполняющихся циклонов, сообщает Гидрометцентр России 26 марта.

17:11 26.03.2021 В Поволжье, куда продвигается антициклон, 26 марта становится немного теплее, чем в середине недели. На севере Поволжья днём от +2 до +8°. В отдельных районах небольшие осадки, днём с дождём из-за атмосферного фронта, который приблизится с севера. Моросящие осадки возможны в Саратовской и Оренбургской областях, местами ветер до 15 м/с, днём от +1 до +6°.

17:13 26.03.2021 В центральных областях накануне, 25 марта, температура впервые за эту весну преодолела десятиградусный рубеж! 26 марта преобладающая температура ночью −5…−2°, на юго-востоке местами до — 9°, днём 4…11°. В антициклоне преимущественно без осадков. Ночью и утром над заснеженной поверхностью может образовываться туман.

17:14 26.03.2021 Снег и дождь в Симферополе. Скриншот с веб-камеры

17:57 26.03.2021 Прошедший 2020 год оказался экстремально теплым как в нашей стране, так и на планете в целом. Cреднегодовая аномалия температуры воздуха, т. е. отклонение от средних показателей за 1961−1990 годы, составила +3.22°С. Это более чем на 1 градус выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2007 году, говорится в докладе Гидрометцентра России об особенностях климата в России в 2020 году.

17:58 26.03.2021 В докладе приводится ряд выявленных тенденций изменения климатических условий. Так, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару и на отрезке 1976−2020 годов составляет 0.51°С за десятилетие. Отмечается стабильный тренд на сокращение ледового покрова Арктики: с 1980-х годов в районе Северного морского пути уменьшение составило 5−7 раз, в отдельные годы трасса к концу лета почти освобождается ото льда. В 2020 году площадь ледового покрова к сентябрю сократилась до рекордно низкого уровня — 26 тыс. кв. км. В последнее десятилетие преимущественно в ранние сроки наблюдается вскрытие большинства рек ото льда, в то время как ледостав происходит позже обычного. Растет мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты. На юге Европейской части России в летний период на фоне быстрого роста средних температур сокращается влагообеспеченность, возрастает риск засухи.

18:00 26.03.2021 «Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации» является официальным ежегодным изданием Росгидромета. Это источник надежной информации о состоянии и тенденциях изменения климата на территории РФ, обобщающий результаты оперативного климатического мониторинга и климатических исследований, проводимых НИУ Росгидромета. Доклад является существенной частью научного обеспечения разработки и реализации политики в области климата, предусмотренной Климатической доктриной Российской Федерации. Материалы доклада основаны на апробированных многолетних рядах данных государственной наблюдательной сети Росгидромета и утвержденных методиках обработки и анализа климатических данных. В настоящем выпуске доклада представлены данные о состоянии климата и важнейших климатических аномалиях на территории России в прошедшем 2020 г., а также обновленные оценки наблюдаемых тенденций изменения климата.

18:00 26.03.2021 Погода в Москве 26 марта. Скриншот с веб-камеры

18:27 26.03.2021 В целом для суши земного шара (по данным ФГБУ «ИГКЭ» и CRU UEA — Группы исследований климата Университета Восточной Англии) 2020 год оказался самым теплым, а глобальная температура с учетом температуры у поверхности океана была второй в истории (данные Центра Хэдли) и первой в Северном полушарии. Скорость глобального потепления в период с 1976 г. по 2020 г. составляет, по данным Центра Хэдли метеослужбы Соединенного Королевства, 0.18°С за десятилетие, и только за этот период глобальная температура выросла на 0.8°С. По оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару и составляет для того же периода 1976−2020 гг. 0.51°С за десятилетие.

18:28 26.03.2021 Хотя в целом по России наблюдается рост количества осадков, в южной половине европейской части России в летний период отмечается важная негативная тенденция: на фоне быстрого роста средних температур происходит уменьшение влагообеспеченности, что приводит к увеличению риска засухи.

18:28 26.03.2021 О потеплении свидетельствуют также изменения целого ряда других климатических переменных. Согласованные с потеплением у поверхности Земли изменения происходят в температуре тропосферы; в нижней стратосфере наблюдается, в соответствии с теорией, похолодание. Отмечается стабильный тренд на уменьшение ледового покрова Арктики: с 1980-х годов в районе Северного морского пути это уменьшение составило 5−7 раз; в отдельные годы трасса к концу лета почти освобождается ото льда. Во многих регионах уменьшается продолжительность залегания снежного покрова. В последнее десятилетие преимущественно в значительно более ранние сроки наблюдается вскрытие большинства рек, в то время как ледообразование происходит позже обычного. Растет мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты.

18:28 26.03.2021 По данным Росгидромета, в 2020 г. на территории Российской Федерации отмечалась 1000 опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ), включая агрометеорологические и гидрологические. Это на 97 явлений больше, чем в 2019 г., когда их было 903. Мониторинг общего числа ОЯ ведется с 2008 г. Из всех 1000 ОЯ, наблюдавшихся в 2020 г., 372 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения (в 2019 г. было соответственно 903 и 346 ОЯ).

18:29 26.03.2021 С продолжающимся потеплением связаны изменения состояния вечной мерзлоты, деградация которой может иметь многочисленные негативные эффекты для природных и техногенных систем. На всех площадках для измерения мощности сезонно-талого слоя вечной мерзлоты в ЕЧР и Западной Сибири наблюдалось существенное увеличение мощности СТС. В некоторых пунктах европейского севера мощность СТС достигла рекордных значений с начала наблюдений. В целом отмечается устойчивая тенденция увеличения глубины оттаивания вечной мерзлоты в XXI веке. Минимальная за год температура почвы на глубинах до 320 см растет с преобладающими скоростями менее 0.4°С/10 лет; максимум роста наблюдается на севере Сибири. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2020 год, Гидрометцентр России

18:32 26.03.2021 В Горном Алтае готовятся к паводковому сезону. 04.mchs.gov.ru

18:36 26.03.2021 Целевая группа Всемирной метеорологической организации выпустила свой первый доклад о метеорологических факторах и факторах качества воздуха, влияющих на пандемию COVID‑19. В нем содержится предостережение о том, что погодные и климатические условия, в том числе повышение температуры весной в Северном полушарии, не должны служить поводом для ослабления мер по остановке распространения вируса. По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения COVID‑19 в 2020 году и в начале 2021 года, судя по всему, была обусловлена в первую очередь правительственными мерами, такими, как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами. К другим значимым движущим факторам относятся изменения в поведении и демографических характеристиках пострадавшего населения, а в последнее время — мутации вируса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

18:50 26.03.2021 На территорию Приволжского федерального округа продвигается антициклон, постепенно становится значительно теплее, чем в середине уходящей рабочей недели. Температура воздуха днём в северных регионах округа поднимается до +2…+8°С. Однако в ночные часы по-прежнему температура находится в минусовом диапазоне: от — 1 °C до — 5 °C. Читайте также: Антициклон удерживает тепло в Поволжье

19:13 26.03.2021 Айсберг. © М. Иванов. rus-arc.ru

19:52 26.03.2021 В Забайкалье прошла снежная гроза, а в Калининграде будет выше 15°. В Москве в эти дни, по данным многолетних наблюдений, наступает метеорологическая весна. Что это означает и насколько текущая и ожидаемая погода соответствует этому, а также о прогнозе в других регионах России, рассказалаЛюдмила Паршина.

20:23 26.03.2021 В Чебоксарах детские площадки утонули в снегу. onf.ru

20:24 26.03.2021 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 27 марта 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Дальневосточном ФО на территории Бурятии (снег, местами сильный, усиление ветра 15−20 м/с, порывы до 24 м/с, метель, резкие перепады температуры воздуха на 8−10 градусов); в Сибирском ФО на территории Тывы (сильный ветер, порывы 15−20 м/с, местами 25−28м/с, снег, метель, в течение суток на дорогах гололедица), сообщает МЧС России.

20:38 26.03.2021 В Удмуртии в предстоящие выходные дни, 27 и 28 марта, сохранится температура воздуха выше климатических норм на 2−4°С. В начале следующей недели погода существенно не изменится, сохранится температурный фон, как и в выходные дни. На дорогах ночью и утром ожидается гололедица. Об этом: Температура воздуха в Удмуртии превышает климатические нормы

20:55 26.03.2021 Закрыта ледовая переправа на автодороге Шагаан-арыг-Элиг-Хем в Туве. 17.mchs.gov.ru

21:33 26.03.2021 27−28 марта в Северной Осетии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег).

22:33 26.03.2021 Памятка МЧС. 66.mchs.gov.ru

22:51 26.03.2021 Погода в Сочи 26 марта. Скриншот с веб-камеры

02:34 27.03.2021 Ряд регионов в Центральной России, а также в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в ближайшие несколько дней столкнутся с аномально теплой погодой. Об этом 26 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в Центральной России температурные значения будут выше нормы на 2−5 градусов, а в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — на 6−7 градусов. При этом в других регионах отклонение составит 7−12 градусов. Максимальное превышение нормы будет наблюдаться в Якутии. Читайте подробнее: В Гидрометцентре сообщили об аномальном тепле в ряде регионов в России

03:38 27.03.2021 В субботу, 27 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 27 марта в Красноярске ожидается до +4 °C

06:11 27.03.2021 В субботу, 27 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 27 марта в Москве ожидается до +8 °C

22:31 27.03.2021 Гололед [Иван Лазебный © ИА Красная Весна]

22:33 27.03.2021 28 марта. В Карачаево-Черкесии дождь, в горах со снегом, гололед. В Алтайском крае осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В горах Республики Алтай лавиноопасно. В южной половине Забайкальского края мокрый снег, ветер 25−28 м/с. На северо-западе Амурской области сильные осадки (дождь со снегом), ночью гололедные явления. На севере Курильской гряды ветер 25−30 м/с. В горных районах Чукотского автономного округа лавиноопасно.

22:33 27.03.2021 28−29 марта. В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно. На юге Приморского края сильный дождь (29 марта с мокрым снегом), на побережье ветер 15−20 м/с (28 марта до 23 м/с).

22:33 27.03.2021 Красноярск. 24.mchs.gov.ru

07:50 29.03.2021 Днём 29 марта в Новосибирске сохраняется мокрый снег. При осадках — ухудшение видимости до 500 метров. Подробности в материале: Непогода привела к ухудшению видимости в Новосибирске

08:41 29.03.2021 Глобальное потепление идет в России быстрее, чем на других территориях Северного полушария, и это грозит катастрофическими изменениями климата, считает руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов. По его словам, такая информация содержится в недавно выпущенном докладе Росгидромета о климатической ситуации в 2020 году. «Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», — уточнил он. Специалист отметил, что негативные последствия потепления россияне могут почувствовать и в этом году.

08:47 29.03.2021 В Сибирь пришла весна — и вот как обстоят дела в Искитиме Новосибирской области. «Хуже только в Новосибирске», — резюмировала автор фото в соцсетях. Цитата из группы «Подслушано в Искитиме», («ВКонтакте»).

08:57 29.03.2021 Алтайский край. После резкого потепления сугробы превратились в лужи. Вот так школьники отправились за знаниями после каникул в Новоалтайске. Цитата vkurse22.

09:03 29.03.2021 Резкое потепление в Алтайском крае. Кадры из Алейска (моногород). «Невозможно пройти с коляской, тротуар не чищен, на дороге просто озеро! Собирают деньги за то, чтоб прочистить территорию около дома, а в итоге дорогу перед домом расчистили для машин только, а жители у которых маленькие дети и коляски каким образом должны ходить?!» — пишет читатель канала aleysk_news.

09:29 29.03.2021 Потепление до +14 градусов тепла прогнозируют синоптики в Воронежской области 1 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометцентра. Об этом: На Воронеж надвигается потепление до +14 градусов

09:36 29.03.2021 В американском штате Теннесси прошел сильный шторм, который повлек за собой наводнение, в результате которого погибло по меньшей мере четыре человека, сообщает полиция. Сейчас службы быстрого реагирования совместно с Красным Крестом обследуют наиболее пострадавшие области. Цитата из видео.

09:38 29.03.2021 Таганрог — это маленькая Венеция. Местные организовали лодочную переправу через лужу. Цитата канала regdurdom.

09:41 29.03.2021 В Новосибирске после резкого потепления возобновился ямочный ремонт дорог, асфальтом засыпали лужу. Новосибирцы в социальных сетях разместили видеозапись, на которой запечатлено, как дорожники приводят в порядок дорожное полотно после зимы. Цитата канала Podslushano_novosti_nsk.

09:45 29.03.2021 Потепление до 12 градусов выше нуля ожидается 29 марта в Москве, сообщает центр «Фобос». Подробности в материале: В Москве потеплеет до 12 градусов

09:58 29.03.2021 На минувшей неделе восемь населённых пунктов в Туве численностью населения почти 4,5 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, общая длительность отключения составила более 5,2 часов. Читайте также: Восемь поселений в Туве остались без света из-за ветра

10:05 29.03.2021 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за неделю с 22 по 28 марта 2021 года лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 28 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 36 567 га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Лесные пожары ликвидированы на территории Дальневосточного федерального округа — в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор. По ситуации на начало текущих суток (на 00:00 мск 29.03.2021) действующих лесных пожаров на территории Российской Федерации нет.

10:07 29.03.2021 Пожароопасный сезон открыт в 10 субъектах России: на всей территории Калининградской области, Чечни, Ингушетии, Калмыкии, Астраханской области, Краснодарского края, в 14 лесничествах Хабаровского края, в трех районах Еврейской АО, в 20 районах Приморского края, в 15 районах Амурской области. Режим ЧС не введен.

10:07 29.03.2021 Введен особый противопожарный режим в трех субъектах Российской Федерации: в одном муниципальном районе Краснодарского края, в одном муниципальном районе Забайкальского края, в 15 муниципальных районах Амурской области.

10:12 29.03.2021 Новгородская область. 53.mchs.gov.ru

10:24 29.03.2021 За зимний период с улиц в столице Татарии вывезли 950 тыс. тонн снега или около 190 тыс. самосвалов, что больше прошлогоднего показателя на 35%. На казанских снегоплавильных пунктах переработали за сезон 550 тыс. тонн или 58% от всего собранного снега. Оставшуюся часть утилизируют на 16 временных местах складирования, которые впоследствии очистят от мусора и грязи. Читайте также: С улиц Казани за зиму вывезли 950 тыс. тонн снега

10:36 29.03.2021 Предстоящая неделя началась с ухудшения погодных условий в Хабаровском крае. Активный западный циклон 29−30 марта несет с собой осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон в условиях плотной облачности существенно понизится: после полудня не выше +3…+8 °С. Ветер усилится, местами по долинам рек и на побережье не исключены порывы до 15−20 м/с.

10:37 29.03.2021 С приходом весны и установлением плюсовых температур ледовый массив в Японском море начал активно разрушаться. Структура льда меняется, лед становится рыхлым.

10:39 29.03.2021 В понедельник, 29 марта, в столице России будет наблюдаться малооблачная погода, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом 29 марта рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Читайте подробнее: В Москве 29 марта ожидается до +12 °C

10:54 29.03.2021 Подтопление низководных мостов вероятно в трёх районах Орловской области, сообщили 29 марта в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте также: В трёх районах Орловской области прогнозируют подтопление мостов

11:07 29.03.2021 Песчаная пыль в Китае. xinhuanet.com.

11:48 29.03.2021 В Татарии в прошедший зимний сезон были открыты четыре ледовые переправы. Из-за установившейся погоды, разрушения съездов и образовавшейся колеи сегодня, 29 марта, закрываются две из продолжающих работать переправ через реку Волга. 22 и 23 марта завершили работу переправы через Каму. По данным республиканского Гидрометцентра, дневная температура воздуха в регионе достигает отметки в плюс 10 градусов, по ночам температура опускается до минус 13 градусов. Подробности в материале: В Татарии завершают работу все ледовые переправы

11:51 29.03.2021 В Нижнем Новгороде мужчина поплавал в луже на надувном матрасе. Заодно и грязевые ванны принял. Цитата из видео regdurdom.

12:05 29.03.2021 Песчаная буря снова обрушилась на Пекин. 28 марта столицу Китайской Народной Республики Пекин накрыла песчаная буря. Под ударом стихии оказалась не только столица, но и часть регионов на севере и северо-западе страны. Эта буря стала второй за месяц, первая буря произошла 15 марта.

12:07 29.03.2021 Буря затронула Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также г. Пекин и г. Тяньцзинь. По информации Центральной метеорологической службы Китая, загрязнение воздуха достигло опасного для здоровья уровня с превышением ПДК в 10 раз. Цитата planet.iitp.ru.

12:07 29.03.2021 В большинстве районов столицы Китая под влиянием холодного воздуха наблюдался сильный северный ветер. Минимальная видимость составила около 1000 метров. В Пекине буря продлилась более 12 часов.

12:08 29.03.2021 Пыль и песок принесли ветры из Монголии и северо-западных частей Китая, переживающих засуху. В результате усиления ветра на территории Монголии возникла мощная песчаная буря, которая хорошо прослеживается на спутниковом изображении с КА Himawari-8. Для обнаружения облаков пыли или песка используются сочетания определенных каналов спутника в диапазонах длин волн, чувствительных к тем или иным фракциям, в данном случае к частицам пыли (песка). На изображениях пыль и песок окрашиваются в ярко-розовые и малиновые тона. Цитатаplanet.iitp.ru.

12:10 29.03.2021 По прогнозам специалистов, песчаные бури на территории, включающей Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также г. Пекин и г. Тяньцзинь. продлятся до конца апреля 2021 года.

13:03 29.03.2021 В связи с резким потеплением в южных, центральных, западных районах Иркутской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев. Об этом 29 марта предупреждает региональное ГУ МЧС РФ. Фото 38.mchs.gov.ru. Читайте также: Приангарье готовиться «поплыть»

13:09 29.03.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 30 марта. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, утром и днём местами в западных, северо-западных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, мокрый снег. Об этом: Приангарье накроет снежным штормом

13:24 29.03.2021 В Ульяновской области на Волге в районе Ульяновска толщина льда составляет 68 см при среднемноголетней толщине на этот период в 60 см, на Свияге возле посёлка Вырыпаевка — 34 см при среднемноголетнем уровне в 48 см, на Суре в рабочем посёлке Сурском — 43 см при среднемноголетнем показателе в 46 см. Читайте подробнее: Ульяновские спасатели оценили гидрологическую обстановку

13:35 29.03.2021 В Алтайском крае в связи с потеплением продолжается серия подготовительных мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий предстоящего половодья. На днях проведена комплексная тренировка с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья с практическим этапом в Тальменском районе. На специальном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности службам системы предупреждения и ликвидации ЧС, главам муниципалитетов поставлены задачи, решение которых будет способствовать безопасности населения и территорий.

14:01 29.03.2021 В Орловской области произошел подъем уровней воды. Подтопило 2 низководных моста. 57.mchs.gov.ru.

14:20 29.03.2021 Свыше 360 объектов пострадало от ветра 14−15 марта в Забайкалье. Среди них 167 социально значимых, 183 жилых дома, 12 объектов инфраструктуры. На устранение повреждений необходимо 108, 4 миллиона рублей. Об этом 29 марта на оперативном совещании сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. «Всего в 17 районах края есть пострадавшие объекты. Больше всего объектов пострадало в Борзинском районе — 145. Но наибольшая сумма, необходимая на ремонт, в Балейском районе — свыше 32 миллионов рублей. Будем изыскивать средства для проведения работ», — сказал вице-премьер.

14:28 29.03.2021 Режим повышенной готовности ввели в Иркутском районе из-за подтоплений. Особо сложная ситуация в связи с паводком отмечается в семи муниципальных образованиях: Уриковском, Дзержинском, Оёкском, Карлукском, Мамонском, Голоустненском, Хомутовском. На этих территориях оказались подтоплены приусадебные участки и дома, сообщает администрация района. Особо сложная ситуация в связи с паводком отмечается в семи муниципальных образованиях: Уриковском, Дзержинском, Оёкском, Карлукском, Мамонском, Голоустненском, Хомутовском. На этих территориях оказались подтоплены приусадебные участки и дома, сообщает администрация района.

14:46 29.03.2021 Над центром Красноярского края 29 марта расположится обширный циклон. По данным синоптиков, в его тылу над Западной Сибирью в атмосфере сформируются северные потоки и начнёт поступать холодный воздух из Арктики. В Алтайском крае продолжит идти снег, сохранится облачная погода, которая приостановит похолодание. Днём облачно с прояснениями, временами снег, слабые метели. Ветер западный 3−8 м/с, днём порывы 10−15 м/с. Температура днём +2…-3 °С, сообщают «Вести-Алтай».

15:18 29.03.2021 Силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона привлечены к устранению последствий подтопления в Иркутском районе. 38.mchs.gov.ru

15:21 29.03.2021 Опубликован гидрологический обзор Министерства природных ресурсов и экологии РФ за 29 марта 2021 года. 26−28 марта подъем уровня воды (на 22−63 см за сутки) отмечался на р. Обша у г. Белый (Тверская область), р. Плюсса у с. Плюсса (Псковская область), р. Полисть у г. Старая Русса (Новгородская область), р. Тосна у ст. Тосно, р. Тигода у ст. Любань (Ленинградская область). Из-за затора льда повышение уровня воды (на 21−52 см за сутки) наблюдалось на р. Луга у г. Кингисепп (Ленинградская область).

15:21 29.03.2021 Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 68 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск.

15:21 29.03.2021 30 марта — 2 апреля уровень воды на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия) будет находиться выше неблагоприятной отметки.

15:22 29.03.2021 Повышение уровня воды (на 20−95 см за сутки) в связи с прохождением половодья отмечалось на р. Зуша, Оке у д. Костомарово (Орловская область), г. Белев (Тульская область), г. Калуга, на р. Лама, р. Дубна (Московская область); 29 марта вода вышла на пойму Оки у д. Костомарово (Орловская область).

15:22 29.03.2021 Сохранялось затопление поймы р. Нерская у г. Куровское (Московская область).

15:23 29.03.2021 Рисунок предоставлен пресс-службой Минприроды РФ

15:25 29.03.2021 Рост уровня воды (на 22−100 см за сутки) наблюдался на Дону у пгт Епифань (Тульская область), у г. Лиски (Воронежская область), р. Битюг, р. Цна (Тамбовская область), р. Бузулук, р. Иловля (Волгоградская область), Чир (Ростовская область), Днепр у с. Большево, р. Вопь, р. Сож, р. Хмара (Смоленская область). Затор льда образовался на Дону выше х. Хованский. Повышение уровня воды (на 37−68 см за сутки), связанное с образованием затора льда, отмечалось на Дону у ст-цы Новогригорьевская (Волгоградская область), на р. Сосна у г. Елец (Липецкая область).

15:25 29.03.2021 Повышение уровня воды (на 30−108 см за сутки) за прошедший период наблюдалось на р. Пшиш, р. Марта (Адыгея), р. Афипс (Краснодарский край).

15:45 29.03.2021 По данным Минприроды РФ (гидрологический обзор), очистилась ото льда р. Томь у г. Новокузнецк (Кемеровская область).

15:45 29.03.2021 Повышение уровня воды (на 26−40 см за сутки), связанное со сбросами ГЭС, продолжалось на Енисее у п. Никитино (Красноярский край) и у с. Подсинее (Хакасия).

15:45 29.03.2021 На Енисее у г. Енисейск (Красноярский край) река вошла в берега.

15:46 29.03.2021 Рост уровня воды (на 21−74 см за сутки), связанный с прохождением половодья, отмечался на Уссури на участке пгт Кировский — с. Графское, р. Муравейка у п. Гордеково, р. Крыловка у с. Крыловка, р. Илистая у с. Ивановка, р. Осиновка у с. Осиновка, р. Большая Уссурка на участке п. Вагутон — г. Дальнереченск, р. Наумовка у с. Новопокровка, р. Малиновка на участке с. Ракитное — с. Веденка, р. Артемовка у с. Штыково, р. Раздольная на участке г. Уссурийск — с. Тереховка (Приморский край).

15:46 29.03.2021 Выход воды на пойму отмечается на р. Илистая у с. Халкидон, р. Абрамовка у с. Абрамовка.

15:47 29.03.2021 Рисунок предоставлен пресс-службой Минприроды РФ

16:52 29.03.2021 На территории Амурской области сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта. МЧС России рекомендует выполнять общие меры безопасного поведения.

16:55 29.03.2021 В Москве уже пятый день средняя суточная температура превышает 0 °C. Как отмечают синоптики, погода в столице немного опережает календарь.

17:00 29.03.2021 По прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 1 апреля, и в Москве, и по области — до +14 °C.

17:53 29.03.2021 Москва. Красный октябрь. 29 марта 2021 года. Фото Ярослава Чингаева

18:26 29.03.2021 По информации MetOffice, 30 марта температура в центральных и южных графствах Великобритании достигнет значений +18…+20°, а к середине недели местами будет теплее, чем в Испании: +24…+26°. К пасхальным выходным температура понизится до +8…+10°, сообщает издание Mirror.

18:32 29.03.2021 В воскресенье, 28 марта, жители Ростовской области радовались первой грозе, а ведь по статистике так рано она в регионе случается лишь раз в полвека — центр «Фобос».

19:14 29.03.2021 Сотрудниками МЧС России проводят профилактику природных пожаров. Калининградская область. 39.mchs.gov.ru

19:27 29.03.2021 В Ижевске на прошедшей неделе были обновлены два температурных рекорда. 25 марта был побит рекорд 1981 года. 26 марта был обновлен рекорд 1939 года. Читайте также: В Ижевске побиты два температурных рекорда

20:06 29.03.2021 Гидрометцентр о погоде в европейской части РФ: 30 марта во многих центральных регионах в области повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Хотя днем на северо-западе и севере под влиянием атмосферного фронта пройдут осадки (преимущественно дождь), ветер будет усиливаться до 12−17 м/с. Ночью и утром местами туман. Преобладающая температура воздуха ночью −7…−0°, на северо-востоке до — 12°, днем 4…11°.

20:07 29.03.2021 Влияние циклона проявится на севере Европейской части. Так, 30 марта в Мурманской области местами пройдет снег и мокрый снег, ожидается порывистый ветер до 15−17 м/с, отложение мокрого снега, однако дневная температура пока держится устойчиво положительной, до 0…+5°. В Ненецком округе, куда дойдет «теплое» дыхание циклона, днем до +4°, будет идти снег, мокрый снег, днем с дождем, а ветер местами усилится на побережье до 22 м/с. Совсем не весенняя погода только на северо-востоке Ненецкого округа, −4…−9°, и на крайнем северо-востоке Коми, где днём небольшой мороз, до — 5°. В Вологодской области местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег, днем в основном дождь, температура до +4…+9°.

20:07 29.03.2021 В Поволжье, куда продвинется антициклон, становится немного теплее, чем в начале недели. На севере Поволжья днём от +5 до +11°. И без осадков. Небольшие осадки возможны в Саратовской и Оренбургской областях, местами изморозь, днём от +4 до +9°.

20:08 29.03.2021 На северо-западе Европейской территории температура снова может приблизиться к рекордной отметке. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях от +7 до +12°, местами пройдёт дождь или небольшой дождь. В Калининградской области от +10 до +15°, утром туман с видимостью 500−1000 м, ночью дождь.

20:09 29.03.2021 30 марта погода без осадков ожидается в Калмыкии и Астраханской области, ветер в регионе местами 15−18 м/с. В Калмыкии гололед, в Краснодарском крае гроза. Днём 30 марта в Крыму от +6 до +11°, кратковременный дождь, горах со снегом. На Северном Кавказе и в Краснодарском крае от +3 до +8°, в районе Туапсе-Сочи до 15°. В Дагестане до +18°.

20:10 29.03.2021 Аномалии температуры. Гидрометцентр России

21:04 29.03.2021 США оказались во власти непогоды. Сильный шторм накрыл город Нэшвилл. Ливни заставили жителей остаться в домах.

21:05 29.03.2021 А в Индиане пронесся мощный торнадо. От поваленного дерева скончался мужчина, ещё несколько человек обратились за медицинской помощью.

21:59 29.03.2021 Синоптики предупреждают москвичей, что убирать далеко теплые вещи ещё рано. Уже к концу первой недели апреля погоду в столице испортят проливные дожди и порывистый ветер. Не исключена и метель.

22:16 29.03.2021 В Вологде тоже обещают ухудшение погоды. Уже 30 марта в регион придут ветер и осадки.

22:27 29.03.2021 Гололед [Ольга Перегуд © ИА Красная Весна]

02:28 30.03.2021 Во вторник, 30 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 30 марта в Красноярске ожидается до +2 °C

05:05 30.03.2021 Во вторник, 30 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 30 марта в Москве ожидается до +9 °C, дождь

07:02 30.03.2021 В Омске снова метель. 29.03.2021 г. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

07:56 30.03.2021 В середине весны губернатор Алтайского края Виктор Томенко обрушился с критикой на глав муниципалитетов за ненадлежащую уборку снега. Подробности с совещания, которое 29 марта провёл глава региона, сообщает официальный сайт краевого правительства. Виктор Томенко заявил, в частности, что самолично и целенаправленно прошелся по Барнаулу, и признался: из-за образовавшихся водных преград заглянуть во дворы ему «страшно» было. «Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда», — заявил губернатор. На фото (цитата канала vkurse22): аномальное тепло на Алтае: лужи превратились в озера, через них добираются в школу дети из Новоалтайска. Читайте подробнее: Только по весне алтайских чиновников пропесочили за снег, неубранный зимой

08:38 30.03.2021 Весна. Фото Андрея Дьячкова

09:10 30.03.2021 Песчаная буря с сильным ветром, которая прошла в Китае, вызвала «рыжий» дождь в Приморье, сообщает Примгидромет.

09:58 30.03.2021 На предстоящей неделе (29 марта — 4 апреля) в Красноярске ожидается переменчивая погода. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Читайте подробнее: Синоптики предупредили о «переменчивой погоде» в Красноярске

11:07 30.03.2021 До Приморья дошли отголоски мощной песчаной бури из Китая — сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы, и плотное облако пыли принесло из страдающей от засухи Монголии. Читайте подробнее: Приморье накрыли отголоски мощной песчаной бури из Китая

12:11 30.03.2021 В Чувашии в селе Батырево, где ранее общественный резонанс вызвала ситуация с водонапорной башней, произошло новое ЧП. Из-за падения снега с крыши вблизи одного из многоквартирных домов обрушилась труба газопровода. Об этом: В Чувашии в многоквартирном доме из-за снега рухнула газопроводная труба

12:11 30.03.2021 Из-за интенсивного снеготаяния на Орловщине произошёл подъём уровня воды — снова подтопило два низководных моста. Фото: 57.mchs.gov.ru

12:16 30.03.2021 Настоящее весеннее тепло в Санкт-Петербург, уставший от затянувшейся в этом году зимы, придет лишь во второй половине апреля. Подробности в материале: Петербургу предсказали погоду на весну и лето

12:19 30.03.2021 Напряжённая паводковая обстановка сложилось 30 марта в Иркутске. Как сообщает сайт городской мэрии, из-за таяния снега подтопило несколько садоводств в районе Плишкинского тракта, по территории которых протекает река Солянка. Кроме того, в СНТ «Светлый» подтоплено 42 участка, в СНТ «Текстильщик» — 29. На месте происшествий работают «Иркутскавтодор» и МКУ «Безопасный город». Читайте подробнее: В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за таяния снега

12:24 30.03.2021 Алтайский край. С приходом весны улица Декабристов в Бийске превратилась в море. Мальчик на видео, как утверждает автор, переходил дорогу по пешеходному переходу.

12:41 30.03.2021 Песчаная буря, обрушившаяся на Китай в марте 2021 года. Цитата из видео.

12:55 30.03.2021 На Москву надвигаются дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Москве. Предупреждение действует до утра 31 марта.

13:45 30.03.2021 В настоящее время паводковые явления наблюдаются в Иркутске, Иркутском и Усольском районах. Подтоплено 28 приусадебных участков и два дачных дома. Угрозы для жизни людей нет.

13:46 30.03.2021 Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко добавил, что на Плишкинском тракте в Иркутске, где речка Солянка вышла из русла на низменные участки местности, силами МУП «Иркутскавтодор» проведены работы по расчистке русла. В Хомутово, Грановщине и Урике Иркутского района, а также в населенных пунктах Большая Елань и Большежилкино Усольского района в устранении паводковых явлений задействована инженерная техника. Пожарно-насосные станции МЧС России производят откачку воды с подтопленных приусадебных участков.

14:03 30.03.2021 В период с 30 по 31 марта в столице России ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве. Читайте подробнее: МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве

14:05 30.03.2021 Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие два дня. Как сообщает 30 марта региональное ГУ МЧС РФ, С 31 марта по 2 апреля порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит восемь — 13 °C. Об этом: Забайкальские спасатели предупредили о сильном ветре

14:25 30.03.2021 Песчаные бури в Пекине. Фото: xinhuanet.com

14:35 30.03.2021 В Курской области 30 марта зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 33 тыс. 919 заражённых коронавирусом. Подробности в материале: В Курской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом

14:40 30.03.2021 В Подмосковье ожидается сильный ветер с дождем. По этой причине министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало сообщение, в котором призывало участников дорожного движения соблюдать осторожность. По прогнозам синоптиков с 30 марта и до утра 31 марта в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12−17 метров в секунду и небольшой дождь. Подробности в материале: Водителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды

14:41 30.03.2021 Во второй половине дня 30 марта и ночью 31 марта в Хакасии ожидается очень сильный западный ветер. Об этом: В Хакасии ожидается сильный ветер

15:10 30.03.2021 Весна в Суздале. Фото Андрея Дьячкова

16:04 30.03.2021 В центре европейской части территории России на смену солнечной погоде уже вечером 30 марта придут дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Это связано с приходом циклона. В ночь на 31 марта в Москве может выпасть до 25% месячной нормы осадков.

17:00 30.03.2021 Север Китая окутала песчаная пыль xinhuanet.com

17:31 30.03.2021 Пыльная буря, пришедшая из пустынь северного Китая и Монголии, второй день подряд накрывает практически всю территорию Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны. По данным метеорологов, утром 30 марта плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM 10) в некоторых районах страны достигала 973 микрограммов на кубометр. Отметим, что концентрацию частиц PM 10 от нуля до 30 микрограммов на кубометр считают «хорошей», от 31 до 80 — «нормальной», от 81 до 150 — «плохой» и более 151 — «очень плохой».

19:01 30.03.2021 31 марта — 1 апреля на черноморском побережье Краснодарского края (район Анапа-Геленджик) ветер до 20 м/с.

19:02 30.03.2021 31 марта в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 20−25 м/с, в горных районах лавиноопасно. В Магаданской области сильный снег, метель, ветер 17−22 м/с.

19:02 30.03.2021 1 апреля на юге Камчатского края сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15−20 м/с.

19:02 30.03.2021 В период с 18 часов 30 марта до 18 часов 2 апреля в горах Краснодарского края (исключая город-курорт Сочи) и Адыгеи выше 2000 м лавиноопасно.

19:03 30.03.2021 Весна. Фото Андрея Дьячкова

21:15 30.03.2021 Синоптики прогнозируют потепление в Петербурге до плюс 17 градусов. До этой отметки столбик термометра поднимется ко второй половине апреля. В начале месяца город ждет похолодание, ночью температура может опускаться ниже нуля. Днем температура будет колебаться в районе 5−7 градусов.

22:21 30.03.2021 Ликвидация возгорания сухой травы. Орловская область. 57.mchs.gov.ru

05:51 31.03.2021 В Чувашии 31 марта резко ухудшилась погода, республику накрыл штормовой ветер. Об этом: На Чувашию надвигается шторм со снегом

06:03 31.03.2021 Магадан оказался во власти снежного циклона — минувшей ночью 31 марта город засыпало, затруднено движение общественного транспорта. Городские службы заняты расчисткой. Читайте подробнее: Магадан засыпало снегом

06:28 31.03.2021 В Чувашии сегодня, 31 марта, причиной шквалистого ветра стал североатлантический циклон Рама. Подробности в материале: Из-за сильного ветра в Чувашии ощущаемая температура упадёт до — 10 градусов

07:00 31.03.2021 В горных районах Красноярского края с 31 марта по 2 апреля сохраняется возможность схода лавин. Об этом: В Красноярском крае сохраняется опасность схода лавин

08:06 31.03.2021 Волгоград. Фото с веб-камеры

08:10 31.03.2021 В будущие выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C. Об этом 31 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте также: Вильфанд рассказал о весенних заморозках в Европейской части России

09:00 31.03.2021 Аномально теплая погода сохраняется на большей территории Якутии. Среднесуточные температуры превышают климатическую норму на 4−10 градусов. На большей территории пройдет небольшой снег, исключение составят только северо-восточные районы. По материаламДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»и ФГБУ «Приморское УГМС».

09:33 31.03.2021 В Иркутской области из-за сильного потепления начались подтопления талыми водами. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, на 31 марта вода зашла на 155 участков шести населенных пунктов региона. Но подтопленных домов в селе Хомутово, деревне Грановщине, селе Урик, деревне Столбово Иркутского района, в селе Большая Елань и деревне Большежилкино Усольского района, а также двух садоводствах города Иркутска, нет, отмечают спасатели. По их словам, эвакуация населения не потребовалась. Паводок в Иркутской области. Фото МЧС РФ. Читайте также: Приангарье заливает талыми водами

09:47 31.03.2021 Землетрясение, произошедшее 31 марта на территории Монголии в районе озера Хубсугул, ощущалось на территории восьми муниципальных образований Иркутской области, где расположены 285 населенных пунктов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ. По словам спасателей, наиболее ощутимыми (до 3−4 баллов) подземные толчки были в городе Иркутске, а также — Иркутском, Слюдянском, Шелеховском, Ангарском и Усольском районах. По информации, полученной при взаимодействии с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, пострадавших и разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме. Читайте подробнее: Монгольское землетрясение ощутили в восьми районах Приангарья

10:32 31.03.2021 Севастополь. Скриншот с веб-камеры

10:40 31.03.2021 Ситуацию с весенним половодьем в 2021 году в Горном Алтае спасатели назвали непростой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, глубина промерзания почвы, толщина льда на реках, количество снегозапасов значительно превышают среднегодовые значения. Читайте также: 39 поселений на Алтае находятся под угрозой подтопления

10:48 31.03.2021 На сегодняшний день специалисты оценивают паводковую обстановку в Сибири как неоднородную. На реках сохраняется ледостав с промоинами, неполный ледостав. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком и текущей поверх льда водой, разлив малых рек и ручьев. Читайте также: Сибирь готовится к паводку

11:21 31.03.2021 Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 1 апреля днём в северных районах местами ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра 15−18 метров в секунду. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья созданы условия для схода снежных лавин, отмечают спасатели. Об этом: Приангарье накроет сильным ветром

11:30 31.03.2021 На Сахалине в отношении директора управляющей компании в городе Долинске возбуждено уголовное дело после схода с крыши наледи на 35-летнего местного жителя. Читайте также: На Сахалине попавший под сошедшую с крыши наледь мужчина сломал позвоночник

12:03 31.03.2021 Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что по области объявлен желтый уровень опасности. Порывы ветра до 20 метров в секунду могут сохраняться 1 апреля 2021 года. Подробности в материале: В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

12:10 31.03.2021 Порывы ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что 1 апреля в республике ожидается снег и дождь, в ночное и утреннее время может произойти отложение мокрого снега на деревья и провода. Об этом: В Башкирии ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду — МЧС

14:45 31.03.2021 Для водителей, ожидающих проезда на Военно-грузинской дороге, силами МЧС России развернуты полевые кухни, мобильные бани и пункты обогрева. 15.mchs.gov.ru

15:12 31.03.2021 Работы по расчистке русла реки Солянки. Источник: 38.mchs.gov.ru

15:19 31.03.2021 В Татарии в первые два дня апреля под влиянием атмосферных фронтов прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом, возможна кратковременная метель. Сохранится сильный ветер до 20 м/с. Ночная температура воздуха составить от минус 2 до + 3 градусов, днем — +4…+9. Об этом: В Татарии ожидается сильный ветер и метель

15:41 31.03.2021 Республика Бурятия, Забайкальский, Хабаровский, Краснодарский и Ставропольский края, Амурская, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Астраханская и Ростовская области вошли в число регионов, где прогнозируется повышенный риск возникновения природных пожаров.

17:16 31.03.2021 В Пермском крае ожидаются мощные снегопады. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, они начнутся вечером 31 марта и на юге региона будут продолжаться около трех суток — до утра 3 апреля. За это время может выпасть до 25 мм осадков, что превышает половину месячной нормы апреля. Об этом: На Прикамье надвигаются сильные снегопады

17:38 31.03.2021 Севастополь. Фото с веб-камеры

19:08 31.03.2021 Около пяти тысяч населённых пунктов в России могут быть затоплены в период весенних паводков, в зоне потенциального риска находятся 1,5 миллиона человек, заявил президент Владимир Путин. Подробности в материале: Путин заявил о риске подтопления пяти тысяч населённых пунктов в России

19:10 31.03.2021 Снег и лёд на крыше. Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

20:36 31.03.2021 За прошедшие сутки рост уровня воды (на 21−141 см), связанный с прохождением половодья, наблюдался на реках Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Смоленской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Тульской, Калужской, Московской, Ярославской областей, Пермского края, сообщает Гидрометцентр России 31 марта.

20:37 31.03.2021 Толщина льда на замерзших водных объектах европейской территории России составляет от 22 до 96 см, на р. Нугуш (Башкирия) до 110 см.

20:37 31.03.2021 Из-за затора льда продолжился рост уровня воды (на 46 см) на Днепре в районе с. Большево (Смоленская область). Из-за ветровых сгонов на устьевом участке Дона от г. Аксай (Ростовская область) до г. Ростов-на-Дону уровень воды понизился до опасных отметок, лимитирующих судоходство. Сохранялся разлив воды по поймам рек Ипуть (Брянская область), Сейм (Курская область), Ока у д. Костомарово (Орловская область), Нерская; вышла на пойму р. Пахра у д. Стрелково (Московская область). Уровень воды выше неблагоприятной отметки на 29 см, при которой наблюдается затопление огородов и хозяйственных построек, сохранялся на р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия).

20:37 31.03.2021 Повышение уровня воды (на 37 см) из-за нагонов отмечалось на р. Неман у г. Советск (Калининградская область).

20:38 31.03.2021 Фото Андрея Дьячкова

20:39 31.03.2021 По данным на 31 марта, повышение уровня воды (на 31−47 см) отмечалось на р. Селенга (Бурятия), р. Аргунь (Забайкальский край), р. Большая Бира (Еврейская автономная область).

20:40 31.03.2021 Сохраняется разлив воды по поймам р. Откосная, р. Тихая, р. Крыловка, р. Илистая, р. Абрамовка. Вода вышла на пойму р. Комиссаровка, р. Наумовка, р. Ореховка (Приморский край).

20:40 31.03.2021 Рост уровня воды (на 22−48 см), связанный с прохождением половодья, продолжался на реках Уссури (Хабаровский, Приморский каря), Бикин (Хабаровский край), Павловка, Муравейка, Тихая, Крыловка, Комиссаровка, Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка.

20:40 31.03.2021 Толщина ледяного покрова на Оби, Енисее и замерзших реках их бассейнов составляет от 22 до 110 см, на устьевом участке — до 183 см. Толщина льда на Лене и ее притоках, Оленьке, Яне, Индигирке, Колыме составляет от 71 до 152 см, на устьевом участке Лены — до 197 см. На замерзших участках Амура и реках его бассейна толщина льда колеблется от 45 до 136 см.

20:41 31.03.2021 Половодье. Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

22:15 31.03.2021 Екатеринбург. Источник: 66.mchs.gov.ru

23:09 31.03.2021 Снег Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

03:39 01.04.2021 Из-за погодных условий на Камчатке перенесли заезд спортсменов в дисциплине «слалом-гигант» на Чемпионате и Кубке России по горнолыжному спорту. Подробности в материале: Непогода сорвала заезд Чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту

05:10 01.04.2021 В четверг, 1 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 1 апреля в Красноярске ожидается до +2 °C

05:11 01.04.2021 Красноярск. Фото с веб-камеры

06:13 01.04.2021 Апрель в Чувашии после холодного марта ожидается в пределах климатической нормы и, может быть, даже теплее. Читайте также: Апрель в Чувашии будет дождливым, но тёплым: прогноз

06:31 01.04.2021 В четверг, 1 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 1 апреля в Москве ожидается до +10 °C, небольшой дождь

06:32 01.04.2021 Москва. Фото с веб-камеры

07:15 01.04.2021 1 апреля в горах Северного Кавказа будет лавиноопасно, сообщил Гидрометцентр России.

08:53 01.04.2021 В Тюменской области 1 апреля объявлено штормовое предупреждение. Региональное управление МЧС сообщает об усилении ветра с дождём и снегом. Читайте также: На Тюменскую область обрушится штормовой ветер с дождём

08:54 01.04.2021 Тюмень. Фото с веб-камеры

08:54 01.04.2021 В Оренбургской области для обеспечения безопасности в паводковый период 1 апреля с 14:00 по местному времени (12:00 мск) закрывается движение по низководному затопляемому мосту через реку Урал у села Нижнеозерное Илекского района, а также по дороге, ведущей к этому мосту. Читайте также: Из-за паводка в Оренбуржье закрывают мост через Урал

09:45 01.04.2021 В Иркутской области обострилась паводковая обстановка. Как сообщает 1 апреля телеграм-канал «Иркутск №1», талая вода уже топит жилые дома в селе Мамоны Иркутского района. В доказательство опубликовано видео, из которого можно понять, что люди в доме ходят по паркету, примерно по щиколотку залитому водой, а вокруг плавает домашняя утварь. Подробности в материале: В Приангарье талая вода зашла в жилые дома

10:36 01.04.2021 В Красноперекопском районе Ярославля на улицах Гудованцева, Соловьёва, Новое Творогово и Софьи Перовской случился потоп. Проблема подтоплений в целом актуальна для Ярославля этой весной. Снег с улиц города вывозился недостаточно, сейчас он тает и вода затапливает дороги. Читайте также: В Ярославле затопило несколько улиц в частном секторе

10:37 01.04.2021 В Ярославле затопило несколько улиц в частном секторе. Фото помощника председателя депутатской фракции КПРФ Алеси Колобковой. facebook.com alesya. alieva83

11:03 01.04.2021 На Алтае в ближайшие дни установится «летняя» погода. Как передают синоптики, уже к 5 апреля температура воздуха в отдельных предгорных районах поднимется до +18 °C. Учитывая внушительный снежный запас, не исключено, что в ближайшие дни таяние снега и льда на реках Алтайского края только ускорится. Читайте также: На Алтае будет тепло, как летом

11:15 01.04.2021 Пять гидропостов на водохранилищах и 13 гидропостов на малых реках организовано в Самарской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону. В области сформирована рабочая группа оперативного штаба, которая будет в текущем году контролировать паводковую обстановку в регионе. Читайте также: В Самарской области создали рабочую группу по контролю за паводком

12:17 01.04.2021 В апреле Пермский край окажется на периферии зоны с крупной положительной аномалией температуры воздуха, которая сформируется над севером Западной Сибири и Урала. Средняя температура месяца в регионе прогнозируется выше нормы на 3−4°С, а местами на северо-востоке на 5 °C, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального университета. Апрель в Прикамье может стать самым теплым с 2012 года и занять второе место по средней температуре в XXI веке. Во второй декаде месяца ожидается сухая и очень теплая погода до +20°С. При поступлении тропического воздуха из Средней Азии (15−20 апреля) в Пермском крае возможен стремительный сход снежного покрова, формирование пиков половодья на две недели раньше средних сроков. Читайте также: Аномально тёплый апрель ожидается в Прикамье

12:29 01.04.2021 В преддверии паводка, который в Алтайском крае может быть достаточно сильным, в регионе начали подрывать лёд. Как сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС РФ, на сегодняшний день организованы профилактические подрывы ледяного покрова на двух участках реки Бия, в Красногорском и Бийском районах. В числе прочего за период подготовки к паводку в регионе проведена распиловка льда на участках протяженностью более 3300 метров, чернение льда на площади 2400 квадратных метров. На сегодняшний день ситуация в крае стабильная, подтоплений нет, информируют спасатели. Читайте подробнее: Алтайские реки подверглись «бомбардировке»

13:22 01.04.2021 Во второй и третьей декаде апреля в южных регионах Казахстана ожидается повышение температуры до 20−30 градусов тепла. Вместе с тем синоптики не исключают и существенного понижения температуры. Читайте также: В апреле в Казахстане ожидают до 30 градусов тепла

13:23 01.04.2021 Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте также: В Башкирии ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

13:28 01.04.2021 Средняя температура марта в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составила — 1,3°, за месяц суммарно выпало 36 мм осадков. Максимальная высота снежного покрова отмечалась в конец первой декады марта — 48 см, к концу месяца она уменьшилась до 17 см.

13:30 01.04.2021 Жителей столичного региона, по данным Гидрометцентра, ждет переменчивая погода с колебаниями температуры, в выходные и начале следующей недели с небольшим ночным минусом и местами с гололедицей.

14:42 01.04.2021 Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, каким будет апрель. В ближайшие три дня в городе и в Ленинградской области будет прохладно, местами пройдет снег. Начиная с понедельника, 5 апреля воздух начнет прогреваться не только днем, но и ночью, пояснил 1 апреля Александр Колесов. Подробности в материале: Главный синоптик Петербурга объявил, каким будет апрель

15:37 01.04.2021 Стамбул. Турция. Фото с веб-камеры

15:41 01.04.2021 В Ленинградской области из-за паводка, при наихудшем сценарии, могут попасть в зону подтопления 95 населённых пунктов с 9,6 тыс. жителями. Зима 2020−2021 года была такой же, а по некоторым показателям хуже той, что была в 2013 году, после которой весной была подтоплена часть Ленобласти. Об этом: В Ленобласти из-за паводка может подтопить 95 населенных пунктов

16:26 01.04.2021 Новгородская область. 53.mchs.gov.ru.

17:16 01.04.2021 Красноярск. Фото с веб-камеры

17:54 01.04.2021 Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на ближайшие сутки из-за мокрого снега с дождём. Об этом: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

19:21 01.04.2021 Пермь. Фото с веб-камеры

20:55 01.04.2021 Подтопление в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

20:58 01.04.2021 По данным Чувашского ЦГМС, вечером 1 апреля и ночью 2 апреля 2021 года по Чувашской Республике ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Будьте внимательны и осторожны, предупредило жителей региона МЧС по смс.

22:59 01.04.2021 Плохая видимость в Петропавловск-Камчатском. Скриншот с веб-камеры

02:53 02.04.2021 В пятницу, 2 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 2 апреля в Красноярске ожидается до +8 °C

03:46 02.04.2021 В Красноярском крае есть все необходимые силы и средства для безаварийного прохождения сезона паводков, заверил начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин. Читайте также: В Красноярском крае сформирован «красный» паводковый список

05:34 02.04.2021 В Чувашии после штормового ветра со снегом выпущено очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом: В Чувашии объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

06:04 02.04.2021 В пятницу, 2 апреля, в Москве будет облачно, дождь, мокрый снег. Температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 2 апреля в Москве ожидается до +7 °C, снег с дождём

07:05 02.04.2021 С 3 по 6 апреля в Хакасии ожидается аномально тёплая погода. Читайте подробнее: В Хакасию идёт аномальная жара

07:07 02.04.2021 Весна. Фото Андрея Дьячкова

07:16 02.04.2021 Влияние циклона, который перемещается вдоль побережья Баренцева моря, проявляется в северной половине европейской территории. Там прошли дожди, усиливался ветер, ночью и утром отмечался туман. Еще один циклон продлит период пасмурной погоды с осадками, сообщает Гидрометцентр России. 2 апреля под его влиянием на большей части территории центральных областей будут продолжаться осадки (дождь, мокрый снег), местами ветер до 17 м/с, туман. Преобладающая температура воздуха ночью 0… 7°, на севере до — 5°; днем 3… 10°, на юге до 17°.

07:17 02.04.2021 Погода в Москве будет соответствовать календарю. В пятницу, 2 апреля, прогнозируется дождь и мокрый снег. В начале следующей недели дни будут солнечными и станут теплее. И все это нормально для начала апреля.

07:20 02.04.2021 Неблагоприятных явлений по мере продвижения циклона вдоль фронтальной зоны на европейской части не ожидается. В северных областях примерно так же, как и в Центре России, днем в Архангельской и Вологодской областях +2… +7°, в Коми +3… +8°, в Ненецком округе и на северо-востоке Коми до — 4°.

07:20 02.04.2021 Ледовзрывные работы в Ленинградской области. 47.mchs.gov.ru

07:20 02.04.2021 В районах Поволжья 2 апреля пройдут осадки, дождь с мокрым снегом, на севере Поволжья днём от +2 до +9°. Небольшие осадки в виде дождя возможны в Пензенской области, местами туман, ночью ветер до 17 м/с, температура повышается, днём от +6 до +1°, местами до 16°.

07:21 02.04.2021 На северо-западе европейской территории температура достигнет значений 4…9°, и это небольшое похолодание, осадков будет немного. В Калининградской области от +5 до +10°.

07:21 02.04.2021 На юге европейской территории 2 апреля местами пройдет дождь, в горах со снегом, на Черноморском побережье в районе Сочи отдельные сильные осадки, в Краснодарском крае ветер 17−19 м/с, днем +8… +13°, местами до +16°.

07:22 02.04.2021 В Крыму ожидается существенное потепление, от +13 до +18°, днем ветер усилится до 15 м/с. На Северном Кавказе порывы ветра 15−18 м/с, днем + 7… + 12°, местами до +16°.

07:22 02.04.2021 Ледовзрывные работы в устье реки Сясь в Волховском районе Ленинградской области. 47.mchs.gov.ru

07:55 02.04.2021 В пятницу, 2 апреля, с прохождением по территории Московской области фронтальной волны, прогнозируется дождь, мокрый снег. Ночью в Москве 2…4°, по области 0…5°. Из-за умеренного северного ветра днем в Москве 5…7°, по области 2…7°.

08:32 02.04.2021 На Чукотку вернулась зима — сильный ветер с метелью нарушили жизнедеятельность округа. Подробности в материале: На Чукотке снежный циклон парализовал жизнь округа

08:46 02.04.2021 В Москве сегодня, 2 апреля, будет дождь и мокрый снег, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Читайте также: Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся мокрый снег и дождь

09:20 02.04.2021 Рыбинск. Ярославская область. 76.mchs.gov.ru

09:51 02.04.2021 В субботу, 3 апреля, в тылу циклона в облачном покрове появятся прояснения, в Москве осадков уже не ожидается, а по области местами пройдут небольшие осадки. Станет холоднее: ночью в Москве −2… −0°, по области −4… −1°, днем в Москве +6… +8°, по области +3… +8°. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

09:52 02.04.2021 В воскресенье, 4 апреля, ночью переменная облачность, без осадков, в Москве −2… −0°, по области −5…−0°. Местами гололедица. Днем местами небольшой дождь, в Москве +6… +8°, по области +4… +9°. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

09:52 02.04.2021 Памятка МЧС. mchs.gov.ru

09:53 02.04.2021 Повышение уровня воды (на 20−178 см), связанное с прохождением половодья, наблюдалось на реках Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской, Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской областей, Мордовии, говорится в гидрологическом обзоре Гидрометцентра России от 1 апреля 2021 г.

09:54 02.04.2021 Ликвидация последствий подтопления в населенных пунктах в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru.

09:54 02.04.2021 Разлив воды по пойме отмечался на р. Днепр у г. Дорогобуж, р. Хмара у с. Красиловка (Смоленская область), р. Сейм у г. Рыльск (Курская область), р. Пахра у д. Стрелково, р. Лусянка у д. Черники, р. Нерская у г. Куровское, (Московская область), р. Цна у с. Кузьмино-Гать (Тамбовская область). В берега вошла р. Нижний Выг у г. Беломорск (Карелия). Прекратился разлив воды по пойме Оки у д. Костомарово (Орловская область).

09:54 02.04.2021 Рост уровня воды (на 83 см) отмечался на р. Увелька у Карсинского зерносовхоза (Челябинская область).

09:55 02.04.2021 В первой половине апреля, в связи с интенсивным снеготаянием и формированием склонового стока, в Иркутской области возможны затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев.

09:55 02.04.2021 Повышение уровня воды (на 21 см) отмечалось на р. Чарыш у с. Белоглазово (Алтайский край). Наблюдается разлив воды по пойме Енисея у г. Енисейск (Красноярский край).

09:56 02.04.2021 Ликвидация последствий подтопления в населенных пунктах в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

09:57 02.04.2021 Подъем уровня воды (на 26−41 см), связанный с прохождение половодья, отмечался на Уссури у с. Верхняя Бреевка, пгт Кировский, на участке с. Графское (Приморский край) — с. Новосоветское, р. Бикин, р. Хор (Хабаровский край), р. Откосная, р. Комиссаровка, р. Большая Уссурка, р. Наумовка, р. Маревка. Сохраняется выход воды на пойму р. Тихая у с. Чернышевка, р. Крыловка у с. Крыловка, р. Илистая у с. Халкидон, р. Абрамовка у с. Абрамовка, р. Комиссаровка у с. Ильинка, р. Наумовка у с. Новопокровка, р. Ореховка у п. Поляны. Вышла на пойму р. Уссури у пгт Кировский, р. Малиновка у с. Веденка (Приморский край).

09:57 02.04.2021 2−4 апреля в Приморском крае ожидается достижение уровнем воды неблагоприятных отметок на р. Уссури у пос. Кировский, р. Малиновка у с. Веденка, Илистая у с. Халкидон. Возникает угроза подтопления пониженных участков местности, сельхозугодий, участков дорог.

09:58 02.04.2021 Памятка МЧС как подготовиться к паводку. 63.mchs.gov.ru

09:58 02.04.2021 Рост уровня воды (на 26 см), связанный с развитием весенних процессов, отмечался на р. Лютога у п. Огоньки (Сахалин).

10:18 02.04.2021 О погоде, которая ожидает жителей столицы России и Подмосковья в течение ближайших нескольких дней, рассказала 2 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Подробности в материале: Синоптик допустила возможность выпадения снега в Москве до середины апреля

10:31 02.04.2021 Село Красный Партизан в Алтайском крае. 22.mchs.gov.ru

10:38 02.04.2021 Начало второго месяца весны не порадует жителей Северного Кавказа устойчивой хорошей погодой — по крайней мере, в первые недели апреля. В ряде субъектов округа будут идти сильные дожди, прогремят первые в 2021 году грозы, при этом в этих же субъектах будет сохраняться лавинная опасность в горах, а ветер в отдельных районах будет достигать 20 м/с. Читайте также: Циклон из Ирака, грозы и лавины: апрель пришел на Кавказ с сюрпризами

10:56 02.04.2021 2 апреля в горах Северного Кавказа выше 2000 м лавиноопасно.

11:02 02.04.2021 В столице Чувашии с началом апреля не прекращаются дожди. Над городом повис густой туман. По данным Чувашского ЦГМС, с вечера 1 апреля и 2 апреля 2021 года по республике ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

11:13 02.04.2021 2 апреля в Чувашии синоптиками прогнозируется облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Дует юго-западный ветер со скоростью до 12 м/с. Температура воздуха ночью −2…+3°, днём +4…+9°. В ночные часы на дорогах местами гололедица. Установившийся густой туман в столице республики понемногу рассеивается.

11:14 02.04.2021 2−4 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно.

11:15 02.04.2021 Снегопад в Нижнем Новгороде. 2 апреля 2021 года Фото Андрея Дьячкова

11:23 02.04.2021 В Приангарье объявлено о значительном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 3 апреля утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−17 м/с, мокрый снег и снег. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью в регионе составит — 1… — 6 °C, при прояснении — 11… — 16 °C, днём +5… +10°C, местами +2… — 3 °C, в западных и южных районах при уменьшении облачности +10… +15ºC. В Катангском районе ночью — 10… — 15ºС, в пониженных формах рельефа —20… — 25ºС. Подробности в материале: В Приангарье возвращается «зима»

11:42 02.04.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил подготовить проектное решение инженерной защиты от талых вод села Хомутово, где в результате весеннего половодья подтоплены 176 участков. «Кобзев поручил подготовить проектное решение инженерной защиты села Хомутово по отводу талых вод», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора 2 апреля.

11:43 02.04.2021 Паводок в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

12:02 02.04.2021 Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 2 апреля 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением пяти циклонов, четырех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

12:04 02.04.2021 В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского АО на побережье Берингова моря (усиление ветра до 30 м/с, метель); в Уральском федеральном округе на территории Челябинской области (ветер с порывами до 20 м/с); в Приволжском федеральном округе на территории Башкирии (порывы ветра до 20 м/с); в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесии, Северной Осетии (сильные осадки в виде дождя и мокрого снега).

12:04 02.04.2021 Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, схода оползней, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

12:05 02.04.2021 В Иркутской области больше всего пострадало село Хомутово: там подтопило 176 земельных участков, вода стоит в подвалах 48 жилых домов. В зоне подтопления оказались порядка 500 жителей, из них 145 — дети. Местные жалуются, что остались без мебели и техники. В ситуации лично разбирался губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Читайте подробнее: В Приангарье вода зашла в десятки жилых домов

12:05 02.04.2021 Сохраняется лавинная опасность в горных районах Дальневосточного (Камчатский край, Сахалинская область), Сибирского (Красноярский край, республики Алтай, Хакасия, Тува, Иркутская и Кемеровская области), Южного (Адыгея, Краснодарский край (в горах города-курорта Сочи) и Северо-Кавказского (Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия) федеральных округов. Информация подготовлена на основании данных Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

12:29 02.04.2021 Иркутск. Фото с веб-камеры

12:55 02.04.2021 В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождливые выходные, следует из информации Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: Жителям Ростовской области пообещали дождливые выходные

13:17 02.04.2021 3 апреля через Чувашию будет проходить холодный фронт, который принесёт осадки в виде мокрого снега. При этом возможно ухудшение видимости до 100 метров. Всего за двое суток в Чебоксарах может выпасть половина месячной нормы влаги.

13:35 02.04.2021 Апрельский снегопад в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

13:44 02.04.2021 В Красноярске 3 апреля ожидается западный ветер с порывами 15−18 м/с. В центральных районах Красноярского края 3−6 апреля прогнозируется аномально тёплая погода. Об этом: Сильный ветер и резкое потепление ожидаются в Красноярске

13:53 02.04.2021 Согласно статистике, снег в начале апреля является частым событием для Москвы. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «С первого марта календарная весна наступает, и сразу вопрос: откуда может быть снег в апреле? На самом деле, статистика показывает, что в первой декаде апреля, в шести-семи годах из десяти бывает снег. Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает», — сказал Вильфанд. Читайте также: Синоптик объяснил апрельский снег в Москве

14:10 02.04.2021 С 3 по 5 апреля в Новосибирске прогнозируется значительное повышение температуры воздуха до +10 °С. Об этом сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС. Об этом: В Новосибирск идёт потепление

14:10 02.04.2021 Слякоть в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

14:31 02.04.2021 В период с 18 часов 2 апреля до 18 часов 5 апреля в горах Краснодарского края (исключая город-курорт Сочи) и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.

14:32 02.04.2021 На реке Обша у г. Белый Бельского района Тверской области в ближайшие сутки ожидается достижение отметки опасного явления (оя) высокое половодье 800 см (181, 92 м бс), при достижении уровнем воды отметки оя высокое половодье начнется затопление пойм и пониженных участков рельефа, а также расположенных в них построек, сообщает Гидрометцентр России.

14:33 02.04.2021 Село Хомутово в Иркутской области, больше всего пострадавшее от паводка. irkobl.ru

14:33 02.04.2021 2−4 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно.

14:35 02.04.2021 В Астраханской области произошёл пожар в дельте реки Волги. В частности, огонь охватил территорию вокруг Астраханского государственного заповедника. Его распространение на территорию заповедника удалось предотвратить. Читайте также: Астраханский заповедник окружил огонь

14:43 02.04.2021 На черноморском побережье Краснодарского края 2 апреля в районе Сочи сильные осадки (дождь, мокрый снег), 3 апреля в районе Новороссийска ветер до 22 м/с. 2 апреля в горах Краснодарского края, Адыгеи выше 2000 м лавиноопасно. 3−4 апреля — в Крыму, 4 апреля в Краснодарском крае сильный дождь.

14:44 02.04.2021 Ялта, Крым. 02.04.2021 . Скриншот с веб-камеры

14:44 02.04.2021 2 апреля в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии сильные осадки (дождь, мокрый снег). 2 апреля в горах Северного Кавказа, 2−3 апреля в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.

14:45 02.04.2021 2 апреля в Алтайском крае сильная гололедица. 2−4 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно. 3 апреля в Хакасии ветер до 24 м/с.

14:47 02.04.2021 3 апреля в Амурской области осадки (мокрый снег, дождь), ветер 19−24 м/с. На побережье Чукотского автономного округа снег, метель, ветер 22−27 м/с. На севере Хабаровского края сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, отложение мокрого снега, ветер на побережье 23−28 м/с.

14:47 02.04.2021 4 апреля на побережье Магаданской области метель при ветер 25−30 м/с. На севере Сахалина снег, ветер на побережье 20−25 м/с. На севере Курильской гряды ветер 18−23 м/с.

14:47 02.04.2021 В Камчатском крае 4 апреля на юге осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель, ветер 17−22 м/с, 5 апреля на севере ветер 25−30 м/с.

14:48 02.04.2021 В Ярковском районе Тюменской области закрыты три ледовые переправы. 72.mchs.gov.ru

15:46 02.04.2021 Ярославская область.76.mchs.gov.ru

16:07 02.04.2021 В Нижнем Новгороде ожидается потепление до +5 °С в выходные дни. Уже в субботу, 3 апреля, прогнозируется прекращение осадков и потепление до +3 °С днем. Порывы северо-западного ветра будут снижаться с 2,5 м/с до 1,6 м/с.

16:45 02.04.2021 Повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на предстоящие выходные 3 и 4 апреля из-за гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы. Как уточняется, предупреждение действует на период с 21:00 2 апреля до 09:00 3 апреля, а также с 21:00 3 апреля до 09:00 4 апреля.

17:46 02.04.2021 Рыбаки на льдине. Камчатка. 41.mchs.gov.ru

19:11 02.04.2021 Удмуртия в предстоящие выходные дни, 3 и 4 апреля, будет находиться под влиянием частного циклона. В ночь на 3 апреля на большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом: В Удмуртии в выходные ожидается мокрый снег с дождём

19:28 02.04.2021 На 56-м км автодороги Рузаевка — Ковылкино — Торбеево Ковылкинского района Мордовии произошло подтопление проезжей части талыми водами. Движение на данным отрезке автодороги ограничено. В настоящее время организован объезд указанного участка через Краснослободск. Читайте также: В Мордовии талыми водами затопило автодорогу

20:13 02.04.2021 Предупреждение. 09.mchs.gov.ru

22:01 02.04.2021 3 и 4 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом. По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в горах возможны сильные снегопады, местами очень сильные осадки.

22:57 02.04.2021 Снегопад. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

11:15 03.04.2021 Иркутская область. Жители села Хомутово приспосабливаются к жизни в условиях паводка. Несмотря на предостережения МЧС, многие хомутчане не покидают затопленное село, потому что боятся за своё имущество. Цитата из видео.

14:50 03.04.2021 В Калужской области из-за резкого таяния снега вода в реке Луже, притоке реки Протвы, стала прибывать по одному сантиметру в час. 3 апреля утром под водой оказался напланой мост и участок дороги, которая ведет к трём населенным пунктам Малооярославецкого района — Игнатьевскому, Бородухино и Дубровке. На данном участке выставлен временный водомерный пост, организована лодочная переправа. Читайте также: В Калужской области паводок подтопил мосты и дороги

16:22 03.04.2021 В городе Данкове Липецкой области во время паводка затопило смотровую площадку на новой набережной. По словам главы района, новым конструкциям природное бедствие не должно повредить, а при необходимости подрядчик организует ремонт. Ранее Дон затопил временный пешеходный мост, возведённый на время реконструкции городского моста в Данкове. Читайте подробнее: В Липецкой области утонула новая набережная за 80 млн рублей

14:49 04.04.2021 В Калужской области активное снеготаяние вызвало подъем воды в реке Угре 4 апреля и перелив участка автодороги в Дзержинском районе, в результате чего населённый пункт Староскаковское был отрезан от внешнего мира, сообщает Главное управление МЧС России по региону. В настоящее время с деревней отсутствует дорожное сообщение. Путей объезда нет. По мнению спасателей, эвакуация не требуется. У населения имеется запас продуктов питания и воды. Ситуация находится на контроле у главы администрации Дзержинского района. Читайте также: В Калужской области ещё одна деревня отрезана паводком от внешнего мира Паводок в Староскаковском 40.mchs.gov.ru

06:25 05.04.2021 В Ростове-на-Дону в течение двух дней будут лить дожди. Об этом предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Читайте также: На Ростов-на-Дону обрушится проливной дождь

06:32 05.04.2021 В Республике Калмыкия в ближайшие дни ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильные дожди с градом и ураганным ветром, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: Калмыкию накроет дождь с градом и ураганным ветром

08:10 05.04.2021 Сотрудники МЧС России рассказали гражданам о правилах пожарной безопасности, о порядке сжигания мусора и сорной растительности. Приморский край. 25.mchs.gov.ru

08:57 05.04.2021 Индекс ультрафиолетового излучения в России примерно в мае начнет достигать опасных показателей, а на юге страны — уже в середине-конце апреля, и с этого момента Гидрометцентр РФ начнет предупреждать об «опасном солнце». Об этом 5 апреля рассказал научный руководитель научно-исследовательского учреждения Роман Вильфанд. Читайте также: Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в мае

09:15 05.04.2021 По данным Среднесибирского УГМС, 6 апреля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ночью ожидается очень сильный юго-восточный ветер, порывы 20−25 м/с, местами сильный снег, метель.

09:45 05.04.2021 В Лаганском районе Республики Калмыкия введён режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. Подробности в материале: В Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

10:11 05.04.2021 Кисловодск. Фото с веб-камеры

10:14 05.04.2021 Сильные дожди, град, шквалистый ветер прогнозируются в Сочи 5 апреля — с утра и до конца суток, сообщили в пресс-службе администрации города. Предупреждение об ухудшении погоды распространил Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей. Читайте подробнее: Сочи накроют ливни, град и шквалистый ветер

10:54 05.04.2021 В воскресенье, 4 апреля, в Базарно-Карабулакском районе произошло подтопление семи частных домов и четырех придворовых участков. Сообщения об инциденте поступили в 15:20 (мск). По данным регионального ГУ МЧС России, предположительно произошел размыв насыпи сельскохозяйственного пруда. Эвакуировано два взрослых человека, пострадавших нет. Об этом: В Саратовской области подтоплено несколько домов

10:56 05.04.2021 Подвижки грунта, вызванные погодными условиями, стали причиной крупной коммунальной аварии в Чебоксарах. Читайте также: В Чебоксарах произошла крупная коммунальная авария

10:56 05.04.2021 По данным Обь-Иртышского УГМС, в марте среднемесячная температура воздуха в Омской области составила −7…−9 °С, что около и выше нормы на 1−2 °С. Однако омичам этот март показался холодным.

10:57 05.04.2021 Более 11 тысяч жилых домов могут оказаться в зоне подтопления в период весеннего половодья в Башкирии. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Марат Латыпов на оперативном совещании в республиканском правительстве. «В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тысяч жилых домов, более 30 тысяч человек», — сообщил он. Читайте подробнее: В Башкирии в зоне паводка могут оказаться более 200 населенных пунктов

11:47 05.04.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в селе Хомутово, пострадавшем от паводка. irkobl.ru

12:10 05.04.2021 Синоптики предупредили жителей Красноярского края, Хакасии и Тувы об опасности схода лавин в горных районах 6−9 апреля.

12:47 05.04.2021 На территории Ямало-Ненецкого автономного округа среднемесячная температура воздуха в марте составила −14… −20 °С, а в северо-восточных районах — 23 °C, что на 1−3 °С ниже климатической нормы, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

12:50 05.04.2021 Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что ночью и утром 6 апреля в республике ожидается туман, видимость менее 500 метров, на некоторых дорогах — гололедица. Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются порывы ветра и туман

12:59 05.04.2021 За неделю, с 29 марта по 4 апреля, лесопожарные силы ликвидировали 38 лесных пожаров на общей площади 1266 га в восьми регионах России, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны. Лесные пожары ликвидированы: — в Южном федеральном округе — в Астраханской области; — в Сибирском федеральном округе — в Республике Хакасия; — в Дальневосточном федеральном округе — в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор.

13:00 05.04.2021 По ситуации на 00:00 мск 5 апреля работы по тушению лесных пожаров проводились в шести субъектах Российской Федерации, на площади, пройденной огнем, 522 га, в том числе в Бурятии, в Амурской области, Еврейской автономной области, в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. На тушении задействовано 304 человека и 68 единиц техники.

13:20 05.04.2021 В Новосибирске с 6 по 8 апреля днём сохранится устойчивая положительная температура воздуха до +8 °С. Читайте также: Весеннее тепло пришло в Новосибирск

13:44 05.04.2021 Новосибирск. Фото с веб-камеры

13:54 05.04.2021 В Алтайском крае в связи с резким потеплением полным ходом идут мероприятия по отработке комплекса действий, направленных на недопущение возможных негативных последствий весеннего паводка. Как сообщает территориальное управление МЧС РФ, на сегодняшний день ситуация в крае стабильная, подтоплений нет. Тем не менее спасателями организована работа трёх оперативных групп по мониторингу паводковой обстановки с использованием беспилотных авиационных систем. Читайте также: Бороться с паводком Алтаю помогают специалисты Центрального аппарата МЧС РФ

14:09 05.04.2021 В Иркутской области по состоянию на 5 апреля талые воды зашли на 159 участков, расположенных в шести населенных пунктах региона. Как сообщает пресс-служба территориального МЧС РФ, также подтоплены четыре садоводства в Иркутске, на которых расположены 153 дома, в которых проживают 398 человек. Подтопленных жилых домов нет. За прошедшие сутки освободились от воды 20 участков. Читайте подробнее: Талая вода наступает в Приангарье: подтоплены десятки участков

14:11 05.04.2021 Напомним, Сибирь атаковали весенние потопы. В Иркутской области больше всего пострадало село Хомутово: там подтопило 176 земельных участков, вода стояла в подвалах 48 жилых домов. В зоне подтопления оказались порядка около 500 жителей, из них 145 детей.

14:12 05.04.2021 Весна в Обнинске (Калужская область). Здесь разлилась река Протва, вода поднялась на четыре метра. Цитата из видео НТВ.

14:17 05.04.2021 В Тюмени 6 апреля ожидаются мокрый снег, дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. Температура воздуха днём, по прогнозу синоптиков, ожидается +5…+10°С, ночью −3…+2°С. Об этом: В Тюмени ожидается дождь со шквальным ветром

14:17 05.04.2021 Ураганный ветер в Забайкальском крае 14−15 марта повредил 391 здание, на ремонт которых требуется 117 миллионов рублей, из которых региону не хватает 105 миллионов рублей, сообщил 5 апреля на оперативном совещании зампред правительства Забайкалья по инфраструктуре Сергей Гордеев.

14:21 05.04.2021 В дневное время 5 апреля в большинстве районов Сибири ожидается преобладание положительной температуры воздуха +5…+10°С, местами в юго-восточных районах воздух прогреется до +15…+18°С. По материаламCЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» и ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

14:42 05.04.2021 Облачная с прояснениями погода и температура воздуха до +12°C ожидаются в столице России во вторник, 6 апреля. Об этом 5 апреля сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: В Москве ожидается потепление до +12°C

14:44 05.04.2021 Ликвидация паводка в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru.

15:09 05.04.2021 Гололед на дорогах. Иван Лазебный © ИА Красная Весна

15:10 05.04.2021 Утром и днем 6 апреля местами по Саратовской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Жителей региона предупреждают об усилении северо-восточного ветра порывами до 20 м/с. Возможна метель с ухудшением видимости 500 метров и менее. Температура воздуха во вторник днем составит около +4 градусов, ночью — минус 1. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся вплоть до конца рабочей недели. Читайте подробнее: Метель с ухудщением видимости ожидается в Саратовской области

15:21 05.04.2021 По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье. Сложившаяся гидрометеорологическая обстановка обусловила его сравнительно позднее начало (примерно на неделю позже среднемноголетних сроков). В 2020 году половодье зафиксировали на месяц раньше — 4 марта.

16:15 05.04.2021 Санкт-Петербург. Фото с веб-камеры

16:56 05.04.2021 Погода в Москве начнёт портиться днём 7 апреля, сообщает сайт «Метеоновости». »Глубокий атлантический циклон вернет в столицу и снег, и морозец», — рассказали синоптики. Читайте также: В Москву вернутся морозец и снег

17:00 05.04.2021 В Чувашии на неделю позже среднемноголетних сроков началось половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища. Об этом: В бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье

17:53 05.04.2021 Прогноз подтопления из-за паводка в Уфе. Источник: 02.mchs.gov.ru

18:51 05.04.2021 Погода в Москве испортится с 7 апреля. Метеорологи обещают ветер и мокрый снег. Середина недели (7−9 апреля) может выдаться весьма насыщенной — в столице России может выпасть около половины месячной нормы осадков.

19:22 05.04.2021 Паводок в Иркутской области. Источник: 38.mchs.gov.ru.

20:35 05.04.2021 Ликвидация паводка в Иркутской области. Источник: 38.mchs.gov.ru

21:33 05.04.2021 Тульская область. Источник: 71.mchs.gov.ru

22:29 05.04.2021 Весна в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM (2)

22:59 05.04.2021 Уфа. Фото с веб-камеры

02:02 06.04.2021 Во вторник, 6 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +14…+17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 6 апреля в Красноярске ожидается до +17 °C, сильный ветер

04:43 06.04.2021 Во вторник, 6 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, на западе области местами небольшой дождь. Температура воздуха +10…+12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 6 апреля в Москве ожидается до +12 °C

07:12 06.04.2021 Как предупредили синоптики, на 6 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина — сильный ветер.

07:23 06.04.2021 Барнаул. Вот такая полоса препятствий на улице Эмилии Алексеевой, 5/1. Цитата из видео vkurse22.

07:38 06.04.2021 6−8 апреля в горах Республики Алтай лавиноопасно.

07:39 06.04.2021 Утром 6 апреля в горных районах Северной Осетии ожидается юго-западный ветер 30−32 м/с — экстренная информация Гидрометцентра.

08:18 06.04.2021 Мокрый снег с дождем прогнозируется в Алтайском крае на ближайшие дни. Ночные температуры воздуха будут опускаться ниже — 3 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого будут достигать 13−14 м/с. Об этом: В Алтайском крае на смену жаре идут снег с дождями

08:38 06.04.2021 6−7 апреля в горах Краснодарского края и Адыгеи, выше 2000 м лавиноопасно.

08:40 06.04.2021 В Саратовской области 6 апреля сильные осадки (мокрый снег, дождь), ветер 15−20 м/с.

08:55 06.04.2021 В Петербурге в ночь на вторник, 6 апреля, в первый раз за текущий месяц прошел снег. По данным ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, за ночь в регионе выпало порядка 5−6 мм осадков, что составляет около 15% от месячной нормы. Читайте также: За ночь в Петербурге выпало 15% месячной нормы осадков

09:02 06.04.2021 Температура воздуха в Москве 6 апреля окажется выше климатической нормы, сообщает 6 апреля центр «Фобос». Об этом: В Москве потеплеет до 12 градусов

09:21 06.04.2021 6 апреля в Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии ветер до 25 м/с.

09:25 06.04.2021 Жители города Набережные Челны недовольны благоустройством улиц, которые во время весенних дождей и активного таяния снега буквально заливает, тротуары превращаются в большую лужу. Городская прокуратура после проверки установила, что на большей части Набережных Челнов при таянии снега или выпадении осадков ливневая канализация с объемом воды не справляется, из-за чего происходит подтопление. Причины — ненадлежащее состояние и содержание дождеприемников. Подробности в материале: В Набережных Челнах подтоплены улицы

09:35 06.04.2021 В республиках Северного Кавказа 6 апреля также ветер до 25 м/с (в Кабардино-Балкарии до 30 м/с, Ингушетии и Чеченской Республике 30−32 м/с).

09:47 06.04.2021 На Алтае, где уже по-весеннему тепло, опасаются ранней активности и высокой численности клещей. Как сообщают «Вести-Алтай», пока случаев присасывания не зафиксировано, однако в Сибири первый случай уже есть. Житель Новосибирской области, который приехал на отдых в Горный Алтай, снял с себя опасное насекомое. Об этом: Ранняя весна в Сибири пробудила клещей

09:47 06.04.2021 Напомним, в дневное время 5 апреля 2021 года в большинстве районов Сибири было отмечено преобладание положительной температуры воздуха +5…+10°С, местами в юго-восточных районах воздух прогревался до +15…+18°С.

09:53 06.04.2021 В Санкт-Петербурге 6 апреля, как передаёт Центр ФОБОС, пройдёт мокрый снег с дождем, возможна снежная крупа. Местами будет гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья.

10:00 06.04.2021 В Пензе регистрируется рост аварийных ситуаций на сетях водоотведения. Этому способствует паводок. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40−50%. Об этом: В Пензе паводок привёл к росту аварий на сетях водоотведения

10:27 06.04.2021 Раннее потепление в Алтайском крае грозит не только мощным паводком, но и ранним началом пожароопасного сезона. Об этом в ходе совещания заявил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Его слова 6 апреля цитирует пресс-служба территориального управления ведомства: [[[quote-0]]]

Подробности в материале: В Алтайском крае готовятся пережить и огонь, и воду