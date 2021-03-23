Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Международный валютный фонд ожидает существенного роста объёмов мировой торговли в 2021—2022 годах. Об этом 23 марта заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе онлайн-конференции, организованной Всемирной торговой организацией.

По оценкам фонда, в 2020 году объём мировой торговли на фоне пандемии коронавируса сократился на 9,6% по сравнению с предыдущим годом.

«Сейчас мы ожидаем, что в 2021 году объёмы торговли вырастут на 8,5%, а в 2022 году — на 6,5%», — сказала глава МВФ.

При этом, отметила Георгиева, фонд прогнозирует, что к 2022 году потери совокупного капитала на развивающихся рынках за исключением КНР составят порядка 22%, а в странах с развитой экономикой — 13%.