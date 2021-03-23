Киев, , 17:56 — REGNUM 58,8% граждан Украины считают, что стране нужно вступать в ЕС, свидетельствуют данные опросаЦентра Разумкова, обнародованные сегодня, 23 марта.

Согласно представленным данным, противоположной точки зрения придерживаются 26,4% украинцев, еще 14,8% затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос показал, что в случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59,4% среди всех опрошенных проголосовали бы за вступление в ЕС, 25,9% — против вступления, а ещё 14,7% пока не определились. Социологи отмечают, что если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме в случае его проведения, то среди противников — лишь 46%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в правительстве заявили, что Украина ждёт в 2022 году переломного момента в деле «евроинтеграции», поскольку ЕС будет пересматривать политику соседства в «украинском» регионе.

В начале 2021 года на Украине приняли закон о референдумах, на которые планируется выносить стратегические для страны вопросы. Проведение первого такого референдума планируется на 2022 год.