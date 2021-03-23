Москва, , 17:56 — REGNUM Законопроект, направленный на решение проблем в долевом строительстве, внесли в Госдуму депутаты во главе с Николаем Николаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

В частности, для повышения контроля за качеством и сроками строительства региональными фондами защиты прав дольщиков многоквартирных домов или иных объектов недвижимости предлагается наделить федеральный фонд или специально созданное для этих целей фондом юридическое лицо функциями технического заказчика в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, включая проведение строительного контроля.

Предполагается также создание в единой информационной системе жилищного строительства личных кабинетов субъектов РФ, региональных фондов, конкурсного управляющего, расширение перечня информации, подлежащей размещению в единой информационной системе жилищного строительства.

Изменения направлены на повышение эффективности взаимодействия субъектов информации за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий и сокращения бумажного документооборота, отмечают авторы.

Одновременно уточняется перечень оснований исключения проблемных объектов из единого реестра проблемных объектов — для обеспечения ведения достоверного учета проблемных объектов, в которых есть пострадавшие граждане и по которым необходимо принятие решения о способе восстановления их прав.

Кроме того, устанавливается, что в случае законодательных ограничений для осуществления строительства на земельных участках, перешедших Фонду защиты прав дольщиков взамен выплаты гражданам возмещения, законопроектом предлагается предоставить право субъектам РФ передавать фонду компенсационные земельные участки в аренду или безвозмездное пользование без проведения конкурентных процедур.