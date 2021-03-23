Бишкек, , 17:53 — REGNUM Владельцы автомобилей с абхазскими номерами вновь устроили митинг возле Дома правительства Киргизии сегодня, 23 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Участие в акции приняли около 100 местных жителей, которые обратились к президенту Садыру Жапарову с требованием повлиять на правительство республики, заставив чиновников решить их проблему.

По словам митингующих, власти не уведомили их вовремя о том, что они могут лишиться своих автомобилей из-за нарушения законодательства Евразийского экономического союза, которое обязывает их растаможить и зарегистрировать в местных госорганах машины, завезенные из страны, не входящей в ЕАЭС.

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