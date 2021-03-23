Брюссель, , 17:52 — REGNUM «Злонамеренные действия» России и Китая находились в фокусе внимания проводивших переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, говорится в распространённом 23 марта заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что вопрос России обсуждался в контексте «дезинформации». Обсуждались также темы контроля над вооружениями и Афганистан.

Напомним, 23 марта в Брюсселе стартовал двухдневный саммит стран НАТО на уровне министров иностранных дел. Обсуждается концепция «НАТО-2030».

Читайте ранее в этом сюжете: Британия объявила Россию своей угрозой