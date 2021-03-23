Москва, , 17:50 — REGNUM В России в 2020 году было построено порядка 80 млн кв. метров жилья, заявил 23 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках подготовки к отчёту правительства РФ.

«Результат по вводу жилья составил более 80 млн кв. метров», — сказал он.

Министр пояснил, что цифры не окончательные, и сейчас уточняются данные по ИЖС по ряду субъектов.

«По многоквартирному жилью — 42 млн кв. метров, несколько больше даже, чем по индивидуальному жилью», — отметил Файзуллин.

Глава Минстроя напомнил о задачах, которые поставлены перед строительным комплексом.

«И та программа, которую нам предстоит реализовать до 2030 года — 1 млрд квадратных метров — это, конечно, серьёзный объём, который требует разных решений», — сказал Файзуллин, поблагодарив депутатов за появление механизма комплексного развития территорий (КРТ).