Имандра, , 17:49 — REGNUM В Хибинах завершена эвакуация детской туристической группы, участница которой погибла в результате обрушения снежной массы. Все пострадавшие доставлены на станцию Имандра. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Дополнительно была эвакуирована еще одна группа туристов, двигавшаяся по тому же маршруту, ее руководитель решил прекратить продвижение», — сообщили в ведомстве.

Всего во временный лагерь доставлены 38 человек, в том числе 31 ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, для эвакуации детей был направлен вертолет, однако из-за плохих метеоусловий он не смог приземлиться в месте ЧП. Пострадавших пришлось вывозить на снегоходах.