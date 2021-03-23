Киев, , 17:45 — REGNUM Спад промышленного производства на Украине в феврале 2021 года составил 4,6% в годовом выражении, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом 23 марта сообщил украинский госкомитет статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, спад промпроизводства на Украине ускорился по сравнению с 4% падения, зафиксированными месяцем ранее.

Ведомство отмечает, что с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составило 2%, а вот по сравнению с январем этого года с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 0,4%.

Напомним, что согласно официальным данным, по итогам 2020 года спад промышленного производства на Украине составил 5,2%. Итоговый результат мог быть еще хуже, но в декабре 2020 года власти заявили о росте промышленного производства на 4,8%, который случился впервые почти за полтора года.