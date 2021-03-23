Ростов-на-Дону, 23 марта, 2021, 17:51 — ИА Регнум. На Северном кладбище Ростова-на-Дону предали земле останки павшего на Украине красноармейца. В церемонии приняли участие родственники Григория Крикорова — бойца 171-й стрелковой дивизии 535-го стрелкового полка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 23 марта.

Rostov.sledcom.ru Григорий Крикоров — уроженец Миллерово Ростовской области

«Мой прадедушка, Крикоров Григорий Владимирович, числился без вести пропавшим с осени 1941 года, и спустя почти 80 лет он возвратился домой к своей семье, любимой жене, которая ждала его до конца своей жизни», — отметила правнучка фронтовика Елена Зиляк.

Григорий Владимирович Крикоров родился в 1912 году в Миллерово. Он погиб в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками в Киевском укреплённом районе в сентябре 1941 года. Его останки были найдены в ходе поисковых работ на Украине и в марте 2021 года переданы в Россию на нейтральной территории пограничного перехода Новые Юрковичи — Сеньковка («Три сестры»). Поисковики отряда «Витязь» обратились в следственное управление СКР по Ростовской области с просьбой оказать содействие в поиске родственников павшего героя.