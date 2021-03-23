Сарапул, Удмуртия, , 17:41 — REGNUM В Удмуртии задержан подозреваемый в убийстве 11-летней жительницы Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР. Им оказался 27-летний ранее судимый знакомый матери погибшей девочки.

По данным ведомства, вечером 22 марта в квартире по месту жительства было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлении была установлена в кратчайшие сроки, он задержан.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Кроме того, отметили в управлении, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. В рамках расследования планируется дать оценку профилактической работе, которая проводилась с семьей погибшего ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Пермском крае суд вынес приговор в отношении 16-летнего жителя Чусовского городского округа, признав виновным в преступлениях против десятилетней девочки. Подростку инкриминировали изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство с целью скрыть следы преступления. Установлено, что в августе 2020 года пьяный парень, встретил знакомую девочку, заманил ребенка в безлюдное место, где изнасиловал и убил.

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