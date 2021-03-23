Москва, , 17:40 — REGNUM Росфинмониторинг будет дополнительно отслеживать операции, следующие после перевода криптовалют (например, биткоинов) в рубли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и собственно сообщать нам об этих операциях», — заявил Негляд.

«Более того, с октября этого года ЦБ совместно с нами, мы вводим отдельный код, выделяем отдельную группу таких подозрительных операций, то есть еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему», — сказал представитель Росфинмониторинга.

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