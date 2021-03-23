Воронеж, , 17:40 — REGNUM Центральная улица Воронежа — проспект Революции — может стать пешеходным в выходные дни. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в интервью изданию РБК.

«Постараемся провести все работы в два этапа в 2021—2022 годах. Наконец-то пришли к тому, что после реконструкции в выходные дни проспект будет пешеходным. Скорее всего, только в летнее время», — сказал Вадим Кстенин.

Между тем на странице мэрии «Вконтакте» уже развернулась полемика по этому поводу. Идею перекрыть для транспорта проспект Революции, даже в летнее время, поддержали далеко не все воронежцы.

«А смысл летом, когда все в отпуске и на дачах в выходные дни, перекрывать движение по проспекту? Задействовать людей, убирать автобусы… Логика где? В Северном районе, где 9 января и Антонова-Овсеенко, нет ни одного бассейна для детских спортивных секций! Не лучше ли пустить деньги на развитие наших детей вместо того, чтобы в очередной раз улучшать центр города, в котором мы уже лет 30 не бываем, потому что по пробкам нереально добраться, а метро не хотите строить?» — написала Галина Д.

«Ну что за необходимость КАЖДЫЕ выходные перекрывать проезд по центральной улице города? Очень непродуманное решение. Усложняет жизнь воронежцев», — отметила Елена В.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация города ранее заявила о планах по масштабной реконструкции проспекта Революции. В 2020 году проспекты перекрывался на почти три недели для ремонта тепловых сетей ПАО «Квадра», а также работ по замене дорожного покрытия и бортового камня в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Александр Гусев поручил провести работы по реконструкции в течение двух лет.