Киев, , 17:38 — REGNUM Действующая власть Украины будет делать все возможное, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов, потому что на данный момент у президента и его партии «Слуга народа» очень низкие рейтинги.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сегодня, 23 марта, заявил политолог Дмитрий Корнейчук, рассуждая о текущей политической ситуации в стране.

По мнению эксперта, именно поэтому Зеленский и его политсила готовы пойти на радикальные шаги, включая закрытие оппозиционных телеканалов и санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения — чтобы дотянуть до конца своей каденции. Он отметил, что президентская партия — это политический проект, который создавался на один срок.

«"Слуга народа» — это мертвый одноразовый политический проект. Такой же, как был «Народный фронт» (партия Яценюка-Турчинова — прим. ИА REGNUM) в 2014 году. Все об этом прекрасно знают, и больше они на выборы не пойдут. Поэтому у них задача — тянуть этот созыв до окончания каденции», — отметил политолог.

Соответственно, подчеркнул он, Зеленский и его команда как не заинтересованы в досрочных парламентских выборах, поэтому любыми путями, даже незаконными, будут пытаться их не допустить.

«Зеленский и компания будут делать все, чтобы этого не произошло. Они готовы пойти на любые меры. Мы видели: три телеканала, которые критиковали и понижали рейтинг президента тем, что показывали реальную ситуацию в стране, — просто закрыли. Они готовы на любой беспредел, только бы не допустить досрочных выборов», — резюмировал Дмитрий Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что формальных оснований для досрочных парламентских выборов нет, но реальность такова, что «любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам». Спимкер отметил, что если предпосылки всё-таки возникнут, он будет действовать в рамках закона.

Многие эксперты отмечают, что в Раде де-факто уже давно нет монобольшинства «Слуги народа», поскольку своими силами фракция Зеленского смогла принять минимальное количество законопроектов. В свою очередь, Медведчук отмечал, что закономерным результатом антисоциальной политики Зеленского и его соратников должна стать кардинальная «перезагрузка» власти, которой можно добиться только путем отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.