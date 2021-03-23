Абу-Даби, , 17:52 — REGNUM Инвесткомпании Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners вложили по $75 млн в обмен на пятилетние конвертируемые облигации Telegram. Об этом 23 марта сообщает издание Emirates News Agency.

По данным издания, от партнерства ожидается дальнейшее развитие инновационных и технологических компаний Абу-Даби. Фарис Сохаил Фарис Аль Мазруи, руководитель инвестиционной программы Mubadala в России и странах СНГ, сказал: «Мы считаем, что Telegram имеет хорошие возможности для того, чтобы в какой-то момент стать ведущей мировой технологической компанией».

Ранее стало известно, что владельцы Telegram должны до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга. Для того, чтобы это сделать, они решили привлечь один миллиард долларов через облигации.

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