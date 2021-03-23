Вашингтон, , 17:36 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 50 584 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 590 больных COVID-19. Такие данные приводит 23 марта Университет Джонса Хопкинса.

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Согласно его подсчётам, всего за период с начала пандемии в США выявлено уже 29 870 136 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 542 995 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Соединённые Штаты продолжают занимать первое место среди стран мира как по числу выявленных носителей коронавируса, так и по смертности от COVID-19.