Москва, , 17:34 — REGNUM После возобновления международного авиасообщение ожидается «невероятный» поток пассажиров. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Думаю, что мы быстро восстановимся. Был и ледяной дождь, и свиной, и птичий грипп. Есть понятие «отложенное ожидание», у всех пассажиров оно есть. Как только разрешат — поток будет невероятный. Мы это видим по Мальдивам, по Эмиратам, по Греции», — сказал Савельев.

Он напомнил, что на сегодняшний день «Европа закрыта, но она летает»: «У нас есть Греция, у нас появились рейсы в Швейцарию, и нас начинают потихоньку принимать. Думаю, в течение года международка может восстановиться. Это касается всех аэропортов».