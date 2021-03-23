Нижний Новгород, , 17:32 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 марта выявили 1546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1565 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 566 723 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 335 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 200, в Саратовской области — 162, в Пермском крае — 125, в Башкирии — 110, в Пензенской области — 108, в Ульяновской области — 100, в Кировской области — 93, в Удмуртии — 85, в Оренбургской области — 79, в Чувашии — 45, в Татарии — 43, в Мордовии — 37, в Марий Эл — 24.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 105 002 случая, в Самарской области — 54 139, в Саратовской области — 53 533, в Пермском крае — 50 286, в Ульяновской области — 50 023, в Пензенской области — 41 189, в Оренбургской области — 39 359, в Кировской области — 39 011, в Башкирии — 31 487, в Удмуртии — 30 023, в Чувашии — 22 429, в Татарии — 19 109, в Мордовии — 18 756, в Марий Эл — 12 366.

Полностью выздоровел 514 888 жителей округа, за последние сутки выписаны 1737 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 945 человек, за минувшие сутки скончались 69 жителей Поволжья. Накануне умерли 53 жителя округа.

По-прежнему более чем в два раза отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 23 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 370 человек, в течение последних суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 738 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 474 610 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8457 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 088 045 жителей России, за сутки выписаны 10 860 человек. 95 818 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 427 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 290 747 человек.