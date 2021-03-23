Москва, , 17:31 — REGNUM Арендаторам федерального имущества в связи с пандемией коронавируса была предоставлена отсрочка или полное освобождение от уплаты платежей, однако проинформировать арендаторов об этом оказалось нетривиальной задачей. Об этом 23 марта заявил глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Работа осложнялась тем, что со многими арендаторами была потеряна коммуникация. Люди ушли на самоизоляцию, всё в ручном режиме происходило», — заявил Яковенко.

«Я хотел бы отметить особую роль регионов, региональных правительств, региональных парламентов, которые шли нам навстречу, и благодаря во многом их работе через средства массовой информации регионов, через сайты правительств доводили до людей получения такого рода льгот», — указал он.

Всего льгот предоставлено на сумму свыше 715 млн рублей.