Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Петербургские студенты-медики и их преподаватели вернулись из «красных зон» стационаров, где они помогали врачам лечить пациентов с ковидом, к учебе и преподаванию. В связи со снижением заболеваемости и общего количества активно больных дефицита основного медицинского персонала на данный момент в Петербурге нет. Об этом 23 марта сообщил губернатор города Александр Беглов.

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По его словам, в пиковый период пандемии в Петербурге было развернуто 12 538 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Сейчас из работы с COVID-19 выведены более половины — 6290 коек. Сегодня помощь больным с ковидом и пневмониями оказывают 13 городских и два федеральных стационара. В них развернуто более 6248 инфекционных коек. Из них свободны 26%.

«14 719 медиков работает с больными COVID-19 в первичном звене. В перепрофилированных учреждениях — 7233 медика, в скорой медицинской помощи — более — четырех тысяч сотрудников», — уточнил Беглов.

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В Петербурге отмечается снижение интенсивности распространения инфекции, уровня заболеваемости и госпитализаций. По данным Управления Роспотребнадзора, за неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 5%. Коэффициент распространения инфекции на этот день составил 0,97 — при нормативе не более 1. Вместе с тем, с 15 по 21 марта количество звонков в Службу 122 по поводу вызова врача на дом увеличилось.

«Таких обращений поступило более 60 тысяч звонков. По поводу вакцинации — 7335 звонков. Записано на прививку 3839 человек», — отметили в Смольном.

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