Ярославль, , 17:30 — REGNUM В Ярославле два предприятия могут быть привлечены к административной ответственности за превышение объёма выбросов вредных веществ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Предприятие Yarregion.ru

Жители пожаловались на неприятный запах в районе завода «Пролетарская свобода», по результатам проверки департамента охраны окружающей среды и природопользования в воздухе выявлены нарушения предельной концентрации сажи, формальдегида, диоксида азота и предельных углеродов.

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений, результаты проверки завода «Пролетарская свобода» переданы в Ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

«За подобные нарушения предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей», — рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Помимо этого, в марте прошла плановая проверка на «НПП «Ярославский завод порошковых красок», по результатам которой также выявлено превышение допустимых норм выбросов веществ.