Киев, 23 марта, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В правительстве Украины определили три главных приоритета «сближения» страны с НАТО на ближайшее время.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом на брифинге 23 марта сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Первым и главным приоритетом является проведение внутренних реформ, необходимых для вступления в Альянс.

«Речь идет о дополнительных изменениях в законодательство… завершении реформы Службы безопасности, принятии закона о государственной тайне и ряде других законов, которые уже сейчас или находятся на рассмотрении парламента, или разрабатываются правительством», — отметила она.

Второй приоритет — это политический консенсус стран НАТО относительно Украины, а третий — согласие по вопросу евроатлантической интеграции между различными политическими силами на Украине, «политическая стабильность» относительно НАТО.

Стефанишина также напомнила про обретение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями летом 2020 года, «что открыло дополнительные обязательства».

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля президент Владимир Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что главной целью Украины на ближайшее время является получение план действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ НАТО),