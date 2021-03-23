Брюссель, , 17:26 — REGNUM Компания AstraZeneca не выполняет своих обязательств по поставкам вакцины от коронавируса в ЕС, поэтому против неё будут применены «юридические меры», сообщил 23 марта журналистам заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович.

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Отметив, что «у ЕС есть проблемы с AstraZeneca», представитель ЕК сказал, что фирма «не выполняет в полном объёме своих контрактных обязательств». Кроме того, по его данным, с компанией «затруднена коммуникация».

Шефчович пояснил, что вакцина, обещанная AstraZeneca, необходима европейским странам, ведь иначе будет сорвана прививочная кампания. Так что AstraZeneca не оставила выбора: придётся применить против неё «юридические меры», например, «пропорциональные ограничения экспорта».

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