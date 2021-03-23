Москва, , 17:26 — REGNUM Пандемия коронавируса показала востребованность лоукостеров в России. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Что показала пандемия с точки зрения авиации? Востребованность лоукостеров. Как бы мы ни относились к «Победе», но ей уже шесть лет, и инвестиции — 50 млн долларов, а «Победа» выплатила [«Аэрофлоту»] около 16 млрд чистой прибыли. В прошлом году [доход составил] 1,4 млрд», — сказал Савельев.

По его словам, по сравнению с другими авиаперевозчиками «Победа» «реально дешевле»: «Экономика процесса — не выдуманные деньги и не демпинг. Сиденья более плотно стоят, не откидываются, нет еды. Но чек «Победы» — около четырёх тысяч рублей, вообще ни о чём, и она ещё прибыль генерит! «Победа» стоит более миллиарда долларов — это оценка рейтинговых агентств. «Аэрофлот» может часть «Победы» продать и выручить деньги. Если Америка сегодня выбирает лоукостеры как бизнес-модель, то почему нам это не выбрать?».