Москва, , 17:24 — REGNUM В 2020 году большую часть поступлений в федеральный бюджет в России составили дивиденды крупнейших государственных компаний. Об этом 23 марта заявил глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в рамках подготовки к отчету правительства РФ.«Поступило всего в федеральный бюджет более 462 млрд рублей. Из них доходы составили 449,5 млрд рублей. Источники финансирования дефицита бюджета — это средства от продажи акций, 12,6 млрд рублей», — заявил Яковенко.

По его словам, основную часть поступлений составляют дивиденды крупнейших государственных компаний — 421,4 млрд рублей.

«Росимущество и Министерство финансов занимают единую позицию при формировании дивидендной политики — это обеспечение на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО. Раньше такие подходы, к сожалению, разнились», — указал он.