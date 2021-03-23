Ярославль, , 17:23 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы, бывший заместитель директора «Яргорэлектротранса» Валерий Байло считает, что введение новых правил посадки пассажиров приведет к снижению популярности электротранспорта и серьезным финансовым потерям «ЯрГЭТ». Об этом депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Посадка в трамвай по новым правилам Михаил Громов

Как ранее сообщало ИА REGNUM с 23 марта ярославцев пускают в трамваи и троллейбусы только через переднюю дверь, что уже вызвало негодование горожан. Новый способ посадки объясняется необходимостью борьбы с теми, кто не оплачивает проезд, так как пассажиров будут обилечивать водители электротранспорта. По мнению депутата Валерия Байло нынешнюю ситуацию с недокомплектом кондукторов спровоцировало нынешнее руководство «ЯрГЭТ»

"При смене руководства на предприятии было изменено отношение к службе сбора доходов, которая существовала на «Яргорэлектротрансе». Был руководитель сбора доходов, который управлял, соответственно, приемом на работу кондукторов, у него была задача основная — это набрать кондукторов, следить за ситуацией и обеспечивать подвижной состав кондукторским составом в течение рабочего дня. Когда Завьялов (нынешний директор ЯрГЭТ — ИА REGNUM) пришёл — он сократил этого руководителя, службу ликвидировал и перешёл на другую форму — это контрольно-ревизионная служба (КРС). На мой взгляд это и усугубило ситуацию с штатом кондукторов, который обслуживает предприятие. Нужно понимать, что КРС независима от структуры предприятия, она контролирует работу кондукторов, правильность взимания платы за проезд, обилечивания пассажиров и полноты сдачи выручки кондуктором», — отмечает депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

На предприятии сейчас 50-ти процентный дефицит штатной численности кондукторов. По мнению депутата областной думы руководство «Яргорэлектротранса» не заинтересовано в наборе кондукторов.

«Это экономия зарплатного фонда предприятия. Есть кондуктор — ему надо зарплату платить, нет кондуктора — нет заработной платы. А перекладывание обязанностей собирать за проезд на водителей у них там была небольшая доплата, но основная задача водителя — машиной управлять, а не обилечивать. Естественно, это серьёзно увеличивает время на маршруте подвижного состава. Если зашло там 10 человек — их же надо обилетить. Неудобство пассажиров — вход через переднюю дверь — совершенно понятны возмущения ярославцев в этой ситуации», — говорит Валерий Байло.

Очередь на посадку Михаил Громов

Как считает депутат, новые правила приведут к сокращению популярности у ярославцев электронного транспорта, они могут и вовсе похоронить ярославский трамвай.

«Я думаю, что для их предприятия это серьёзный финансовый удар. У них вот сейчас, по информации, с 2017 года только началась увеличиваться собираемость выручки, как они сразу удар нанесли входом через переднюю дверь. Я думаю, что это снизит популярность трамвая. Чисто психологически люди станут меньше на них ездить. Будут ездить только там, где другого подвижного состава практически нет. Ну, например, на Труфанова, что там есть — только 91 маршрутка и трамвай — им деваться некуда. А в других районах города, конечно, это снизит популярность электрического транспорта», — предполагает Валерий Байло.

Троллейбус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Остается напомнить, что городские власти за последние два года перенесли из центра Ярославля депо №1, начав на Городском валу строительство жилых домов. Взамен застройщик должен был купить новые троллейбусы, однако такой закупки так и не было сделано. Кроме того, мэрия попыталась ликвидировать троллейбус №7, но после скандала сохранила его. При этом троллейбусные маршруты в Ярославле сейчас дублируются аналогичными автобусными рейсами, что также не способствует финансовой стабильности электротранспорта.

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