Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Федеральные дорожники подготовились к весенним паводкам на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В ожидании паводка на федеральных трассах продолжается очистка водопропускных труб, водоотводных лотков, обочин.

Федеральные дорожники подготовились к паводкам ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как отметили в управлении, подготовительная работа к паводковому периоду началась еще в феврале. Было заготовлено 6079 кубометров инертных материалов и 45,5 кубометров пиломатериалов. К работе готово 378 единиц дорожной спецтехники.

«В этом году для ликвидации возможных последствий паводка подрядчики сформировали 65 бригад общей численностью 826 человек, — сообщил и.о. начальника Отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Сергей Савельев. — Все организации переведены в режим повышенной готовности».

Чтобы предупредить возможные ЧС в период половодья, Упрдор ведёт постоянный мониторинг паводковой ситуации и патрулирование потенциально опасных участков дорог. Всего таких участков в Ленинградской области насчитывается 45 общей протяженностью 33 км. «В основном это участки рядом с водопропускными трубами и низководными мостами», — добавил Савельев.