, 17:18 — REGNUM Пассажиропоток в авиационной сфере внутри России почти полностью восстановился. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Внутри России [авиационный] пассажиропоток почти восстановился. Внутрироссийские перевозки у «Аэрофлота по России» восстановились на 93−95%», — сказал Савельев.

При этом, по его словам, всё ещё ограниченный международный пассажиропоток в «Аэрофлоте» «даёт до 60% дохода».

Савельев напомнил, что все страны, так или иначе, «начинают прививаться». Он напомнил о словах вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая «ожидает к сентябрю вариант коллективного иммунитета, когда мы можем снять маски» и когда большинство людей привьётся либо переболеет COVID-19.