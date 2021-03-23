Москва, , 17:17 — REGNUM Росимущество исполнило все показатели подпрограммы «Управление федеральным имуществом» в 2020 году. Об этом 23 марта заявил глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Мы наконец-то исполнили, впервые достигли всех показателей подпрограммы «Управление федеральным имуществом». Исполнены все девять показателей из девяти», — заявил Яковенко.

Он отметил, что результат во многом связан с переходом в подведомственность Министерству финансов, так что и подпрограмма перешла в состав госпрограммы «Управление государственными финансами и регулированием финансовых рынков».

«Это был не просто формальный переход из одной программы в другую. В течение года мы совместно разработали, на наш взгляд, новый стратегический документ в сфере управления федеральным имуществом, который и учитывает все вызовы, стоящие перед агентом», — указал он.