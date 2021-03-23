Москва, , 17:17 — REGNUM В России уровень собираемости взносов на капремонт в 2020 году превысил 96%, заявил 23 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в рамках подготовки к отчёту правительства РФ.

По его словам, общий объём собранных средств составил 206 млрд рублей.

«Собираемость достигла достаточно высокого уровня и составила 96,2%», — заявил Файзуллин.

Министр рассказал, что в 2020 году капремонт провели более чем в 48 тыс. домов на сумму 181 млрд рублей.

Ирек Файзуллин также отметил высокую востребованность жилья среди населения России.