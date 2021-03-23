Краснодар, , 17:15 — REGNUM Факты массовой гибели птиц и морских животных, в частности, дельфинов, зафиксированы на территории Краснодарского края — на побережье Черного моря от Анапы до Туапсе. Об этом сообщил 23 марта председатель регионального отделения СЭП РФ Павел Ткаченко.

«К нам обратилась инициативная группа экологов и активных граждан с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе. Силами Краснодарского краевого отделения СЭП РФ мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны», — цитирует Ткаченко Интерфакс.

Эксперты, в частности, намерены в ближайшее время провести исследования в районе Новороссийска, там с конца февраля обнаружено более 800 погибших водоплавающих птиц. По словам Ткаченко, в целом в этом году на берегу моря фиксируется множество случаев гибели птиц и морских животных, дельфинов. Эксперты намерены взять пробы воды и загрязненной почвы, произвести замеры, связанные с обеспечением техносферной безопасности, провести исследования биологического материала, образцы которого специалисты уже взяли. Полученные материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру.