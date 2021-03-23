Брюссель, , 17:15 — REGNUM 22 марта в Брюсселе министры иностранных дел 27 стран-членов Европейского союза обсуждали отношения Брюсселя и Москвы. Польшу на данном мероприятии представлял глава МИД республики Збигнев Рау, который назвал «главное условия для улучшения отношений сторон». Об этом сообщает Polskie Radio.

Так, Збигнев Рау заявил, что «главным условием для улучшения отношений Евросоюза и России» является выполнение Москвой минских соглашений о прекращении огня на востоке Украины.

«Минские соглашения — это главное. Если они не будут выполняться, то все другие аспекты отношений Европейского союза с Россией останутся такими же, как сейчас. В этих отношениях будут преобладать санкции и недоверие», — сказал польский дипломат.

Как передавалоИА REGNUM, власти Украины объясняют начало гражданской войны в Донбассе некой «российской агрессией», игнорируя госпереворот в Киеве в 2014 году. Однако Россия в действительности не является стороной конфликта в Донбассе.