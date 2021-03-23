Нижний Новгород, , 17:14 — REGNUM Изображение Нижнего Новгорода появится не только на купюрах номиналом в 1 тысячу рублей, но и на почтовых марках. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как ранее отмечал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, новые банкноты будут выпущены в 2023 году.

«Одним из самых интересных моментов станет то, какие символы города появятся на новых банкнотах. У нас немало достойных объектов, например, Нижегородский кремль или Ярмарка, которая сыграла огромную роль в истории экономики страны», — заявил Никитин.

По его словам, почтовая марка с одним из символов Нижнего Новгорода будет представлена к 800-летнему юбилею города, который будет отмечаться в августе текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, кульминационной точкой праздничных мероприятий в рамках 800-летия Нижнего Новгорода станет 19 августа 2021 года.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что в 2021 году запуск одной из космических ракет будет посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Руководитель российской ракетно-космической отрасли также отметил, что несмотря на присутствие «Роскосмоса» почти во всех регионах страны, в Нижегородской области она представлена не так внушительно, как хотелось бы. Рогозин выразил надежду, что 800-летний юбилей послужит импульсом, который поможет исправить эту ситуацию.

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