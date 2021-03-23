Волгоград, 23 марта 2021, 17:17 — REGNUM Новую партию вакцины от COVID-19 получила 23 марта Волгоградская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. В регион поступило пять тысяч доз препарата «Спутник V».
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С начала массовой вакцинации в Волгоградскую область привезли более 71 тысячи комплектов препарата. Первый компонент получили уже свыше 65 тысяч жителей, полностью прошли иммунизацию более 48 тысяч добровольцев.
В Волгоградской области на 23 марта подтверждены 52 675 заражений коронавирусом, выздоровели 50 395 человек, скончались от осложнений 913 пациентов.