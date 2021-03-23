Волгоград, , 17:17 — REGNUM Новую партию вакцины от COVID-19 получила 23 марта Волгоградская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. В регион поступило пять тысяч доз препарата «Спутник V».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

С начала массовой вакцинации в Волгоградскую область привезли более 71 тысячи комплектов препарата. Первый компонент получили уже свыше 65 тысяч жителей, полностью прошли иммунизацию более 48 тысяч добровольцев.

«До конца текущей недели ожидается поставка ещё одной партии, в разы превышающей объём предыдущих», — подчеркнули в оперштабе.

В Волгоградской области на 23 марта подтверждены 52 675 заражений коронавирусом, выздоровели 50 395 человек, скончались от осложнений 913 пациентов.