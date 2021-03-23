Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста Ивану Н., обвиняемому в участии и призывах в борьбе против строительства храма святой Екатерины. Информацию об аресте сообщили в пресс-службе судебного органа журналистам.

Как передают «Вечерние ведомости», горожанину вменяют участие и призывы к массовым беспорядкам (ч.2 и ч.3 ст.212 УК РФ). Протесты проходили в мае 2019 года в сквере у Драмтеатра.

Изначально жителю Екатеринбурга угрожала лишь ответственность за административное правонарушение (нарушение установленного порядка участия в публичном мероприятии). Но позже Седьмой кассационный суд постановил отменить административное наказание, и против горожанина возбудили уголовное дело.

«По данным наших источников, Ивана Н. задержали в ноябре 2020 года при пересечении государственной границы, когда он возвращался в Россию из путешествия по странам Юго-Восточной Азии», — уточняет издание.

Обвиняемого задержали во Владивостоке и через несколько месяцев этапировали в Екатеринбург. Теперь Иван Н. пробудет в СИЗО по 14 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом протестов против строительства храма стало проведение общегородского опроса. Горожане выбрали новое место для религиозного учреждения — вместо экс-здания Уральского приборостроительного завода.

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