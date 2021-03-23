Москва, , 17:11 — REGNUM В России на сегодняшний день действует более шести тысяч пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 23 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«У нас в стране открыто больше шести тысяч пунктов вакцинации. Субъекты Федерации организовали эту работу у себя на территории», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

Вице-премьер также отметила, что в России организована централизованная кампания по доставке вакцины в регионы со складов производителя.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу среди населения России может сформироваться до конца лета 2021 года или в ещё более короткие сроки — при ускорении темпов производства и применения вакцин в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова оценила сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19