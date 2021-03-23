Варшава, , 17:10 — REGNUM Представители социологического центра United Survey провели в Польше исследование общественного мнения на предмет опасений вакцин компании AstraZeneca, использование которых в последнее время ограничивают в ряде стран. Результаты исследования опубликованы на портале Dziennik Gazeta Prawna.

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Так, 47% опрошенных заявили, что опасаются прививаться указанным препаратом из-за возможных побочных эффектов и иных негативных последствий. 34% респондентов выразили обратное мнение и готовность вакцинироваться AstraZeneca. Остальные респонденты заявили, что не имеют точного ответа на данный вопрос.

В исследовании приняло участие 1 000 взрослых жителей разных регионов Польши. Опрос был проведен 19 марта текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент использование вакцин AstraZeneca приостановлено в более чем десяти странах, включая Германию и Францию. Приостановление их использования связано с побочными реакциями на вакцину, которые зафиксированы у многих пациентов. Польское правительство приняло решение продолжать вакцинацию указанным препаратом.