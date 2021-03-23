Копенгаген, , 17:10 — REGNUM О вызове в МИД Дании посла Китая из-за ситуации с санкциями сообщили 23 марта в датском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении датского министра иностранных дел Еппе Куфуда сказано, что китайского дипломата вызвали после того, как власти Китая ввели санкции в отношении физических лиц и юридических лиц ЕС, включая экс-премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена.

Куфуд «Я совершаю этот шаг, потому что основные ценности Дании и Европы подвергаются сомнению, и я с удовлетворением отмечаю, что несколько европейских стран принимают аналогичные меры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 марта, страны ЕС анонсировали санкции против Китая — 11 физических и четырёх юридических лиц — в связи с проблемой уйгуров. Пекин в ответ объявил о введении санкций в отношении ряда физлиц и организаций из ЕС.

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