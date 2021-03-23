Москва, , 17:09 — REGNUM Вратарь футбольного клуба ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев обратился к Виктору Гончаренко, который покидает пост главного тренера клуба после 5 лет работы.

«Удачи, Михалыч! Нам точно будет что вспомнить — Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в ЛЧ сыграли», — написал Акинфеев в Instagram 23 марта.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении контракта с Гончаренко. Под руководством специалиста ЦСКА дважды завоевал серебряные медали ЧР и становился обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне разговоры об отставке Гончаренко ходили регулярно в связи с неудовлетворительными результатами.