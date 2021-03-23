Калуга, , 17:40 — REGNUM В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушение на убийство, сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 8 марта 2019 года обвиняемый находился в квартире, расположенной на четвертом этаже одного из домов на улице Московской Калуги, по приглашению хозяйки квартиры. Там же находился сожитель женщины и ее соседка, компания отмечала праздник. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, и они вышли на балкон. Там конфликт продолжился, и обвиняемый перекинул потерпевшего через перила балкона. Мужчина упал на землю и получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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