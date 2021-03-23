Пенза, , 17:07 — REGNUM В Пензе завершились съёмки музыкального клипа в рамках проекта «Окопные песни». Студенты пензенских вузов и общественники придумали сюжет и собственными силами воплотили идею в 3-х минутный музыкальный ролик. Замысел родился ещё в год 75-летия Великой Победы, но из-за пандемии реализация была отложена на 2021 год, 80-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы ещё в 2019 году обсуждали, какую музыку накладывать на съёмки военно-патриотических игр, — рассказал председатель Федерации военно-тактической подготовки Пензенской области Александр Дементьев. — Член нашей организации Лариса Куренчанина предложила использовать песню военных лет «Трофейный листок», которую часто исполняли в её семье. Песня всем очень понравилась, но она не подходила для наших динамичных съёмок с танками и БТРами».

Однажды «Трофейный листок» сыграли под гитару на музыкальном фестивале в паузе между выступлениями участников. Зрители так тепло приняли песню, что после концерта было решено записать клип в преддверии 75-летия Великой Победы. Тогда реализовать эти планы помешала пандемия.

«На очередном собрании мы пришли к выводу, что таких малоизвестных военных песен на самом деле много, и после современной мягкой аранжировки их можно нести в массы. Стали обсуждать эту идею с друзьями и единомышленниками и поняли, что многие могут поделиться такими «забытыми» музыкальными произведениями. Так родился проект «окопных песен», — отмечает Дементьев.

Пензенские студенты принимали активное участие в съёмках клипа. Кристина Андреева постаралась передать образ современной девушки, которую ничего не интересует, кроме социальных сетей в своём телефоне. По сюжету она меняет жизненные ценности после встречи с музыкантами, репетирующими песню, написанную в военном окопе.

«Для меня эти съёмки стали дебютом, и я очень волновалась, — вспоминает она. — Мы постарались передать главный месседж: патриотизм и любовь к Родине — это люди вокруг, наш язык, менталитет, традиции и история, которую нужно хранить и помнить, чтобы не повторять ошибок предшественников».

«Трофейный листок» станет первым музыкальным клипом, снятым в рамках проекта «Окопные песни», и будет представлен широкой публике в начале апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, привлечь внимание молодого поколения к фронтовому наследию ветеранов — главная цель стартовавшего в Пензе инновационного историко-культурного проекта «Окопные песни».

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